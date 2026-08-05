Álvaro Uribe Vélez confirmó que Abelardo de la Espriella lo invitó personalmente a su posesión: “Estoy en un problema con mi alma”

Álvaro Uribe Vélez habló de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Composición fotográfica

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La ceremonia de posesión presidencial prevista en Cali el 7 de agosto de 2026 contará con la presencia de figuras destacadas del ámbito nacional e internacional.

La invitación oficial fue enviada a los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, mientras que Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, reconocido por el Premio Nobel de la Paz en 2016, no recibieron convocatoria.

En entrevista con Mañanas Blu, Álvaro Uribe dio a conocer que Abelardo de la Espriella, presidente electo, se comunicó directamente con él para invitarlo a la investidura. Uribe manifestó que aún no ha definido su asistencia.

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“Me habló de unos temas como las discusiones del Congreso en este momento, me invitó a la posesión. Para que no haya malos entendidos, yo tengo que decir lo siguiente: ustedes saben el aprecio al presidente De La Espriella, a su familia, agradezco la invitación, no es nada personal, simplemente tengo encima una indagatoria y unos problemas de seguridad, entonces estoy en un problema con mi alma”, señaló el exmandatario.

Álvaro Uribe, en duda para la posesión presidencial en Cali - crédito Juan David Duque/REUTERS

Desde el Centro Democrático, se indicó que Uribe analizará su presencia en la ceremonia oficial tras “ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”.

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El partido subrayó que existe afinidad y aprecio institucional hacia De la Espriella, aunque la decisión final dependerá de circunstancias particulares.

En el plano internacional, la alcaldía de Cali confirmó la asistencia de Felipe VI de España, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro.

Entre los jefes de Estado que acompañarán la investidura figuran Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile), y Nasry ‘Tito’ Asfura (Honduras). También estará presente Gilmar Pisa, primer ministro de Curazao, así como ministros de relaciones exteriores y otros representantes diplomáticos.

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La organización del evento resalta la relevancia diplomática y política de la jornada, marcada por la selección de invitados nacionales y el respaldo de líderes internacionales.

Álvaro Uribe Vélez sobre asistencia a posesión presidencial en Cali - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Álvaro Uribe respaldó el pluralismo tras aval a Defensores de la Patria

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia de otorgar personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, generó la reacción de Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario y fundador del Centro Democrático, calificó la aparición de una nueva organización de derecha como parte natural del escenario democrático, aunque subrayó que su partido mantiene principios y una identidad que lo distinguen.

Según recogió Noticias Caracol, Uribe afirmó: “Uno tiene que respetar y querer la democracia. Que en la democracia haya mil constelaciones está bien”.

La resolución del CNE coloca un nuevo competidor en el terreno político de la derecha colombiana y plantea retos directos para el partido creado por Uribe.

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El expresidente, consultado sobre el surgimiento de Defensores de la Patria, evitó emitir reparos e insistió en la importancia del pluralismo. “Bienvenidas todas las fuerzas políticas”, enfatizó al medio citado.

Álvaro Uribe Vélez habló sobre el partido Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante su intervención, el exmandatario defendió los postulados que, a su juicio, han caracterizado al Centro Democrático desde su fundación: seguridad, defensa de la empresa privada, cohesión social y respeto al marco constitucional.

Al respecto, aseguró: “El Centro Democrático ha estado sin faltar, sin fallar, en la lucha por un país seguro para todos, con valores democráticos, por la empresa privada, el emprendimiento privado, el de los jóvenes, pasando por la pequeña, la mediana, la gran empresa”.

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Uribe también remarcó que su colectividad reúne personas de distintas orientaciones políticas, “personas que se llaman de derecha, personas que se llaman de izquierda, de democracia social, todos unidos por eso”. El mensaje buscó perfilar la identidad del partido como una agrupación de agenda definida, más allá de etiquetas ideológicas, con ejes en la seguridad, la actividad privada y la cohesión social.

En su repaso por el ideario partidario, Uribe incluyó referencias a logros de su gestión gubernamental, como la reducción de la jornada laboral, y reforzó la continuidad del proyecto político.

El expresidente abordó temas culturales y constitucionales, resaltando su oposición a la “ideología de género”, aunque aclaró: “Respetamos la libertad de cultos, la intimidad de cada persona en sus convicciones religiosas”. Añadió: “A mí me preocupa muchísimo el radicalismo religioso, porque en la historia de Colombia ha generado mucha violencia”.

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