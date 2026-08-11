Abelardo de la Espriella entregó el balance de la situación en Manizales tras el temblor de magnitud 7,4: hay cinco muertos y más de 100 heridos

El presidente De la Espriella anunció subsidios de arriendo para Manizales tras terremoto - crédito Santiago Álvarez/DPA/Europa Press y Andrés Camilo Valencia/Reuters

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En declaraciones públicas, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer información actualizada sobre la situación que se vive en Manizales tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Chocó el 10 de agosto de 2026 y que afectó a otras zonas del país.

De acuerdo con el primer mandatario, la emergencia en ese municipio ha dejado hasta el momento cinco personas fallecidas, 112 ciudadanos heridos y 142 víctimas que se están refugiando en albergues. Asimismo, indicó que ni en Manizales ni en el departamento de Caldas hay personas atrapadas bajo los escombros de las construcciones que se desplomaron por el movimiento telúrico. En total, son 2.000 los ciudadanos damnificados.

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Por otro lado, informó que hay 2.970 viviendas con daños estructurales y otras 1.150 colapsaron. A estas construcciones se suman 24 colegios que están en estado crítico y 25 edificios públicos e instituciones afectadas.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que, tras ayudar a la población de Manizales con subsidios, el Gobierno trabajará en la reconstrucción de viviendas - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

“Hay algo que me duele muchísimo a mí en lo personal, y es el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es, de verdad, un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica que no solamente es un baluarte para los manizalitas, es también para toda Colombia”, dijo.

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El presidente aclaró que desde el 10 de agosto se activó un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo. En el caso de Manizales, esa ayuda económica para está destinada a cerca de 1.150 familias que perdieron su vivienda por el terremoto. Ese mismo subsidio se entregará en el departamento de Caldas.

Habiendo respondido a esa primera necesidad, el Gobierno empezará a trabajar en la reconstrucción de las viviendas afectadas.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que se Manizales, Riosucio y Viterbo son los municipios más afectadas de Caldas por el terremoto - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

A nivel departamental, las afectaciones en las viviendas fueron más graves en los municipios de Riosucio, donde hay 517 casas parcialmente dañadas y 35 que quedaron totalmente destruidas. En Viterbo hay 232 viviendas parcialmente afectadas y 67 destruidas. “Es decir, el municipio más afectado en Caldas es Manizales, luego le sigue Riosucio y luego Viterbo”, precisó De la Espriella.

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“Tan pronto la tragedia se presentó, contactamos al Gobierno municipal, al Gobierno departamental. Aquí ha estado muy atento el señor vicepresidente, el señor ministro del Interior, Rodrigo Lara, y toda la disposición por parte de este Gobierno para ayudarle a esta tierra de gente trabajadora, que es ejemplo para Colombia, así que no los vamos a dejar solos”, añadió.

De igual manera, informó que su administración asumirá el pago de los servicios públicos de los ciudadanos afectados. Este alivio económico se mantendrá por tres meses. Asimismo, se está gestionando la llegada de todo tipo de ayuda humanitaria para mejorar la calidad de vida de las personas que resultaron afectadas por el terremoto y que requieren de atención inmediata.

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La Alcaldía de Manizales recomendó mantener la calma en caso de réplicas - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

“Aquí está el Gobierno nacional con ustedes y vamos a hacer lo que haya que hacer por ayudarles y darles tranquilidad a los ciudadanos que han perdido todo y que han sido víctimas de esta tragedia tan espantosa”, detalló.

Por su parte, la Alcaldía de Manizales emitió un comunicado en el que solicitó a la ciudadanía mantener la calma y actuar con precaución ante la posibilidad de que se registren réplicas del sismo. En caso de que ese escenario se presente, la administración local recomendó a la población buscar lugares seguros, alejarse de ventanas, de estructuras dañadas y de objetos que puedan caer.

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Además, pidió a las personas que sigan las indicaciones de los organismos de emergencia que se encuentran en la ciudad y, en caso de que sea necesaria una evacuación, se debe hacer de manera ordenada y sin correr.