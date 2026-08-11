Otra tragedia en Buenaventura tras el terremoto: se presentó un incendio en centro de detención transitoria

Se identifica el Centro de Detención Transitoria Marte en Buenaventura, Valle del Cauca, donde ocurrió un incendio el 10 de agosto de 2026 - crédito @vanguardiacom/X

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Ocho internos fallecidos y la destrucción de gran parte de la infraestructura son las consecuencias inmediatas del incendio que arrasó el centro de detención transitoria Marte de Buenaventura, en el Valle del Cauca, la noche del lunes 10 de agosto. El siniestro, originado presuntamente por una riña interna, ocurrió mientras Colombia enfrentaba la crisis nacional causada por el terremoto del mismo día.

De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, el fuego se desató en las instalaciones cercanas a la zona portuaria, donde permanecen hasta 400 personas capturadas en flagrancia o en etapas iniciales de procesos judiciales. La caída del techo figura entre los daños más graves reportados por los organismos de emergencia presentes en el lugar.

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La emergencia activó la intervención inmediata de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Personería Distrital de Buenaventura y la Defensoría del Pueblo. Estos entes trabajan desde anoche para atender a los afectados y controlar la situación dentro del centro.

Centro de detención transito de Buenaventura sufrió grave incendio - crédito captura de pantalla video

Un dato clave: el incendio habría comenzado tras una pelea entre internos, según información regional. El evento ocurre mientras la fuerza pública refuerza la seguridad en las zonas golpeadas por el terremoto, ante reportes de saqueos y disturbios.

Organizaciones civiles también se han movilizado rápidamente. Representantes del podcast Latente, la ONG Temblores y la organización Made In Prisión viajan a Buenaventura para ofrecer apoyo jurídico y social a los sobrevivientes y a las familias afectadas.

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La alta densidad poblacional del centro —donde permanecen cientos de personas de manera transitoria— complicó las labores de evacuación y atención. Las autoridades mantienen la prioridad en la búsqueda de sobrevivientes y en la evaluación del daño estructural.

Infobae Colombia intento comunicarce con las autoridades correspondiente para obtener la cofrimación oficial de los hechos y las cifras exactss de personas heridas y fallecidas, sin embargo, al momento de esta publicación, no había sido posible obtener dicha información.

Imágenes del traslado de más de 117 presos de Itagüí durante la posesión de Abelardo de la Espriella

Un reciente video muestra la caravana del Inpec que habría sido utilizada para trasladar a varios de los principales cabecillas de La Oficina, que permanecían en la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí, Antioquia - crédito Inpec

El Gobierno de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, formalizó el traslado inmediato de 117 internos de alto perfil, todos vinculados a procesos de paz. La administración sostiene que esta acción busca “fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para operar desde prisión, según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa presidencial.

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Con esta decisión, las autoridades trasladaron a los detenidos a distintas cárceles de alta seguridad, ubicadas en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. El gobierno explicó que la medida se implementó en diversos sectores del país y responde a la preocupación por la posibilidad de que organizaciones delictivas “mantengan, coordinen o fortalezcan sus actividades desde los establecimientos carcelarios”.

La reubicación se realizó bajo la coordinación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), siguiendo las instrucciones directas del jefe de Estado.

Caravana del Inpec en Itagüí: Traslado de cabecillas de La Oficina - crédito Colombia Oscura/X

El Ejecutivo presentó este operativo como parte de una estrategia nacional que, en palabras del comunicado, “es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales”.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la administración de De la Espriella ejercerá el control “con autoridad y dentro del marco constitucional”. El texto advierte que quienes intenten usar las prisiones como base para operaciones ilícitas “estarán sometidos a todo el peso de la ley”.

La medida responde a la necesidad de impedir que personas privadas de la libertad, especialmente aquellas con incidencia en procesos de paz, utilicen su reclusión como oportunidad para influir en la organización y dirección de actividades delictivas dentro y fuera de los penales. El traslado busca interrumpir cualquier dinámica que permita a estos internos mantener poder y comunicación sobre estructuras criminales, reforzando así la seguridad institucional y el control estatal sobre el sistema penitenciario.

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