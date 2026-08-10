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Poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer: así le puede ayudar este sencillo truco

Este método puede ayudar a recolectar partículas pequeñas que son difíciles de atrapar

Una escoba con mango de madera y cerdas cubiertas por una bolsa de plástico blanca atada, sobre un suelo de cemento sucio dentro de un garaje.
La electricidad estática generada por una bolsa de plástico en la escoba facilita la recolección de pelos y polvo fino durante el barrido - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La idea de colocar una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer ha ganado adeptos en las tareas domésticas. Este método, aunque sencillo, despierta curiosidad por su capacidad de facilitar la limpieza diaria y mejorar la recolección de residuos finos en el hogar.

Uno de los principales atractivos de este truco reside en la electricidad estática que se genera cuando el plástico roza el suelo. Este fenómeno convierte a la escoba en un verdadero imán para partículas ligeras como pelos, cabellos y pelusas, que suelen dispersarse o quedar atrapadas entre las cerdas tradicionales.

El método resulta especialmente útil en hogares donde conviven animales. La presencia de mascotas complica la limpieza de los pisos, ya que el pelaje suelto tiende a acumularse y es difícil de retirar por completo con técnicas convencionales. Aplicando esta estrategia, los residuos quedan adheridos a la bolsa y no se dispersan en el aire ni ensucian la escoba.

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Una escoba nueva de mango de madera y cerdas de plástico azules empuja una pila de polvo en un suelo claro.
La técnica de la bolsa de plástico ayuda a mantener las cerdas de la escoba más limpias y reduce la frecuencia de mantenimiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poner en práctica el truco, solo se necesitan unas bolsas de plástico del supermercado. Al terminar de hacer compras, es recomendable conservar algunas para su reutilización en las tareas domésticas. Cuando llega el momento de barrer, basta con envolver las cerdas de la escoba con una bolsa, asegurando las tiras en el palo con un nudo firme. Así, la bolsa se mantiene en su sitio durante todo el proceso.

Al finalizar el barrido, el usuario puede desatar la bolsa y voltearla para dejar los residuos atrapados en su interior. Esta acción reduce la cantidad de polvo que regresa al ambiente y permite mantener la escoba más limpia y lista para su próximo uso.

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El truco de la bolsa no solo es práctico por su sencillez, sino también por su versatilidad. Funciona en diferentes superficies, como cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados. Además, facilita la limpieza en zonas de difícil acceso, como debajo de camas, sillones y muebles bajos.

Partículas de polvo iluminadas por un rayo de luz solar que entra por una ventana. El interior de la habitación presenta paredes y suelo de madera.
Este método sirve para recolectar pequeñas partículas que se escapan de las cerdas de la escoba - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en limpieza señalan que el uso de una bolsa de plástico blando y tamaño mediano es clave para obtener buenos resultados. La bolsa debe cubrir completamente las cerdas para maximizar el efecto de la electricidad estática. Aunque puede reutilizarse varias veces, se aconseja cambiarla cuando acumule demasiada suciedad para evitar que los residuos se redistribuyan en el piso.

Para quienes buscan alternativas, existen otros métodos para combatir los pelos y el polvo en la casa. Un guante de goma de cocina ligeramente humedecido puede ser muy eficaz para retirar el pelaje de los tapizados y sillones en una sola pasada. Por otro lado, colocar una esponja de cocina limpia dentro del lavarropas ayuda a que los pelos de las prendas se adhieran a la esponja y no queden en la ropa ni en el tambor.

También favorecer la vida útil de la escoba, ya que la protege de la acumulación de suciedad y reduce la necesidad de lavarla con frecuencia. Además, se considera que mejora la higiene general al evitar que el polvo se levante y vuelva a depositarse sobre los muebles.

Una persona barre un suelo de madera. Se ven dos perros, un gato atigrado, una escoba, una pala, acumulaciones de pelo de animales y una bolsa plástica blanca.
Este método resulta especialmente útil en casas con mascotas, donde el pelo suelto suele ser difícil de eliminar con otras técnicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, aplicar este método no reemplaza la necesidad de mantener limpia la escoba. Se recomienda revisar y lavar las cerdas periódicamente, especialmente si se utilizan bolsas varias veces. Así, se previene la acumulación de residuos y se asegura un rendimiento óptimo en cada jornada de limpieza.

Y en general este método no sustituye a una limpieza profunda, especialmente en superficies rugosas donde la electricidad estática es menos efectiva.

Quienes prefieren métodos más tradicionales suelen optar por el secador de piso, que resulta adecuado para juntar grandes cantidades de pelo o suciedad. Sin embargo, este instrumento presenta dificultades para limpiar rincones, esquinas o zócalos, y puede complicar la recolección final con la pala.

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