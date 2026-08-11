Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.127,48 pesos colombianos, lo que representa una disminución del 0,9% respecto al precio de cierre anterior de 3.155,93 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -2,49%, mientras que en términos interanuales su valor ha caído un -16,26%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa frente al peso colombiano durante el último día, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se establece en 6,49%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,75%, lo que indica una mayor estabilidad en su comportamiento reciente.

PUBLICIDAD

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sube a 188 la cifra de muertos y 1.677 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Cali, Valle del Cauca, sigue siendo la ciudad con más víctimas fatales, seguida de Pereira, Risaralda

Sube a 188 la cifra de muertos y 1.677 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Santa Fe definió si jugará contra River en El Campín de Bogotá tras el terremoto de magnitud 7,4: “Así lo determinó Conmebol”

Debido al sismo que se presentó el 10 de agosto de 2026, que se sintió con fuerza en Bogotá, la confederación aplazó el compromiso por Copa Sudamericana

Santa Fe definió si jugará contra River en El Campín de Bogotá tras el terremoto de magnitud 7,4: “Así lo determinó Conmebol”

Terremoto en Colombia: cómo compartir mi ubicación con amigos y familiares desde iPhone y Android

En Google Maps, puedes compatir tu locación exacta, sin importar el sistema operativo o fabricante del celular de tu contacto de emergencia

Terremoto en Colombia: cómo compartir mi ubicación con amigos y familiares desde iPhone y Android

Exreina de belleza reveló los estragos que dejó en su familia el terremoto en Chocó: “Perdimos nuestra casa”

Yuri Copete relató que la región quedó sin energía ni señal tras el sismo, una situación que dificulta saber qué pasó con desaparecidos, sepultados y personas cercanas en las zonas afectadas

Exreina de belleza reveló los estragos que dejó en su familia el terremoto en Chocó: “Perdimos nuestra casa”

Terremoto en Colombia: estos son los puntos críticos que mantienen vías restringidas

El movimiento telúrico dejó deslizamientos, caída de material vegetal y daños en distintos corredores del centro y occidente del país. Mientras avanzan las labores de atención, varios tramos operan a un solo carril y otros permanecen cerrados

Terremoto en Colombia: estos son los puntos críticos que mantienen vías restringidas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Deportes

Estas son las nuevas fechas y sedes para los partidos de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana

Estas son las nuevas fechas y sedes para los partidos de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana

Santa Fe definió si jugará contra River en El Campín de Bogotá tras el terremoto de magnitud 7,4: “Así lo determinó Conmebol”

Ronaldo Pájaro, jugador del Deportivo Cali, relató por primera vez cómo vivió el terremoto en Colombia: “Tuve que saltar de un balcón”

Equipo de la Liga BetPlay estaría detrás de James Rodríguez tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: cuál es

Jugador del Deportivo Cali se cayó durante el sismo del 10 de agosto y terminó con fractura de codo y fisura en el tobillo: este es el parte médico