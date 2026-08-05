Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella habrá restricciones también en Bogotá: se suspende el porte de armas

La suspensión del porte de armas fue adoptada por el dispositivo de seguridad de la posesión presidencial.- Presidencia de la República de Colombia

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La suspensión temporal de permisos para portar armas de fuego y armas traumáticas se implementará en Bogotá, Cundinamarca y dos municipios del Meta, tras una resolución emitida por la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Esta disposición restringe la vigencia de dichos permisos entre las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto de 2026.

La medida, respaldada por la Resolución 00006458 de 2026, afecta tanto a personas naturales como jurídicas. Su aplicación incluye a Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario en el Meta, y todo el departamento de Cundinamarca, salvo Medina y Paratebueno.

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Esta decisión forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para la posesión presidencial.

La Décima Tercera Brigada del Ejército suspendió temporalmente los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá, Cundinamarca y algunos municipios del Meta - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa

Durante este periodo, quedarán suspendidos todos los permisos especiales de porte de armas que hayan sido expedidos por las autoridades competentes. El objetivo es reforzar la seguridad en el marco de los actos oficiales de cambio de gobierno y evitar incidentes durante estas jornadas.

De acuerdo con la normativa, existen excepciones para la suspensión. Las entidades exentas incluyen la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), empresas de vigilancia y seguridad privada, y misiones diplomáticas acreditadas. También están exceptuados los integrantes activos de la Fuerza Pública, veteranos y profesionales oficiales de la reserva.

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Las autoridades justifican la decisión como una medida orientada a garantizar el desarrollo seguro de las actividades oficiales asociadas con la posesión presidencial.

La restricción responde a la necesidad de prevenir riesgos y asegurar que los eventos protocolarios del cambio de gobierno se realicen en un entorno controlado. La vigilancia y el cumplimiento de esta resolución estarán a cargo de las autoridades competentes, quienes verificarán que solo las excepciones contempladas puedan mantener el porte de armas durante este lapso.

La restricción regirá entre las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto de 2026 - crédito Ejército Nacional

Más medidas para la jornada

Un amplio despliegue de seguridad, restricciones viales y vigilancia aérea marcará la jornada del 7 de agosto en Bogotá, cuando la ciudad reciba una nueva posesión presidencial. Más de 8.000 uniformados custodiarán puntos clave, respaldados por tecnología de drones y el helicóptero Halcón, con el objetivo de minimizar riesgos para el orden público y responder ante eventuales amenazas terroristas.

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La Alcaldía Mayor emitirá un decreto especial que limitará la movilidad de vehículos de carga pesada y transporte especial en sectores estratégicos de la capital. Esta decisión surge tras un consejo de seguridad extraordinario, donde participaron altos mandos de la fuerza pública y representantes del gobierno distrital, quienes ajustan los últimos detalles del acto administrativo.

La medida implica la prohibición temporal de circulación para camiones de gran tonelaje, volquetas, camiones recolectores de basura, vehículos de transporte de escombros y mudanzas, así como automotores que reparten cilindros de gas propano.

Según explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la restricción busca reducir la posibilidad de que estos automotores sean empleados en acciones violentas o atentados en puntos sensibles de la ciudad.

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En Cundinamarca, la suspensión del porte de armas rige en todo el departamento, con excepción de Medina y Paratebueno- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las restricciones afectarán a transportadores de carga, empresas de mudanzas, servicios de recolección de residuos y repartidores de gas, quienes no podrán operar en las zonas señaladas durante el tiempo que dure el dispositivo especial.

La Policía Metropolitana indicó que el operativo cubrirá corredores viales principales, áreas bancarias y espacios de alta concurrencia, combinando presencia terrestre y patrullaje aéreo para un control más efectivo.

Las autoridades distritales han solicitado a los gremios involucrados, comerciantes y ciudadanos que organicen sus actividades con antelación, respeten las disposiciones del decreto apenas se publiquen y reporten cualquier situación inusual a la línea de emergencias 123. El objetivo común es garantizar una jornada segura, minimizar incidentes y mantener la tranquilidad durante la transición presidencial.

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