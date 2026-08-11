Habló influenciadora que promocionó una pijama con parodia del terremoto: “No dimensioné lo que estaba pasando”

La influenciadora Mariana Neumann pidió disculpas tras promocionar una pijama durante el terremoto - crédito mariananeumannb/IG y Europa Press

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El terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto no solo provocó preocupación por los daños registrados en diferentes regiones del país, también abrió una discusión en redes sociales sobre la manera en que algunas figuras públicas reaccionaron ante la emergencia.

Una de las controversias tuvo como protagonista a la influenciadora de moda y estilo de vida Mariana Neumann, que publicó una historia en Instagram en la que contó cómo evacuó su vivienda y, en medio del relato, incluyó una promoción de una marca de pijamas.

La publicación apareció poco después del movimiento telúrico y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó generando indignación por la forma en que vinculó la situación de emergencia con publicidad.

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“Dios mío, qué sustooo! Aparte me demoré en darme cuenta porque ayer llegamos a Bogotá 2 a. m. y estaba muy dormida (yo normalmente me levanto con el sonido de una mosca). La verdad tener esta pijama me salvó porque solo fue coger unos zapatos y salir corriendooo, aprovecho para publicidad jajajaja es de @balmi.co (sic)”, escribió la creadora de contenido.

Mariana Neumann desata críticas por promocionar una pijama en plena evacuación tras el terremoto en Colombia - crédito redes sociales

El comentario sobre la pijama provocó una reacción inmediata de algunos usuarios, quienes consideraron que la situación no era apropiada para realizar una publicación comercial, pues mientras Neumann hablaba de ropa, había regiones del país que enfrentaban las consecuencias de la emergencia y las autoridades adelantaban labores de atención.

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Entre los comentarios que circularon en redes sociales aparecieron críticas como: “No, no nos interesa qué pijama tienes puesta”, “Qué putas con la gente que está haciendo publicidad en medio de esto” y “No pueden estar tan desconectadas de la realidad, ¿hacer publicidad en esta situación?”. Otros usuarios fueron todavía más contundentes y calificaron la publicación como una muestra de insensibilidad frente a la emergencia.

La controversia también alcanzó directamente a la empresa mencionada en la publicación. Balmi, una marca de pijamas y ropa interior, ubicada en Pereira— una de las ciudades afectadas por el terremoto— publicó un comunicado para aclarar que no había autorizado ni solicitado el contenido realizado por la influenciadora.

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La creadora de contenido contó cómo salió de su casa durante la emergencia y terminó en el ojo público por mencionar una prenda, en un mensaje que muchos vieron fuera de lugar - crédito TikTok

La compañía explicó que su equipo también estaba enfrentando las consecuencias de la emergencia y que algunos de sus integrantes permanecían incomunicados. Por esta razón, aseguró que su prioridad estaba centrada en conocer el estado de sus trabajadores, familiares e instalaciones antes que en revisar lo ocurrido en redes sociales.

“Lamentamos mucho la situación por la que todos estamos pasando y hoy nuestro corazón está con Pereira y con todas las personas y familias afectadas por la tragedia que vive nuestro país. Balmi está ubicada en la ciudad de Pereira y, en este momento, parte de nuestro equipo continúa incomunicada como consecuencia de la emergencia ocurrida durante la mañana de hoy”, señaló la empresa.

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La marca también aprovechó el comunicado para dejar claro que la publicación de Neumann no correspondía a una campaña aprobada por ellos: “Queremos aclarar que nunca aprobamos, gestionamos ni autorizamos este contenido”, precisó la compañía, al tiempo que pidió concentrar la conversación en acompañar a las personas afectadas.

La marca que mencionó Mariana Neumann se desmarca de la polémica y aclara que no autorizó la publicación - crédito @balmi.co/IG

Ante la ola de críticas, Neumann inicialmente restringió los comentarios en sus publicaciones. Posteriormente, decidió referirse públicamente a lo sucedido y reconoció que su primera reacción no tuvo en cuenta la magnitud de la emergencia que se estaba presentando en otras zonas del país.

“Con respecto a la historia desafortunada de la mañana, siento importante pedir disculpas. Al momento de subir la historia de la mañana, no dimensioné lo que estaba pasando fuera de Bogotá, llegué a pensar que solo había sido un temblor más de los que hemos sentido en los últimos años en Bogotá”, escribió.

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Neumann aseguró que retiró la publicación una vez comprendió el alcance de la emergencia y negó que hubiera tenido la intención de burlarse de la situación o aprovechar deliberadamente la tragedia para obtener beneficios comerciales.

“Al comenzar a enterarme de la gravedad de la situación, lo borré inmediatamente. No lo hice con mala intención ni mucho menos. Fue falta de información en el instante que sucedió el terremoto”, explicó.