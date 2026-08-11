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El Sena realizará una jornada nacional de empleo juvenil el 12 de agosto: son más de 18.000 vacantes en varias ciudades del país

Los interesados podrán cargar su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo y postularse sin intermediarios; la selección y contratación dependen de las empresas

El evento busca facilitar la inclusión social y productiva de los egresados, conectando empresas y talento humano en cada departamento - crédito Agencia de Empleo Sena
La Agencia Pública de Empleo del Sena organizará una jornada nacional de empleo con ferias presenciales, talleres y orientación para facilitar el acceso al mercado laboral - crédito Agencia de Empleo Sena
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la realización de Expo Empleo Sena Joven, una jornada nacional de empleo dirigida a jóvenes, que se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto de 2026 y pondrá a disposición de los interesados más de 18.000 vacantes laborales en todo el país.

El evento, organizado por la Agencia Pública de Empleo del Sena, busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y brindar herramientas para fortalecer sus competencias y habilidades durante los procesos de selección.

Una jornada nacional para conectar talento joven con oportunidades

La Expo Empleo Sena Joven ofrecerá vacantes en todos los departamentos de Colombia y estará acompañada de ferias presenciales, talleres de orientación ocupacional, socialización de ofertas de empleo, charlas sobre elaboración de hoja de vida y preparación para entrevistas, así como actividades de fortalecimiento de habilidades blandas y orientación sobre servicios de la Agencia Pública de Empleo.

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Bogotá concentrará 7.035 vacantes en Expo Empleo Sena Joven, con ofertas en ventas, servicio al cliente, logística, construcción y manufactura - crédito Sena
Bogotá concentrará 7.035 vacantes en Expo Empleo Sena Joven, con ofertas en ventas, servicio al cliente, logística, construcción y manufactura - crédito Sena
  • En Bogotá, por ejemplo, la agencia realizará talleres de preparación a la vida laboral desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la sede de la calle 65. Allí se ofertaran cargos como: Asesor comercial, ejecutivo de ventas técnicas, agente de call center, cajero, promotor de ventas, operario de bodega, de producción, de aseo, auxiliar PCM, de cargue y descarga, operador de montacargas, entre otros.
  • En Medellín, la feria de empleo tendrá lugar en el centro comercial Florida Parque Comercial, con 2.726 vacantes disponibles en áreas administrativas, comerciales, de salud, producción, ventas, soporte técnico y confección.
  • Barranquilla, por su parte, ofrecerá 867 puestos en el Centro Comercial Parque Alegra, abarcando perfiles como administrador de punto de venta, asesor comercial, auxiliar de enfermería, cajero, cocinero, electricista y conductor de camión cisterna.

Oferta de vacantes y perfiles requeridos a nivel nacional

La diversidad de la oferta laboral incluye cargos como supervisores, asistentes administrativos, auxiliares de laboratorio, operarios de producción, técnicos en soporte de sistemas, vendedores, regentes de farmacia, enfermeros, contadores, conductores, electricistas, mecánicos, meseros, cocineros, vigilantes, operarios agrícolas y muchos otros.

La jornada incluye talleres sobre hojas de vida, entrevistas laborales, emprendimiento y acceso a empleos - crédito Sena
Medellín ofrecerá 2.726 vacantes en la feria de empleo del Sena y Barranquilla dispondrá de 867 puestos en sectores comerciales, de salud, producción y soporte técnico - crédito Sena

En cada departamento del país, la jornada contará con espacios para la postulación directa y talleres de orientación laboral adaptados a las necesidades del mercado local.

En ciudades como Cali, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, Santa Marta, Neiva, Ibagué y Pereira, las ferias de empleo estarán abiertas desde las 8:00 a. m. e incluirán asesorías para mejorar la presentación personal, la hoja de vida y las habilidades para afrontar entrevistas laborales. Los jóvenes podrán conocer los requisitos de cada oferta, interactuar con empleadores y recibir orientación personalizada para aumentar sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

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En municipios como Fusagasugá, Soacha, Girardot, Montería, Tunja, Armenia, Quibdó, Valledupar y Puerto Carreño también se desarrollarán ferias y talleres, con vacantes para operarios de servicios generales, auxiliares de bodega, ayudantes de obra, técnicos en electricidad, asistentes contables, coordinadores logísticos, asesores comerciales, entre otros perfiles requeridos en las economías regionales.

Herramientas, orientación y acceso a la plataforma APE

Durante la jornada, la Agencia Pública de Empleo del Sena brindará talleres de inducción al aplicativo web, orientación ocupacional, preparación de hoja de vida y simulaciones de entrevistas. Se ofrecerán además asesorías sobre emprendimiento y formación académica, así como charlas sobre competencias blandas y motivación personal.

La oferta laboral de Expo Empleo Sena Joven incluirá cargos administrativos, técnicos, operativos y profesionales en todos los departamentos del país - crédito Sena
La oferta laboral de Expo Empleo Sena Joven incluirá cargos administrativos, técnicos, operativos y profesionales en todos los departamentos del país - crédito Sena

Los participantes recibirán información sobre cómo registrar su hoja de vida en la plataforma virtual de la Agencia Pública de Empleo (https://ape.sena.edu.co/), donde podrán buscar y postularse a vacantes en cualquier momento y desde cualquier lugar.

El registro en la plataforma es gratuito y no requiere intermediarios. Cada usuario crea una cuenta, ingresa su información personal, académica y laboral, adjunta los certificados requeridos y valida su perfil para que las empresas puedan revisarlo en línea. La entidad aclaró que la selección y contratación dependen exclusivamente de las empresas ofertantes y que no se cobran tarifas ni se aceptan postulaciones por correo electrónico.

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