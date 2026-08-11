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Ronaldo Pájaro, jugador del Deportivo Cali, relató por primera vez cómo vivió el terremoto en Colombia: “Tuve que saltar de un balcón”

El mediocampista colombiano afirmó que su salud era estable, al igual que la de sus familiares, pero pidió que las personas estuvieran pendientes de los damnificadas

Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su hombro, por lo que estará de baja para los partidos de su equipo - crédito Deportivo Cali
Ronaldo Pájaro sufrió una fractura en su hombro, por lo que estará de baja para los partidos de su equipo - crédito Deportivo Cali
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Ronaldo Pájaro, tercer capitán del Deportivo Cali, relató por primera vez qué le pasó durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del 10 de agosto de 2026 y tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó.

Estoy bien, gracias a Dios. Mi familia también, todos están bien. Sucedió que durante el terremoto me tocó saltar desde un segundo piso por el balcón y sufrí un golpe en el codo, pero ya estoy bien. Ya estoy en intervención; el médico está pendiente para la intervención y a ver qué prosigue. Muchas gracias. Es un momento en el cual muchas familias están sufriendo y por eso hay que estar dispuestos a ayudar, pero estoy bien”, fue lo expresado por Pájaro en un audio revelado por Blu Radio.

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Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali
Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali

Tiempo de incapacidad para Ronaldo Pájaro por su lesión

Deportivo Cali emitió un comunicado en la mañana de este 11 de agosto en el que informó que Ronaldo Pájaro había padecido una luxación en el hombro izquierdo con intervención quirúrgica.

“Debido a la inestabilidad de la articulación del codo, Ronaldo será sometido a intervención quirúrgica. Por su parte, la lesión en el tobillo será manejada mediante tratamiento conservador”, indicó la comunicación oficial del club.

El tiempo estimado de incapacidad y baja deportiva para Ronaldo Pájaro es de 2 a 3 meses (o hasta 4 meses según estimaciones generales para luxofracturas), dependiendo estrictamente de su evolución médica tras la cirugía de codo a la que fue sometido.

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El volante del Deportivo Cali será baja por varios días tras el accidente que sufrió mientras intentaba escapar del sismo - crédito Colprensa
El volante del Deportivo Cali será baja por varios días tras el accidente que sufrió mientras intentaba escapar del sismo - crédito Colprensa

El fútbol colombiano se detiene en medio de la emergencia por el sismo

La lesión de Ronaldo Pájaro coincidió con el cese de la actividad del fútbol profesional colombiano durante esta semana como consecuencia de la emergencia ocasionada por el fuerte sismo que sacudió al país. La Dimayor tomó la decisión después de evaluar las condiciones de las distintas ciudades y regiones afectadas, priorizando las labores de atención, rescate y recuperación.

Bajo el mensaje de que “el fútbol puede esperar”, la entidad anunció el aplazamiento de toda la programación prevista para esos días y señaló que la medida hace parte de su compromiso con las comunidades que enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico.

Los 36 clubes que integran el fútbol profesional colombiano también fueron llamados a concentrar sus esfuerzos en apoyar las labores de atención a las personas afectadas. Además, los equipos deberán acompañar a sus jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, trabajadores y familiares que hayan resultado perjudicados por la emergencia.

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La decisión modificó el calendario de las principales competencias del país. En la Liga BetPlay quedaron aplazados encuentros como Águilas Doradas vs. Llaneros, Independiente Medellín vs. Millonarios y Junior FC vs. Deportivo Pereira. Este último partido no tiene todavía una nueva fecha, debido a la necesidad de facilitar el regreso de los integrantes del conjunto pereirano a sus hogares y permitir el reencuentro con sus familias.

La suspensión también alcanzó al Torneo BetPlay, donde fueron aplazados compromisos que involucraban a Leones, Tigres, Real Santander, Real Cartagena, Patriotas y Boca Juniors de Cali. A esto se sumó la interrupción de cinco partidos de ida correspondientes a los octavos de final de la Copa Colombia.

A nivel internacional, también se suspendieron los partidos de fútbol

La situación también tuvo repercusiones en las competencias internacionales. La Conmebol decidió aplazar los partidos que estaban programados en territorio colombiano por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Entre los encuentros afectados estuvieron Deportes Tolima contra Independiente del Valle e Independiente Santa Fe frente a River Plate. La Confederación Sudamericana explicó que el aplazamiento obedeció a razones de seguridad ante las condiciones excepcionales generadas por el sismo, cuyo epicentro fue ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.

La Conmebol manifestó su solidaridad con Colombia y con las personas afectadas por la emergencia, además de expresar su respaldo a quienes hacen parte del fútbol colombiano. El organismo indicó que las nuevas fechas de los partidos serán anunciadas posteriormente.

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