Polémica entre creadoras de contenido por dificultades durante la feria Colombiamoda: “Ser influencer no es un trabajo difícil”

Karol Ballén reaccionó a un video sobre Colombiamoda y puso sobre la mesa una comparación incómoda: para ella, crear contenido implica presión, sí, pero está lejos de otras jornadas laborales mucho más pesadas - crédito @paisachiviada_/tiktok

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La creadora de contenido Karol Ballén, conocida en redes sociales como La Paisa Chiviada, abrió un nuevo debate entre los influenciadores luego de pronunciarse sobre un video viral en el que una creadora digital relataba las dificultades que enfrentó durante su participación en Colombiamoda.

Aunque aseguró que no buscaba atacar a la joven, sí cuestionó que algunos creadores presenten ese tipo de experiencias como si fueran comparables con las condiciones laborales que enfrentan millones de colombianos.

En un video publicado en sus redes sociales, Ballén dejó claro que, pese a vivir actualmente de la creación de contenido, considera que la labor de los influenciadores no puede catalogarse como un trabajo especialmente duro, sobre todo cuando se compara con otros oficios que implican largas jornadas, bajos salarios y condiciones mucho más exigentes.

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La creadora explicó que decidió grabar el video después de ver una publicación en la que una influenciadora contaba que durante Colombiamoda tuvo que levantarse muy temprano, cambiarse varias veces de ropa y mantener una alta “batería social” para cumplir con todos sus compromisos.

La Paisa Chiviada enciende el debate al decir que ser influencer “no es un trabajo difícil” - crédito @paisachiviada/IG

“Acabo de ver un post de una influencer que fue a Colombiamoda y decía: ‘Hay cosas que no se ven de trabajar en Colombiamoda. Me tocó levantarme a las siete de la mañana, cambiarme cuatro veces de ropa en un mismo día y tener batería social’. Obviamente no es por minimizar los problemas de la pelada, porque todos tenemos nuestras propias luchas y dificultades, pero no sé en qué momento los creadores de contenido hicieron ver esto como un trabajo difícil”, expresó La paisa Chiviada.

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Lejos de desconocer que asistir a un evento de esa magnitud implique responsabilidades, Ballén insistió en que existe una diferencia entre cumplir compromisos laborales y presentar esas experiencias como si fueran comparables con los desafíos que afrontan otras personas en el mercado laboral colombiano.

Para sustentar su postura, recordó los empleos que desempeñó antes de dedicarse a las redes sociales y aseguró que esa experiencia le permite dimensionar el privilegio que representa trabajar como creadora de contenido.

“Amigos, yo soy creadora de contenido, vivo de hacer videos y todos mis ingresos vienen de eso. Pero, con la mano en el corazón, les digo que este no es un trabajo del que uno se pueda quejar. Yo trabajé doce horas seguidas en un call center recibiendo llamadas de personas insultándome y con apenas media hora de almuerzo. Así como habrá gente que trabaja bajo el sol todos los días y pensará que contestar llamadas también era una bobada. De verdad, ser influencer no es un trabajo difícil”, afirmó.

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Karol Ballén cuestiona el drama por Colombiamoda y pide más conciencia a los influenciadores - crédito @paisachiviada/IG

La influenciadora también hizo un llamado a quienes se dedican a crear contenido para que sean conscientes del contexto social y económico del país antes de publicar mensajes relacionados con sus rutinas laborales.

En ese sentido, recordó que Colombia enfrenta altos índices de informalidad laboral y que una parte importante de la población vive con ingresos limitados, por lo que considera que ciertos comentarios pueden resultar desconectados de esa realidad.

“Hay que ser muy conscientes de lo que uno publica y del contexto en el que lo hace. Decir que es muy duro levantarse a las siete de la mañana y cambiarse cuatro veces de ropa en un país con cerca del 50% de informalidad laboral y donde muchísima gente ni siquiera se gana un salario mínimo me parece un poco incoherente. A veces uno vive en una burbuja y no alcanza a ver lo que pasa afuera”, sostuvo Ballén en su publicación.

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Pese a sus críticas, Ballén aclaró que su intención no era atacar a la creadora del video ni descalificar las exigencias que puede representar asistir a un evento como Colombiamoda. Por el contrario, señaló que entiende la presión que implica cumplir con campañas comerciales y compromisos adquiridos con marcas.

Karol Ballén dijo que su experiencia previa en un call center le permitió dimensionar el privilegio de vivir de la creación de contenido, así sea trabajando en Colombiamoda - crédito Inexmoda

“La pelada que subió ese post no tiene nada de malo. Yo entiendo que estar en un contexto donde tienes que trabajar, entregar contenido y responder a expectativas genera presión; eso es totalmente válido. Pero romantizar que ser influencer es un trabajo extremadamente difícil no me parece que esté bien. Si ella llega a ver este video, quiero decirle que no tengo nada contra ella. Solo la invito a ser un poco más consciente de la realidad que vivimos en Colombia”, concluyó.

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Las declaraciones de La Paisa Chiviada rápidamente generaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y coincidieron en que la creación de contenido ofrece privilegios frente a otros trabajos, otros defendieron que cualquier profesión puede implicar desgaste físico y emocional, independientemente del oficio que se desempeñe.