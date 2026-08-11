El Presupuesto General de la Nación de 2027 fue mal hecho por Petro y el Congreso lo devolvió al gobierno de De la Espriella para hacer cambios

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, anunció que el Gobierno aplazará por un mes el pago del impuesto de renta para personas naturales, debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto - crédito Congreso de la República

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Las Comisiones Económicas del Congreso de la República devolvieron el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) por $575,7 billones. Así las cosas, el gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá hasta el 30 de agosto de 2026 para radicar una nueva iniciativa que corrija, entre otros puntos, una desfinanciación cercana a $30 billones.

El Congreso devolvió el proyecto de 2027 por dudas sobre la solidez de sus ingresos, el tamaño del faltante y el peso del endeudamiento frente a una inversión que varios congresistas y funcionarios consideraron insuficiente. El texto prevé gastos por $575,7 billones e ingresos por $545,4 billones, con una brecha de $30,2 billones, equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

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La decisión se produjo después de que varios partidos impulsaran nueve proposiciones para pedir la devolución del documento que define la hoja de ruta del gasto público del próximo año. La votación recayó sobre el proyecto presentado por la administración de Gustavo Petro.

Durante el debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que “este presupuesto que estamos considerando hoy refleja la crisis económica que el Gobierno anterior le dejó al actual”. También afirmó que “es altísimo en funcionamiento, en otras palabras, en gasto; está lleno de burocracia, lleno de partidas innecesarias que no se pueden controlar, cuya evaluación es siempre difusa”.

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Añadió que el proyecto “es el más alto de la historia en el servicio de la deuda” y cuestionó el nivel de inversión. “Es paupérrimo en inversión: aumenta medio billón en inversión, es una cosa ridícula”, dijo.

El PGN de 2027 sería el más alto de la historia de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Cifras que explican la devolución del presupuesto

El proyecto para 2027 asciende a $575,7 billones, un alza de 3,6% frente a los $555,8 billones de 2026. De ese total, $367,7 billones corresponden a funcionamiento, $90 billones a inversión y $118 billones al servicio de la deuda.

Al respecto, durante la sesión, el gerente general encargado del Banco de la República, Hernando Vargas, explicó que “el incremento nominal del PGN frente a 2026 se explica principalmente por el aumento del servicio de la deuda, que pasa de $100,5 billones a $118,0 billones, mientras funcionamiento e inversión se mantienen prácticamente estables en términos nominales”.

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Para cubrir ese gasto, el presupuesto proyecta ingresos por $545,4 billones. La diferencia ronda los $30,2 billones, equivalentes al 1,4% del PIB.

Vargas señaló que “dentro de las rentas corrientes, las de origen tributario administradas por el Gobierno nacional se estiman en $308,9 billones, lo que representa una disminución nominal de 3,9% respecto a los ingresos aforados para 2026”. El texto atribuye esa caída a ingresos extraordinarios que entraron en 2026 por medidas tributarias extraordinarias durante la emergencia económica y social por la ola invernal.

https://drive.google.com/file/d/1aQp0vfYnqHG9nwDC2_a4JfLaHCLzN8eb/view?usp=sharing

El diseño del proyecto parte de una proyección de crecimiento de 2,2% y una inflación de 4,4% para 2027. Según Vargas, “el gasto de funcionamiento e inversión crece 0,5% frente a 2026, lo que representa una contracción real, dada la inflación proyectada”.

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El documento también prevé que el servicio de la deuda aumente 17,5% en términos nominales. Ese salto se explica por un alza de 54,8% en los intereses de la deuda interna. El Marco Fiscal de Mediano Plazo plantea bajar el déficit del Gobierno Nacional Central de 5,3% del PIB en 2026 a 4,5% en 2027. Aun así, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que, sin ajustes, harían falta medidas fiscales equivalentes al 3,7% del PIB para cumplir la meta.

Gobierno de De la Espriella promete ajustes sin subir impuestos

Gómez Martínez aseguró que el Ejecutivo buscará corregir el proyecto sin acudir a nuevas cargas tributarias. “No vamos a subir impuestos, no lo vamos a hacer porque creemos que este Presupuesto, que está lleno de burocracia, permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia”.

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El ministro agregó que la primera vía será ajustar el propio presupuesto. “Vamos a movernos primero ajustando el PGN y no pidiendo a los colombianos que asuman más impuestos”, afirmó.

El Carf advirtió que el proyecto de PGN 2027 requiere ajustes para garantizar su consistencia con la sostenibilidad fiscal - crédito Carf

Críticas de congresistas al PGN de 2027

Carlos Meisel, senador por el Centro Democrático, cuestionó la forma en que se estructuraron los presupuestos del actual gobierno y calificó los cuatro presentados por Gustavo Petro como “irresponsables y mal presentados”. En el debate planteó: “¿Qué es más fácil para el país y para el Gobierno entrante?, ¿corregir un presupuesto enfermo o presentar de una vez uno sano?”.

Meisel situó el origen del problema en 2022 y dijo que se aprobaron ingresos con bases poco realistas. “A los que le aprobaron eso a Petro saben que nos presentaron aquí unos ingresos dizque con unos litigios internacionales, dizque con una lucha por la evasión, que todos los que votamos no en ese momento le dijimos: ‘Eso no va a pasar’, y no pasó”, afirmó.

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El senador también rechazó la posibilidad de nuevas reformas tributarias. “Este país no aguanta un impuesto más, queridos compañeros”, dijo.

Carlos Meisel, senador por el Centro Democrático, cuestionó la forma en que se estructuraron los presupuestos del actual Gobierno y calificó los cuatro presentados por Gustavo Petro como “irresponsables y mal presentados”

Por su parte, el senador Pedro Paternina, del Partido Liberal, sostuvo que “el Congreso no puede aprobar un presupuesto construido sobre ingresos que no existen y gastos que no corresponden a la realidad fiscal”. Añadió: “No podemos presupuestar sobre recursos inciertos o imaginarios”.

Paternina afirmó que el presupuesto excede en $20,7 billones lo previsto en el Plan Financiero y que podría llevar el déficit a $116,3 billones. También dijo que $30,2 billones dependen de una reforma tributaria que, aun si se aprobara sin modificaciones, recaudaría $21,9 billones, con un hueco de $8,3 billones. Precisó que la deuda neta llega a 61% del PIB, los intereses alcanzan $87,7 billones y la inversión queda en $90 billones. A la vez, indicó que caen los recursos para agricultura, salud, ambiente, vivienda, deporte y educación.

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Paternina propuso recortar gasto para cerrar parte de la brecha. “Propongo reducir el exceso de gasto, con un potencial de ahorro entre $9 y $13 billones”, dijo. El senador también llevó el debate al plano territorial y político. “Sucre no pide limosnas: pide lo que le corresponde” y “Este Congreso no puede firmar en silencio el presupuesto del olvido”, afirmó.

A su vez, la representante a la Cámara María Camila Salas respaldó la devolución del proyecto y dijo: “Desde las Comisiones Económicas Conjuntas devolvemos el Presupuesto General de la Nación 2027”. También sostuvo: “No podemos discutir un Presupuesto construido sobre bases que no corresponden a la realidad del país”.

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La devolución abrió un nuevo trámite para que el Ejecutivo rehaga el texto antes de fin de mes. La siguiente discusión partirá de la exigencia de presentar una propuesta ajustada a las cuentas y prioridades que se definan para el país.