Gustavo Petro pidió al Senado que autorice su salida de Colombia durante un año para atender distintos compromisos

Gustavo Petro pidió autorización para salir del país porque, según el artículo 196 de la Constitución, el jefe de Estado o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no puede salir del país sin permiso del Senado dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones - crédito @infopresidencia/X

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El expresidente Gustavo Petro envió una carta a la mesa directiva del Senado de la República y a la Secretaría General de la corporación en la que solicita se le autorice la salida de Colombia para atender distintos compromisos.

El exmandatario basó su petición en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 323 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), referentes al otorgamiento de licencias por parte del Senado al presidente de la República o a quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado.

Esto, teniendo en cuenta que, según el artículo 196 de la Constitución, el jefe de Estado o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no puede salir del país sin permiso del Senado dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones.

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El artículo 196 de la Constitución Política de Colombia indica que, sin permiso del Senado, el Presidente o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones - crédito Constitución Política de Colombia

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, se lee en el documento, fechado el 10 de agosto de 2026.

El ex jefe de Estado pidió que su petición sea sometida a discusión y votación en la Plenaria del Senado en la sesión más próxima.

La solicitud del ex jefe de Estado generó cuestionamientos en el país político colombiano. El representante a la Cámara por el Huila Julio César Triana, por ejemplo, instó al expresidente a aclarar si responderá a cualquier llamado que pueda surgir por parte de las instuticiones de justicia.

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“@petrogustavo De llegar a requerirlo la justicia colombiana por sus presuntos actos de corrupción, ¿se compromete usted a regresar al país?”, preguntó el congresista en su cuenta de X.

El congresista Julio César Triana cuestionó al expresidente Petro por solicitar al Congreso que se autorice su salida del país - crédito @TrianaCongreso/X

El concejal de Bogotá Emel Rojas también se pronunció al respecto a través de redes sociales. Según indicó, el exmandatario tiene que responder por presuntas irregularidades que se presentaron durante su administración (2022-2026), por lo que no sería conveniente permitir su salida del país.

“El Congreso no debería aprobar el permiso para salir del país que solicitó @petrogustavo. “Son muchos los temas que debe aclarar y otros por los que debe responder””, señaló el cabildante en X.

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El concejal Emel Rojas aseguró que el Senado no debería autorizar la salida del país de Gustavo Petro - crédito @EmelRojasC/X

Las investigaciones contra el expresidente Petro

Actualmente, el ex jefe de Estado tiene varias investigaciones en curso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En junio de 2026, la Procuraduría indagó sobre los procesos y denuncias radicadas contra el exmandatario ante la comisión y contabilizó 290, según informó en su momento El Colombiano.

Por otro lado, a través de su cuenta de X, el expresidente indicó que no hay investigaciones en su contra relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante; al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocando el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”, precisó.

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El exmandatario se pronunció sobre la presunta investigación en su contra en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo/X

Asimismo, el abogado Daniel Kovalik, que representa los intereses de Gustavo Petro en Estados Unidos, aseguró que sobre el ex jefe de Estado no pesa ningún proceso por narcotráfico en el exterior. Sein embargo, confirmó que fue mencionado en dos procesos legales, pero “sin pruebas”.

“No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”, dijo a Telemundo.