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Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo de la Espriella entregó un nuevo reporte de víctimas y heridos desde el Puesto de Mando Unificado en Bogotá

El jefe de Estado, desde el puesto de mando dispuesto en Bogotá, entregó un nuevo balance sobre lo ocurrido en el territorio nacional, en lo que sería la peor tragedia de este tipo que ha vivido el país en los últimos 25 años

El presidente de la República, desde el Puesto de Mando Unificado se dirigió al país tras la tragedia que enluta a la nación y entregó el primer reporte consolidado de víctimas y heridos - suministrado a Infobae Colombia
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en la tarde del lunes 10 de agosto de 2026, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que, hasta el mediodía, el terremoto que se registró a las 7:34 a. m. en el país dejaba un balance preliminar de 111 fallecidos y 87 heridos, y aseguró que la cifra se actualizará con frecuencia para mantener a los ciudadanos al tanto del alcance de lo ocurrido en el territorio nacional.

El jefe de Estado, que se desplazó desde Barranquilla (Atlántico) a la capital de la República para ponerse al frente de manera personal de la situación, expresó en primer lugar sus condolencias a los familiares de los fallecidos y remarcó que las capacidades de su administración están puestas al servicio de los más necesitados, teniendo en cuenta el fuerte impacto en Chocó, Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

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Abelardo de la Espriella entregó nuevo reporte de víctimas en el terremoto ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella entregó nuevo reporte de víctimas en el terremoto ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

Este reporte lo voy a estar dando personalmente cada dos o tres horas, dependiendo de cómo vaya avanzando la situación”, afirmó el jefe de Estado, que reiteró que ante la emergencia, el Estado responde con un trabajo unido, coordinado y en acción para proteger la vida de los colombianos. “Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas”, expresó en primer lugar el gobernante.

Según su reporte, además de las víctimas, hubo daños en viviendas e infraestructura crítica, como se ha podido apreciar en diferentes videos que han circulado en las redes sociales y que dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido, en la peor tragedia en los últimos 25 años. “Teníamos 1.575 viviendas averiadas, treinta y siete viviendas completamente destruidas, sesenta y un edificios colapsados”, agregó De la Espriella.

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En Quibdó, Chocó, varias edificaciones sufrieron daños estructurales, según quedó registrado en diferentes videos que circulan en las redes sociales - crédito @Afromedios /X

Los daños materiales que dejó la tragedia

El mismo parte entregado por el primer mandatario de los colombianos incluyó afectaciones en servicios esenciales y en la red vial.

“Dieciocho centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados y 18 vías averiadas”, añadió el presidente De la Espriella en su declaración ante los medios de comunicación, en relación con el movimiento telúrico, del que se han registrado varias réplicas durante la jornada.

Sobre el transporte aéreo, el presidente señaló que seis aeropuertos están afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje, siendo el caso más crítico el registrado con el Matecaña de Pereira, que sufrió graves daños, como quedó expuesto por pasajeros y personal presente en esta terminal aérea, recientemente remodelada.

El sismo fue de magnitud 7,4 y con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó) y una profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Reportan nubes de humo en Pereira tras la caída de edificaciones e incendios en Pereira, una de las ciudades más afectadas con el terremoto - crédito @juandss_ / X

En su intervención, el primer mandatario pidió apoyo a la prensa para centralizar reportes de campo.

“Queridos medios de comunicación, la ayuda de ustedes es fundamental para que esta información se transmita de la manera adecuada y para que cualquier información que tengan ustedes se reporte también aquí al puesto de mando unificado”, refirió De la Espriella, que afronta su primer gran reto a cuatro días de tomar el mando.

También hizo un llamado a la unidad nacional frente a la emergencia.

Hoy todos los colombianos, sin distingos ideológicos ni políticos, tenemos que unirnos frente a una sola causa, que son las víctimas de este desastre natural”, expresó el presidente. Con ello, sostuvo que el Ejecutivo responderá ante la emergencia y mencionó apoyo externo de países como Estados Unidos, que ya ofrecieron su ayuda.

El cable aéreo de Manizales, otra de las ciudades que resultó más afectadas por el terremoto, registró escenas de pánico por la oscilación intensa de las cabinas - crédito @30___06/X

El Gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde; con la ayuda de Dios, el compromiso de todos los funcionarios del Gobierno, el compromiso de la sociedad en pleno y de nuestros amigos de los gobiernos y organismos internacionales, vamos a sacar adelante a nuestros compatriotas”, expresó el jefe de Estado, que al final anunció desplazamientos hacia las zonas impactadas.

En este momento me dispongo a salir hacia Quibdó y el resto del Gobierno irá una parte hacia el Valle del Cauca y otra hacia el Eje Cafetero”, puntualizó De la Espriella.

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