Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella habrá restricciones también en Bogotá: se suspende el porte de armas

La disposición rige entre el 6 y el 8 de agosto, cubre Bogotá, Cundinamarca y dos municipios del Meta, y deja vigentes las excepciones previstas para autoridades, protección y vigilancia privada

Fachada de la Casa de Nariño, en Bogotá | César Carrión - Presidencia de la República de Colombia
La suspensión del porte de armas fue adoptada por el dispositivo de seguridad de la posesión presidencial.- Presidencia de la República de Colombia
Guardar

La suspensión temporal de permisos para portar armas de fuego y armas traumáticas se implementará en Bogotá, Cundinamarca y dos municipios del Meta, tras una resolución emitida por la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Esta disposición restringe la vigencia de dichos permisos entre las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto de 2026.

La medida, respaldada por la Resolución 00006458 de 2026, afecta tanto a personas naturales como jurídicas. Su aplicación incluye a Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario en el Meta, y todo el departamento de Cundinamarca, salvo Medina y Paratebueno.

PUBLICIDAD

Esta decisión forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para la posesión presidencial.

Hay dos municipios de Cundinamarca con excepciones - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa
La Décima Tercera Brigada del Ejército suspendió temporalmente los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá, Cundinamarca y algunos municipios del Meta - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa

Durante este periodo, quedarán suspendidos todos los permisos especiales de porte de armas que hayan sido expedidos por las autoridades competentes. El objetivo es reforzar la seguridad en el marco de los actos oficiales de cambio de gobierno y evitar incidentes durante estas jornadas.

De acuerdo con la normativa, existen excepciones para la suspensión. Las entidades exentas incluyen la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), empresas de vigilancia y seguridad privada, y misiones diplomáticas acreditadas. También están exceptuados los integrantes activos de la Fuerza Pública, veteranos y profesionales oficiales de la reserva.

PUBLICIDAD

Las autoridades justifican la decisión como una medida orientada a garantizar el desarrollo seguro de las actividades oficiales asociadas con la posesión presidencial.

La restricción responde a la necesidad de prevenir riesgos y asegurar que los eventos protocolarios del cambio de gobierno se realicen en un entorno controlado. La vigilancia y el cumplimiento de esta resolución estarán a cargo de las autoridades competentes, quienes verificarán que solo las excepciones contempladas puedan mantener el porte de armas durante este lapso.

Por elecciones de segunda vuelta, en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca y algunos del Meta se suspenderán permisos de porte de armas - crédito Ejército Nacional
La restricción regirá entre las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto de 2026 - crédito Ejército Nacional

Más medidas para la jornada

Un amplio despliegue de seguridad, restricciones viales y vigilancia aérea marcará la jornada del 7 de agosto en Bogotá, cuando la ciudad reciba una nueva posesión presidencial. Más de 8.000 uniformados custodiarán puntos clave, respaldados por tecnología de drones y el helicóptero Halcón, con el objetivo de minimizar riesgos para el orden público y responder ante eventuales amenazas terroristas.

La Alcaldía Mayor emitirá un decreto especial que limitará la movilidad de vehículos de carga pesada y transporte especial en sectores estratégicos de la capital. Esta decisión surge tras un consejo de seguridad extraordinario, donde participaron altos mandos de la fuerza pública y representantes del gobierno distrital, quienes ajustan los últimos detalles del acto administrativo.

La medida implica la prohibición temporal de circulación para camiones de gran tonelaje, volquetas, camiones recolectores de basura, vehículos de transporte de escombros y mudanzas, así como automotores que reparten cilindros de gas propano.

Según explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la restricción busca reducir la posibilidad de que estos automotores sean empleados en acciones violentas o atentados en puntos sensibles de la ciudad.

Las excepciones contemplan personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros, destacó el comunicado del Ejército Nacional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
En Cundinamarca, la suspensión del porte de armas rige en todo el departamento, con excepción de Medina y Paratebueno- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las restricciones afectarán a transportadores de carga, empresas de mudanzas, servicios de recolección de residuos y repartidores de gas, quienes no podrán operar en las zonas señaladas durante el tiempo que dure el dispositivo especial.

La Policía Metropolitana indicó que el operativo cubrirá corredores viales principales, áreas bancarias y espacios de alta concurrencia, combinando presencia terrestre y patrullaje aéreo para un control más efectivo.

Las autoridades distritales han solicitado a los gremios involucrados, comerciantes y ciudadanos que organicen sus actividades con antelación, respeten las disposiciones del decreto apenas se publiquen y reporten cualquier situación inusual a la línea de emergencias 123. El objetivo común es garantizar una jornada segura, minimizar incidentes y mantener la tranquilidad durante la transición presidencial.

Temas Relacionados

Posesión presidencialAbelardo de la EspriellaPorte de armasMedidas BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

La muerte del icónico presentador revive uno de los capítulos más conmovedores de su vida, cuando su secuestro por la guerrilla estremeció al país y evidenció los riesgos del conflicto armado

Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

Melanie Pavola insistió en que tuvo una relación con J Balvin: estas serían las nuevas pruebas de sus encuentros con el cantante

A través de su cuenta de Instagram dejó ver imágenes del tiempo que compartió con el paisa en diferentes eventos, muy cerca, pero sigue despertando dudas sobre la veracidad de su historia amorosa

Melanie Pavola insistió en que tuvo una relación con J Balvin: estas serían las nuevas pruebas de sus encuentros con el cantante

Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella presentó al nuevo beneficiario de la Ruta Milagro: “Convirtió la perseverancia en su mayor fortaleza”

El respaldo del gobierno electo ofrecido al empresario barranquillero Sergio Mogollón, sobreviviente de un ataque con ácido, inaugura una etapa en la que la administración entrante busca potenciar los emprendimientos

Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella presentó al nuevo beneficiario de la Ruta Milagro: “Convirtió la perseverancia en su mayor fortaleza”

Alerta por fraude digital en Bogotá: así suplantan la plataforma de Bre-B a través de mensajes de texto

La modalidad se activa con SMS que imitan al sistema de pagos inmediatos y prometen dinero por cobrar, luego redirigen a una web fraudulenta en la que solicitan información personal para ingresar a cuentas y retirar recursos

Alerta por fraude digital en Bogotá: así suplantan la plataforma de Bre-B a través de mensajes de texto

Empalme de Abelardo de la Espriella denunció posibles irregularidades del Gobierno Petro en el Ejército, la UNP y filial de Ecopetrol por más de $370.000 millones

A días de la posesión presidencial, el Gobierno electo afirmó que continuará remitiendo a las autoridades los hallazgos técnicos y jurídicos de las auditorías

Empalme de Abelardo de la Espriella denunció posibles irregularidades del Gobierno Petro en el Ejército, la UNP y filial de Ecopetrol por más de $370.000 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

Melanie Pavola insistió en que tuvo una relación con J Balvin: estas serían las nuevas pruebas de sus encuentros con el cantante

Luisa Fernanda W explicó por qué no cree en “los códigos de la amistad”: “Ya empezamos mal”

Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

Creador de contenido reveló cuáles son las cinco cosas que se deberían comprar para el hogar sin importar el costo: “Valen cada centavo”

Deportes

Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City: hora y dónde ver en Colombia los partidos de pretemporada de los clubes de Europa

Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City: hora y dónde ver en Colombia los partidos de pretemporada de los clubes de Europa

Técnico de Santa Fe se refirió al duelo ante River Plate por la Sudamericana: "Es una motivación especial"

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 5 de agosto

Para qué no los dejaran por fuera, esta es la razón por la cual Santa Fe se metió al grupo del G8 por los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Ya se la hicieron”