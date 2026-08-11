‘Influencer’ denunció que vecino obstaculizó la salida del conjunto residencial en medio del terremoto para proteger su carro: “No aprendimos nada”

Declaraciones de la creadora de contenido venezolana Marianny Cordero - crédito @mariannycorderoo/IG

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Luego de lo que fue el devastador terremoto de 7.4 que se reportó con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó) la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, y que por el momento deja un saldo de 181 muertos y 1.310 heridos, las redes sociales conocieron un caso particular que se presentó en Bogotá, una de las ciudades capitales que alcanzó a sentir el movimiento telúrico, y que afectó en mayor medida a los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Sin embargo, en la capital colombiana una ciudadana venezolana identificada como Marianny Cordero, y que se dedica a crear contenido de humor, relató en medio de la impotencia la ira que le provocó uno de los vecinos del conjunto residencial en el que ella vive, luego de la acción que realizó en medio de la evacuación por el sismo, y que algunos internautas calificaron como “egoísta” de parte.

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“Oigan, hoy tembló aquí en Colombia y yo quiero que escuchen la pendejada que hizo mi vecino aquí en mi conjunto. Él decidió que era más importante salvar su carro, así que lo agarró y lo parqueó ahí en todo el portón, tapándonos la salida a todos. O sea, no aprendimos nada del terremoto en Venezuela, ¿ah? Ese cabeza de mamón, cabeza de rodilla, porque era calvo, con respeto a todos los calvos, pero es que me dio rabia", inicia el relato en video que la venezolana compartió el mismo lunes desde su cuenta de Instagram.

Rosero compartió el video la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito @mariannycorderoo/IG

Cordero contó que “quería pelear con él”, pero luego se dijo a sí misma: “«Marianí, no pierdas tu estoicismo»“. Uno pensaría: «No, seguro prendió el carro rapidito porque fue a buscar a alguien a ver si estaba bien». No, mi amor, ese carro quedó ahí parqueado en la salida durante todo lo que fue ese temblor".

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La impotencia de la situación mezclada con la rabia, se intensificó en la ciudadana venezolana, que detalló que su vecino no sacó al final el vehículo del conjunto residencial.

“Lo dejó ahí en todo el portón y todos teníamos que pasar corriendo al ladito del carro. Él pensaría: «Bueno, esta es la zona segura. En tal caso de un derrumbe, una cosa, a mi carro no le van a caer ningunos escombros»“, relató Cordero.

Pero al final, la creadora de contenido señaló el giro que dio la historia, debido a la reacción por parte del copropietario.

El video acumuló más de 2.5 millones de visualizaciones en 24 horas - crédito @mariannycorderoo/IG

“¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando ya se suelta el temblor y la bullaranga, la algarabía y todo ese cuento, él viene y riéndose, se sube en el carro y dice: «Ante todo, uno tiene que cuidar el carro». ¿Ah? Yo de verdad no te puedo creer que esto sea real", mencionó impresionada la mujer ante el nivel de egoísmo que demostró su vecino.

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Al final, Cordero compartió una reflexión en la que dejó en claro que en algunas circunstancias donde lo esencial es mantener la vida, lo material puede quedar en un segundo plano.

“Yo no te puedo creer. No alcanzo a creer que la gente de verdad sea así. Yo sé que las cosas cuestan, pero ¿vale más que la vida?” finalió la influencer.