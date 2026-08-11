Terremoto en Colombia: Nayib Bukele envió aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, así lo confirmó

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó ayudas que envió al Gobierno de Abelardo de la Espriella para atender la emergencia - REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en la tarde del martes 11 de agosto de 2026 el envío de dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país en la mañana del 10 de agosto y dejó al menos 181 víctimas fatales, más de 1.300 heridos y decenas de estructuras colapsadas, según los registros.

Bukele, a través de su perfil de X, precisó que la cooperación anunciada por su administración respondió a una solicitud directa de las autoridades colombianas, que priorizaron la llegada de insumos para la atención de las familias afectadas y, bajo ese parámetro, la asistencia fue definida a partir de los requerimientos del Gobierno de Abelardo de la Espriella a sus aliados en la región.

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“El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto”, afirmó el presidente salvadoreño en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que precisó que los equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia de Colombia “se encuentran desplegados y atendiendo la situación”.

Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó ayuda a Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió en la jornada del 10 de agosto - crédito @nayibbukele/X

Es decir, por el momento, de parte del Ejecutivo colombiano y de su equipo se indicó que, por el momento y mientras avanzan las labores de rescate, “no requieren apoyo de personal”.

Esta es la ayuda que El Salvador envió a Colombia

En ese sentido, El Salvador precisó que la ayuda consiste en insumos de primera necesidad y que “hemos decidido enviar dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades que nos han transmitido las autoridades colombianas”. Según Bukele, “el primer avión partirá hoy en la noche (martes 11 de agosto) y el segundo lo hará mañana (miércoles 12)”.

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El fuerte movimiento telúrico dejó a cinco capitales regionales: Manizales, Cali, Pereira, Quibdó y Armenia, bajo alerta roja. De hecho, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado más de 47 réplicas desde el evento principal, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, del cual no se conoce aún un reporte pormenorizado.

Las labores de rescate en Cali (Valle del Cauca) avanzan a toda marcha, pues cada hora que pasa es vital para rescatar a más damnificados - crédito Sergio Acero/REUTERS

En la capital vallecaucana, las autoridades contabilizan 85 muertos, cerca de 885 heridos y múltiples edificios evacuados debido a las réplicas, mientras que en la capital risaraldense se reportan 66 fallecidos y se mantienen activos centros de acopio. La situación no es menos grave en territorio chocoano, en el que la falta de conectividad y las deficiencias viales han dificultado la búsqueda.

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“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, dijo Bukele en su mensaje, con el que expresó su respaldo al entrante Gobierno en Colombia frente a la tragedia que enluta a sus ciudadanos.

Entre los escombros, personal de bomberos, con el apoyo de caninos, buscan rastros de personas que aún se encuentren con vida - crédito Luisa González/REUTERS

“Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia”, concluyó el mandatario centroamericano en su publicación, que se unió al clamor internacional de respaldo a Colombia, que atraviesa una de las peores tragedias de su historia.

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Otra de las consecuencias del fuerte terremoto fue la suspensión parcial o total de operaciones en siete terminales aéreas, entre ellas el aeropuerto Matecaña, el más afectado. Así como en Cali se dispuso de 1.000 uniformados para garantizar el orden, en las demás ciudades afectadas se anunció un alivio en servicios públicos por tres meses en Risaralda y la entrega de subsidios de arriendo para las familias afectadas.

De la Espriella agradeció ayuda que llegará desde El Salvador

Frente a este anuncio, Abelardo de la Espriella agradeció a través de las redes sociales la ayuda anunciada por Bukele. “En nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, expresó el jefe de Estado.

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Con este mensaje en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció ayuda que envía el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje, el primer mandatario de los colombianos destacó pronta respuesta y la generosidad del gobierno salvadoreño frente a la emergencia. “Gracias por estar presentes y por responder con generosidad y prontitud”, agregó el presidente, que finalmente reiteró su deseo de fortalecer los vínculos bilaterales.

“Que Dios bendiga a El Salvador y fortalezca siempre los lazos que unen a nuestras naciones. Un abrazo fraterno, presidente”, puntualizó De la Espriella, del que es sabido es admirador ferviente del estilo de gobierno defendido por Bukele en el país centroamericano, y buscaría replicar varias de sus iniciativas, entre ellas la de las megacárceles para combatir la criminalidad

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