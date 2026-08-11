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Declaración de renta en la Dian tendrá cambios debido al terremoto en Colombia: el Gobierno confirmó medidas para el impuesto

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, informó que activará un fondo especial con respaldo internacional mientras se buscan alternativas urgentes para mitigar el impacto social y económico del sismo

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, anunció que el Gobierno aplazará por un mes el pago del impuesto de renta para personas naturales, debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto - crédito Congreso de la República
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El pago del impuesto de renta para las personas naturales que estén en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 se aplazará durante un mes, según anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante el primer debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en el Congreso de la República.

La medida aplica a las personas naturales ubicadas en las zonas afectadas por el sismo, como Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas, y coincide con el inicio del calendario de vencimientos para la declaración y el pago de renta. El Gobierno prevé dar un plazo adicional si la situación lo exige.

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Gómez Martínez explicó que la decisión responde a la situación de quienes atienden las consecuencias del sismo. “Hoy inicia el pago de impuesto de renta para personas naturales, vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos”, afirmó.

La medida de suspensión del RUT impide a los afectados realizar diversas actividades tributarias - crédito Dian
El impuesto de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito Dian

Anotó que la medida se tomará en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). También anticipó que el alivio podría ampliarse: “Vamos a darle un plazo adicional y si es necesario ir más lejos lo haremos”.

Gómez Martínez afirmó que, tras un análisis de la cartera, el nuevo Gobierno heredará condiciones fiscales graves. Aun así, sostuvo que para la administración del presidente Abelardo de la Espriella es más importante atender a las víctimas y a las personas afectadas por el terremoto.

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Recursos que el Gobierno prevé movilizar

Dentro de las acciones anunciadas, el ministro dijo que el Gobierno pondrá a disposición:

  • La totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esos recursos se destinarán a atender las necesidades derivadas de la emergencia.
  • Activación de un crédito de hasta USD450 millones con el Banco Mundial. Se espera que se promulgue el 11 de agosto de 2026.

Gómez Martínez agregó que, si la emergencia económica se promulga el mismo 11 de agosto, los recursos podrían estar disponibles antes de terminar la semana. Además, anunció que se priorizarán partidas presupuestales para canalizar fondos hacia la atención de desastres.

Hasta las 2:00 p. m. del 11 de agosto se habían registrado 234 muertos debido al terremoto del 10 de agosto - crédito Iván Valencia/AP
Hasta las 2:00 p. m. del 11 de agosto se habían registrado 234 muertos debido al terremoto del 10 de agosto - crédito Iván Valencia/AP

Ajuste al PGN de 2026 y rechazo a nuevos impuestos

El ministro descartó un aumento de impuestos para atender la emergencia.

“No vamos a subir impuestos”, reiteró. Después vinculó esa decisión con un ajuste del gasto público. “No lo vamos a hacer porque creemos que este presupuesto que está lleno de burocracia permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia”, agregó.

Durante la diligencia con las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas del Senado y de la Cámara de Representantes, el funcionario pidió devolver el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. La solicitud buscó ajustarlo y evitar inconsistencias.

Reparos sobre la ejecución y topes para declarar renta

Otra advertencia del jefe de Hacienda apuntó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Gómez Martínez dijo que al Gobierno le produce inquietud que esa entidad ejecute parte de los recursos.

“Aquí nuestra única preocupación, es que lo que corresponde desde el punto de vista institucional, es que esos recursos sean ejecutados por la Ungrd”. Luego añadió que esa institución “a lo largo de cuatro años ha demostrado ser propicia a la corrupción, el desgreño y el desorden”. El ministro insistió en sus cuestionamientos sobre el historial reciente de la entidad. “Lamentablemente el récord de esa institución, no es buenoo, no solo no es bueno, es aterrador, lo que pasó en la Ungrd durante estos cuatro años es vergonzoso”, criticó.

El calendario de la declaración de renta para personas naturales fija vencimientos escalonados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026 - crédito Dian
El calendario de la declaración de renta para personas naturales fija vencimientos escalonados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026 - crédito Dian

Quiénes deben declarar renta en 2026

De acuerdo con la Dian, en 2026 deberán declarar renta por el año gravable 2025 las personas naturales que superen alguno de los topes definidos:

  • Patrimonio bruto debe exceder 4.500 unidades de valor tributario (UVT) o $224.096.000 al 31 de diciembre de 2025.
  • Ingresos totales, consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos, o consignaciones bancarias, depósitos o inversiones iguales o superiores a 1.400 UVT. Ese umbral equivale a $69.719.000.

Las personas jurídicas, a su vez, deben presentar declaración sin importar el monto. La línea anunciada por el ministro para enfrentar la emergencia pasa por reordenar partidas del presupuesto antes de trasladar una mayor carga tributaria a los contribuyentes.

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