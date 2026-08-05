Para qué no los dejaran por fuera, esta es la razón por la cual Santa Fe se metió al grupo del G8 por los derechos de televisión del fútbol colombiano: “Ya se la hicieron”

El comentarista habló sobre su relación con los medios de comunicación, y reveló la primicia sobre la unión de Santa Fe al G8 -crédito Otro Fútbol Podcast/YouTube

Guardar

En lo que fue el comienzo del segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano, uno de los temas que causó revuelo fue la unión de los clubes más importantes de nuestros país en el denominado “G8″ por el tema de la distribución económica de los derechos de televisión.

En este contexto, uno de los que se encuentra en el grupo que exige mayor cantidad de dinero es Independiente Santa Fe, que junto a Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior FC, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas buscan recibir la mayor cantidad de dinero por ser los equipos con más hinchadas, títulos e historia del fútbol en Colombia.

PUBLICIDAD

A raíz de esta situación, el 3 de agosto de 2026 se conoció el motivo de Santa Fe al unirse a este grupo, en el cual el periodista Sebastián Heredia explicó que todo se debió a un problema entre directivos en la Asamblea de la Dimayor por la reducción de cupos de futbolistas de 30 a 25, hecho que lo perjudicó al ser uno de los representantes de Colombia en la Conmebol.

El periodista Sebastián Heredia reveló los motivos por los cuales Santa Fe se unió a lis 7 grandes e históricos del FPC por la repartición de dinero de los derechos de TV-crédito @somosotrofutbol/X

En primer lugar, los periodistas Andrés Charria y Martín Jaramillo le consultaron a Heredia por los motivos de cambio de Eduardo Méndez con el tema de los derechos de televisión, recordando que el presidente de Santa Fe siempre estuvo con los equipos chicos de Colombia, y allí reveló que todo ocurrió por el tema de la reducción de inscripción de futbolistas:

PUBLICIDAD

“Eso tiene una explicación muy clara. Él nos la contó cuando se la hicieron. En la primera asamblea de este año ya estaba resuelto el tema de la inscripción de los jugadores: pasó de treinta a veinticinco jugadores. Cuando lo votaron, ya eran mayoría y a él no le consultaron. Él fue uno de los perjudicados porque Santa Fe juega copas internacionales, y tener veinticinco jugadores para afrontar tres torneos es muy poco. Eso no le gustó”, comenzó a explicar.

Luego Heredia detalló que la situación según él hizo que Méndez reaccionara a unirse con los equipos, detallando que todo pasó por un tema de veganza en contra de ellos:

PUBLICIDAD

“Creo que eso fue lo que le abrió los ojos. Esa era una de mis grandes críticas, una de las tantas críticas que le hago. Él es el dueño y presidente de un equipo grande, pero estaba actuando en las asambleas como si fuera un equipo chico. Pienso que debe comportarse como un equipo grande. No como un equipo chico, porque él se siente entre mediano y grande, pero participaba en la asamblea con los chicos. Por eso pienso que eso no le gustó. Creo que fue una muestra, no sé si de deslealtad, pero él lo siente así. Él es una persona rencorosa; cuando le hacen una, la cobra. Me parece bien que se comporte como grande, como debe ser, porque Santa Fe es un equipo grande, uno de los siete grandes, ocho si se quiere. Solo hay tres que han ganado una copa internacional”, explicó.

Y completó su concepto afirmando que piensa que Eduardo Méndez tomó la decisión correcta en alinearse con los grandes del fútbol colombiano:

“La justicia no es igual para todos, es dar a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece o por lo que ha trabajado e invertido. Ese cambio de Santa Fe, de pasarse al grupo de los ocho, como ellos quieren llamarlo, me parece perfecto. Se lo dije a Eduardo Méndez: “Me parece que se habían demorado y está perfecto”, concluyó.

PUBLICIDAD

Sebastián Heredia explicó que hasta la fecha no existe ningún canal u operador de televisión por los derechos de tranmisión de la Liga BetPlay

Una ilustración acuarela representa el acuerdo entre los equipos de fútbol profesional colombiano para la gestión de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga BetPlay - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma charla, Heredia entregó su opinión sobre los derechos de televisión y la repartición de dinero, afirmando que piensa que está bien el modelo de negocio que existe en la actualidad con Win Sports y la Dimayor:

“Creo que está bien. El modelo de repartición, y lo digo porque formo parte de Win, ese disclaimer siempre lo hago cuando hablo de esto, el problema no es cuánto, sino cómo se reparte. El modelo está inventado en la Premier y en España. El mérito deportivo debe tener un valor. Si Santa Fe hace una inversión grande todos los años, como lo hacen Atlético Nacional y Millonarios, y no la hacen Quindío, Atlético o Unión Magdalena, creo que eso debe reflejarse”, explicó.

PUBLICIDAD

Y afirmó que aún no existe una oferta concreta por parte de otro canal u operador de televisión hasta la fecha de la grabación de la entrevista, hecha el 3 de agosto de 2026:

“No creo que vaya a pasar mucho. Hay que esperar. Justamente hoy, 3 de agosto, que estamos grabando, es el día en el que Dimayor le anuncia a Win si hay o no otra oferta. Hasta ahora tengo entendido que no hay otra oferta. Habrá que esperar”, finalizó.

Dimayor está abierto a recibir ofertas para los derechos de transmisión de TV

Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

El 3 de agosto de 2026, La Dimayor informó que recibió una pluralidad de ofertas de terceros por los derechos audiovisuales y digitales del fútbol profesional colombiano, un movimiento que abre competencia frente al contrato vigente de Win Sports y que coincide con la discusión entre los clubes sobre una mejor repartición de las ganancias por televisión durante la Liga BetPlay 2026-II.

PUBLICIDAD

La novedad fue divulgada mientras avanza el torneo y en medio del debate sobre cómo distribuir los ingresos generados por las transmisiones. La entidad sostuvo que la recepción de propuestas se hizo dentro del cronograma definido en la invitación a presentar ofertas.

El proceso se revisó durante una sesión de la comisión de mercadeo de la Dimayor en las oficinas de Crowe Co SAS, firma auditora del proceso. La reunión contó además con el acompañamiento de Octagon como asesor técnico.

La organización señaló que esta etapa forma parte de su objetivo de llevar sus competiciones “a más espectadores, nuevas latitudes y en formatos innovadores que transformen el entretenimiento deportivo del país”. La cita fue difundida por el medio al reportar el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

La entidad que preside Carlos Mario Zuluaga Pérez enmarcó la comercialización de esos derechos en un “modelo colaborativo que integre innovación, tecnología y nuevas narrativas con múltiples formatos”. Esa definición fija el eje con el que serán evaluadas las propuestas recibidas.

Además aún no se reportan qué canales o plataformas presentaron ofertas. Ese punto mantiene en reserva la identidad de los interesados, aunque la confirmación de varias solicitudes marca la aparición de competencia para el operador que hoy tiene el contrato.