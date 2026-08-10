Temblor en Colombia: usuarios del cable aéreo de Manizales vivieron momentos de pánico, todo quedó registrado en video

El sistema suspendió sus operaciones tras el sismo de magnitud 7,4 y aún trabajaban para evacuar a los pasajeros de la línea 3 - crédito @30___06/X

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Un violento terremoto de magnitud 7.4 sacudió la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 a Colombia, generando momentos de pánico entre los usuarios del cable aéreo de Manizales, una de las zonas más afectadas. El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar (Chocó) a una profundidad de 96 kilómetros, provocó daños significativos en varias ciudades del centro y occidente del país.

El movimiento telúrico, registrado a las 7:34 a. m. (hora local), se sintió con fuerza en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, y también fue percibido en Bogotá y Medellín. Según informó la Presidencia de la República sobre las 12:30 p. m., la cifra de muertos asciende ya a 111 personas debido a derrumbes estructurales en Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca.

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Impacto del sismo en el cable aéreo de Manizales

Durante el terremoto, se registraron escenas de angustia en el sistema masivo de cable aéreo de Manizales. Videos difundidos muestran cómo las cabinas oscilaban intensamente mientras los usuarios, visiblemente afectados, manifestaban temor y algunos rompían en llanto.

Las imágenes también revelan los daños ocasionados al sistema tras el evento sísmico.

El cable aéreo de Manizales registró escenas de pánico durante el terremoto por la oscilación intensa de las cabinas - crédito @30___06/X

La estación del Cable Aéreo de Manizales presentó afectaciones estructurales. Las operaciones fueron suspendidas de inmediato para realizar inspecciones y determinar la magnitud de los daños. Las tres líneas del sistema permanecen fuera de servicio.

Las autoridades locales reportaron que las operaciones del cable aéreo seguirán suspendidas hasta que se complete la evaluación técnica y se garantice la seguridad de los usuarios.

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Balance de daños y respuesta institucional en Manizales

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía Distrital de Manizales, el sismo provocó 19 colapsos parciales y 17 colapsos totales de edificaciones en la ciudad, además de afectaciones en la red hospitalaria, fugas de gas y tres incendios. El reporte actualizado incluye cuatro fallecidos en el municipio.

Más de 324 unidades operacionales y 2.000 personas participan en las labores de atención a la emergencia, apoyados con maquinaria especializada. Las autoridades insisten en mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de socorro mientras continúan las labores de inspección y rescate.

Las tres líneas del cable aéreo de Manizales permanecen fuera de servicio mientras avanza la evacuación total de los pasajeros - crédito @30___06/X

El alcalde de Manizales reporta 17 colapsos totales tras el sismo

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, entregó detalles sobre la situación y emitió recomendaciones para los habitantes de la capital de Caldas. “Manizaleños, estamos dándole en este momento un informe de lo que está pasando en la ciudad. Aquí todos los equipos de seguridad de la ciudad (...) están trabajando para responderles a ustedes en este momento que, como saben, es crítico”, señaló el mandatario.

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Rojas pidió a los ciudadanos que evalúen posibles daños en sus viviendas y reporten cualquier afectación estructural que detecten. Sobre el balance de daños, el alcalde informó: “Tenemos más de un centenar de estructuras impactadas, pero dentro de ellas unas muy graves. Tenemos 19 colapsos parciales y 17 colapsos totales en la ciudad”

El reporte oficial también menciona fugas de gas y agua en distintos puntos, además de tres incendios asociados al movimiento telúrico, mientras se restablece la atención en varios centros médicos afectados - crédito Jonh Bonilla / AFP

El mandatario informó que se han registrado afectaciones en la red hospitalaria de Manizales y fue necesario evacuar algunos hospitales. Además, se reportaron fugas de gas y agua en distintas zonas de la ciudad, así como tres incendios durante la mañana, todos atribuidos a las consecuencias del sismo. Las emergencias fueron atendidas por los organismos de socorro.

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Rojas detalló que la respuesta institucional incluyó la movilización de más de 324 unidades operacionales de rescatistas y cerca de 2.000 integrantes de la Policía Nacional en labores de apoyo, junto con personal del Ejército Nacional. El Gobierno nacional dispuso el envío de equipos de comunicación y autorizó recursos para la utilización de maquinaria amarilla en las tareas de emergencia.

El alcalde recomendó a los ciudadanos permanecer en sus viviendas y evitar el uso de vehículos particulares, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de ambulancias, bomberos y equipos de rescate. Insistió en reportar cualquier sospecha de daño estructural a las autoridades competentes.

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Como parte de las medidas de asistencia, se dispuso la apertura de albergues temporales para quienes han perdido sus viviendas. El Coliseo Mayor se encuentra habilitado, y está previsto abrir el Coliseo Menor y otro centro en el barrio Aranjuez, donde los damnificados recibirán alimentación, abrigo y atención básica.

El mandatario Jorge Eduardo Rojas Giraldo informó que el balance preliminar incluye 19 derrumbes parciales y entre 100 y 200 inmuebles afectados, mientras los equipos de emergencia inspeccionan daños y coordinan evacuaciones - crédito Alcaldía de Manizales/X

Finalmente, realizó un llamado a la solidaridad: “Los invitamos a donar sangre. Estamos en diferentes lugares, en el Hemocentro del Café y en la Auxiliar, al lado del estadio. A pesar de que no hay una crisis hospitalaria, es importante tener unidades de sangre”, concluyó el alcalde de Manizales.