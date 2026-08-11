El Servicio Geológico Colombiano mantiene vigilancia sobre el volcán Puracé tras nuevas emisiones de ceniza

El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé mantiene actividad sísmica asociada a fluidos en los conductos volcánicos - crédito SGC / X

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), adscrito al Ministerio de Minas y Energía, reportó el martes 11 de agosto de 2026 una actualización sobre la situación del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos.

Según el boletín extraordinario emitido por la entidad a las 2:00 p. m., el monitoreo constante indica el predominio de actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, específicamente tremor continuo y eventos de largo periodo. Estos fenómenos se localizan bajo el cráter del Puracé, a profundidades menores de un kilómetro.

En el periodo comprendido entre las 2:00 p. m. del día 10 de agosto y la hora del informe, se registraron tres emisiones de ceniza, alcanzando una altura máxima de 700 metros. Habitantes de veredas como Cristales, Loma Linda, Cobaló, Alto Anambío y 20 de julio, en el municipio de Puracé, reportaron la caída de ceniza volcánica en la zona.

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Parámetros monitoreados y estado de alerta

El SGC detalló que el monitoreo de gases muestra valores elevados de flujo de dióxido de azufre (SO₂), por encima del promedio histórico para este volcán. Además, persiste el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

El monitoreo del volcán Puracé detectó tremor continuo y eventos de largo periodo bajo el cráter, a menos de un kilómetro de profundidad - crédito SGC / X

Los registros satelitales también confirmaron la presencia de dióxido de azufre dispersándose hacia el noroccidente del volcán. Hasta el momento, no se han detectado anomalías térmicas en el fondo del cráter, según la plataforma satelital Mirova.

La entidad enfatizó que los valores instrumentales recogidos durante los últimos días superan ampliamente las líneas base de comportamiento, lo que representa una alteración importante en la dinámica del volcán. Por este motivo, el estado de alerta se mantiene en Naranja, lo que implica cambios significativos en los parámetros monitoreados.

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A raíz de la circulación de información en redes sociales sobre un supuesto cambio a alerta Roja, el Servicio Geológico Colombiano aclaró: “Esta información es falsa y cualquier cambio en el estado de alerta o en el comportamiento del volcán será informado oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

Recomendaciones y monitoreo permanente

El SGC reiteró que, mientras se mantenga el estado de alerta Naranja, pueden presentarse variaciones temporales en los niveles de actividad. Para una eventual reducción del nivel de alerta a Amarilla, se requiere un periodo prudencial de observación y análisis de tendencias estables en los parámetros monitoreados.

El volcán Puracé registró tres emisiones de ceniza entre el 10 y el 11 de agosto, con una altura máxima de 700 metros - crédito SGC / X

Entre las recomendaciones, la entidad instó a la comunidad a no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, por el riesgo asociado a posibles emisiones imprevistas de ceniza o gases.

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El seguimiento de la evolución del proceso debe hacerse únicamente a través de los boletines diarios y la información oficial del SGC, así como de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las autoridades locales y departamentales.

El Servicio Geológico Colombiano subrayó que es la única fuente oficial respecto al estado de alerta y la evolución de la actividad del volcán Puracé. La entidad insistió en que cualquier cambio en la situación será comunicado oportunamente por sus canales oficiales y solicitó a la ciudadanía abstenerse de compartir información no verificada o proveniente de fuentes no autorizadas.

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Procuraduría solicitó activar planes de emergencia

En paralelo al informe técnico, la Procuraduría General de la Nación exhortó a la activación inmediata de los planes de emergencia ante el incremento de la actividad del volcán Puracé. Según la Circular 003, el Ministerio Público instruyó a la Ungrd a mantener activa la coordinación nacional y territorial, articular recursos y dirigir capacidades de respuesta de los organismos de socorro.

La Procuraduría pidió activar planes de emergencia por la actividad del volcán Puracé y ordenó reforzar la coordinación, los albergues y los servicios esenciales en Cauca - crédito @PGN_COL / X

La directriz incluye a las alcaldías de Inzá, Popayán, Puracé, Rosas, Sotará, Timbío y Totoró, en el departamento del Cauca, para que refuercen las medidas de prevención y mitigación, actualicen los planes de gestión del riesgo y adecuen los albergues temporales, contemplando la atención de animales. La Gobernación de Cauca debe fortalecer la respuesta departamental y brindar apoyo logístico, técnico y financiero a los municipios con menor capacidad.

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Por otra parte, los ministerios del Interior, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Defensa, Vivienda, Ambiente, Agricultura, Comercio y Transporte, junto a las empresas prestadoras de servicios públicos y la Superintendencia de Servicios Públicos, recibieron la instrucción de activar sus planes sectoriales de contingencia.

El propósito de estas acciones es asegurar la prestación continua de los servicios esenciales, evaluar la capacidad hospitalaria, proteger la infraestructura crítica y mantener una comunicación oportuna con las comunidades cercanas al volcán.