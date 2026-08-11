Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Habló influenciadora que promocionó una pijama con parodia del terremoto: “No dimensioné lo que estaba pasando”

Mariana Neumann fue cuestionada en redes sociales tras aprovechar la tragedia para hacer publicidad y la empresa aseguró que nunca autorizó la publicación

La influenciadora Mariana Neumann pidió disculpas tras promocionar una pijama durante el terremoto - crédito mariananeumannb/IG y Europa Press
La influenciadora Mariana Neumann pidió disculpas tras promocionar una pijama durante el terremoto - crédito mariananeumannb/IG y Europa Press
Guardar

El terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto no solo provocó preocupación por los daños registrados en diferentes regiones del país, también abrió una discusión en redes sociales sobre la manera en que algunas figuras públicas reaccionaron ante la emergencia.

Una de las controversias tuvo como protagonista a la influenciadora de moda y estilo de vida Mariana Neumann, que publicó una historia en Instagram en la que contó cómo evacuó su vivienda y, en medio del relato, incluyó una promoción de una marca de pijamas.

La publicación apareció poco después del movimiento telúrico y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó generando indignación por la forma en que vinculó la situación de emergencia con publicidad.

PUBLICIDAD

“Dios mío, qué sustooo! Aparte me demoré en darme cuenta porque ayer llegamos a Bogotá 2 a. m. y estaba muy dormida (yo normalmente me levanto con el sonido de una mosca). La verdad tener esta pijama me salvó porque solo fue coger unos zapatos y salir corriendooo, aprovecho para publicidad jajajaja es de @balmi.co (sic)”, escribió la creadora de contenido.

Mariana Neumann desata críticas por promocionar una pijama en plena evacuación tras el terremoto en Colombia - crédito redes sociales
Mariana Neumann desata críticas por promocionar una pijama en plena evacuación tras el terremoto en Colombia - crédito redes sociales

El comentario sobre la pijama provocó una reacción inmediata de algunos usuarios, quienes consideraron que la situación no era apropiada para realizar una publicación comercial, pues mientras Neumann hablaba de ropa, había regiones del país que enfrentaban las consecuencias de la emergencia y las autoridades adelantaban labores de atención.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios que circularon en redes sociales aparecieron críticas como: “No, no nos interesa qué pijama tienes puesta”, “Qué putas con la gente que está haciendo publicidad en medio de esto” y “No pueden estar tan desconectadas de la realidad, ¿hacer publicidad en esta situación?”. Otros usuarios fueron todavía más contundentes y calificaron la publicación como una muestra de insensibilidad frente a la emergencia.

La controversia también alcanzó directamente a la empresa mencionada en la publicación. Balmi, una marca de pijamas y ropa interior, ubicada en Pereira— una de las ciudades afectadas por el terremoto— publicó un comunicado para aclarar que no había autorizado ni solicitado el contenido realizado por la influenciadora.

La creadora de contenido contó cómo salió de su casa durante la emergencia y terminó en el ojo público por mencionar una prenda, en un mensaje que muchos vieron fuera de lugar - crédito TikTok
La creadora de contenido contó cómo salió de su casa durante la emergencia y terminó en el ojo público por mencionar una prenda, en un mensaje que muchos vieron fuera de lugar - crédito TikTok

La compañía explicó que su equipo también estaba enfrentando las consecuencias de la emergencia y que algunos de sus integrantes permanecían incomunicados. Por esta razón, aseguró que su prioridad estaba centrada en conocer el estado de sus trabajadores, familiares e instalaciones antes que en revisar lo ocurrido en redes sociales.

“Lamentamos mucho la situación por la que todos estamos pasando y hoy nuestro corazón está con Pereira y con todas las personas y familias afectadas por la tragedia que vive nuestro país. Balmi está ubicada en la ciudad de Pereira y, en este momento, parte de nuestro equipo continúa incomunicada como consecuencia de la emergencia ocurrida durante la mañana de hoy”, señaló la empresa.

La marca también aprovechó el comunicado para dejar claro que la publicación de Neumann no correspondía a una campaña aprobada por ellos: “Queremos aclarar que nunca aprobamos, gestionamos ni autorizamos este contenido”, precisó la compañía, al tiempo que pidió concentrar la conversación en acompañar a las personas afectadas.

La marca que mencionó Mariana Neumann se desmarca de la polémica y aclara que no autorizó la publicación - crédito @balmi.co/IG
La marca que mencionó Mariana Neumann se desmarca de la polémica y aclara que no autorizó la publicación - crédito @balmi.co/IG

Ante la ola de críticas, Neumann inicialmente restringió los comentarios en sus publicaciones. Posteriormente, decidió referirse públicamente a lo sucedido y reconoció que su primera reacción no tuvo en cuenta la magnitud de la emergencia que se estaba presentando en otras zonas del país.

Con respecto a la historia desafortunada de la mañana, siento importante pedir disculpas. Al momento de subir la historia de la mañana, no dimensioné lo que estaba pasando fuera de Bogotá, llegué a pensar que solo había sido un temblor más de los que hemos sentido en los últimos años en Bogotá”, escribió.

Neumann aseguró que retiró la publicación una vez comprendió el alcance de la emergencia y negó que hubiera tenido la intención de burlarse de la situación o aprovechar deliberadamente la tragedia para obtener beneficios comerciales.

Al comenzar a enterarme de la gravedad de la situación, lo borré inmediatamente. No lo hice con mala intención ni mucho menos. Fue falta de información en el instante que sucedió el terremoto”, explicó.

Temas Relacionados

Mariana NeumannPijama Mariana NeumannBalmiTerremoto ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

La norma firmada por Abelardo de la Espriella asignó el puesto de director general código 0015, grado 24, al funcionario sin separarlo del cargo principal, con efecto inmediato

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto que deja ya más de 200 muertos en Colombia

El organismo forense recibió 160 cuerpos procedentes de cuatro departamentos y avanza en los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares

Infobae

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional

La entidad explicó que el nuevo modelo del Sisbén define el acceso a ayudas con base en los ingresos del hogar y en el cruce de registros oficiales, no en la existencia de aplicaciones financieras

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Deportes

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país