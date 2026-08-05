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Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella presentó al nuevo beneficiario de la Ruta Milagro: “Convirtió la perseverancia en su mayor fortaleza”

El respaldo del gobierno electo ofrecido al empresario barranquillero Sergio Mogollón, sobreviviente de un ataque con ácido, inaugura una etapa en la que la administración entrante busca potenciar los emprendimientos

El Ministerio de Comercio respalda al primer hombre atacado con ácido que hoy lidera un emprendimiento - crédito @MauricioGomezCO&/X

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La historia de un empresario barranquillero que sobrevivió a un ataque con ácido y hoy busca levantar su taller especializado en modificaciones para automóviles, recibió un respaldo institucional por parte del gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, marcando un nuevo enfoque en la política de apoyo al emprendimiento en Colombia.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que estará bajo la dirección de Mauricio Gómez Amín, anunció que acompañará de manera integral el proceso de fortalecimiento del negocio de Sergio Mogollón, un emprendedor cuya historia sintetiza los desafíos y la resiliencia de quienes apuestan por el desarrollo productivo nacional.

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La medida forma parte de la iniciativa Ruta Milagro, impulsada por instrucción del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Esta estrategia busca identificar y potenciar trayectorias empresariales en todo el país, con un enfoque en quienes enfrentan adversidades y requieren una oportunidad para crecer, generar empleo y contribuir al tejido económico.

El Ministerio de Comercio entrante respaldó al primer hombre atacado con ácido que hoy lidera un emprendimiento - crédito @MauricioGomezCO/X
El Ministerio de Comercio entrante respaldó al primer hombre atacado con ácido que hoy lidera un emprendimiento - crédito @MauricioGomezCO/X

Según confirmó el propio Gómez Amín, el recorrido de la Ruta Milagro llegó hasta Mogollón, quien, con 36 años, se convirtió en el primer hombre víctima de un ataque con ácido en Colombia. Su caso cobró notoriedad por las condiciones que enfrentó para abrirse camino en el mundo empresarial.

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“Mi nombre es Sergio Mogollón, tengo 36 años y fui el primer hombre atacado con ácido. En el camino de ser empresario, muchas puertas se me han cerrado”, relató Mogollón en una conversación telefónica difundida por Gómez Amín. Agregó que espera “una oportunidad que nos deje mostrar, que nos deje crecer, que nos deje seguir haciendo empresa”.

La publicación del funcionario designado en la red social X detalló que el ministerio acompañará al empresario con una ruta integral que incluye acceso a instrumentos de financiación, herramientas especializadas para el crecimiento y asesoría continua.

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo acompañaremos con una ruta integral para fortalecer su negocio, facilitar el acceso a oportunidades de financiación y brindarle herramientas que impulsen su crecimiento”, explicó el funcionario. Subrayó que la política institucional se fundamenta en la convicción de que apoyar a quienes generan empleo y producen “es clave para construir país”.

Empresario barranquillero recibe respaldo del gobierno electo tras sobrevivir a un ataque con ácido - crédito @MauricioGomezCO/X
Empresario barranquillero recibe respaldo del gobierno electo tras sobrevivir a un ataque con ácido - crédito @MauricioGomezCO/X

En la llamada, el ministro designado reiteró el interés del Ejecutivo en el caso de Mogollón. “El presidente me ha llamado hoy cinco veces y me ha preguntado por ti cinco veces”, afirmó Gómez Amín. Añadió que la gestión se realiza “con todo el cariño, contigo y con los empresarios de nuestro país, con los emprendedores de nuestro país. Tienen presidente, tienen ministro, tienen gobierno y cuentan con nosotros incondicionalmente”.

El equipo técnico del ministerio y de la administración de Abelardo de la Espriella explicó a Mogollón la mecánica de los apoyos previstos.

“Encontramos la forma de darte financiación a través del redescuento de facturas. Te vamos a apoyar también con crédito de capital de trabajo y la idea es apoyarte con un conjunto de instrumentos que te den esos recursos que necesitas para impulsar tu negocio”, se precisó en la conversación.

La estrategia de la Ruta Milagro se inscribe en un contexto donde el respaldo gubernamental al emprendimiento busca atender de manera directa las dificultades de acceso a crédito, las restricciones de mercado y la falta de acompañamiento técnico que afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Mauricio Gómez Amín anuncia acompañamiento integral a empresario que desafió la violencia - crédito Senado - @MauricioGomezCO/X
Mauricio Gómez Amín anuncia acompañamiento integral a empresario que desafió la violencia - crédito Senado - @MauricioGomezCO/X

En palabras de Gómez Amín, “la Patria Milagro se construye respaldando a los emprendedores y empresarios que nunca dejan de creer en Colombia”.

Mogollón, por su parte, valoró el respaldo recibido. “Muchas gracias. De verdad que sí. Y bueno, como se cuenta, aquí estamos firmes por la patria”, expresó al cierre de la conversación difundida por el ministerio.

El caso de Mogollón pone de relieve el papel de las políticas públicas orientadas a identificar trayectorias resilientes y canalizar recursos hacia quienes, pese a situaciones adversas, mantienen su apuesta por el desarrollo productivo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo detalló que la intervención no solo contempla recursos financieros, sino también asesoría para la gestión empresarial y seguimiento a la evolución del negocio.

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