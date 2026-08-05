Alerta por fraude digital en Bogotá: así suplantan la plataforma de Bre-B a través de mensajes de texto

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes de texto que suplantan a Bre-B - crédito Banco de la República

Guardar

Las autoridades de Bogotá emitieron una alerta por un presunto fraude digital vía SMS que suplanta al sistema de pagos inmediatos Bre-B para robar datos y vaciar cuentas bancarias en minutos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia explicó que los estafadores envían mensajes con avisos de “pago pendiente” o “transferencia pendiente” e invitan a entrar a un enlace. Ese vínculo dirige a una página falsa que solicita información privada y habilita el acceso a las cuentas.

La advertencia incluye a usuarios particulares y comercios, por el aumento del uso de Bre-B en operaciones cotidianas. También indicó que el sistema empezó a operar recientemente y sumó millones de usuarios en pocas semanas, lo que elevó el interés de los delincuentes.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomendaron no ingresar a enlaces sospechosos y verificar cualquier notificación financiera con la entidad correspondiente. El reporte indicó que se puede confirmar la legitimidad del mensaje desde las aplicaciones oficiales de Nequi, Davivienda o Bancolombia, o por sus canales formales.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia advirtió que la estafa usa mensajes sobre pagos o transferencias pendientes - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El llamado oficial también pidió no compartir información confidencial por enlaces recibidos por SMS y reportar cualquier intento de estafa para prevenir pérdidas económicas.

Esta no es la primera vez que la Secretaría de Seguridad de Bogotá halla hecho un llamado a la ciudadanía por el uso de supuestos mensajes de texto de Bre-B para cometer fraudes. en julio de 2026 la entidad distrital alertó por un aumento de estafas digitales mediante esta modalidad que suplantan el sistema de pagos inmediatos Bre-B, con el objetivo de robar datos personales y desocupar cuentas bancarias.

PUBLICIDAD

“¿Cómo lo hacen? Están mandando mensajes de texto simulando ser un banco para, supuestamente, informar sobre un pago. Pero el engaño no se queda ahí, porque piden que los usuarios abran un enlace “para confirmar el pago”, que los lleva a una página suplantada en la que solicitan información personal y terminan sacándole plata a los usuarios", dice la información publicada por la entidad en su página web.

Según la Secretaría, los reportes de usuarios describían mensajes que aparentan provenir de bancos o sistemas oficiales y solicitan aprobar o confirmar una transferencia al abrir un enlace sospechoso, una modalidad conocida como smishing.

PUBLICIDAD

Los delincuentes aseguran que hay un pago pendiente o piden autorizar un giro en Bre-B para dirigir a las víctimas a una web falsa - Secretaría Distrital de Seguridad

En los casos mencionados por la entidad, los delincuentes decían que el usuario había recibido “tranferencia por valor de $847.000 en tu cuenta Bre-B”. Para más información haz clic en el enlace”. Luego de que el usuario incauto accede lo redirigen a una página web falsa que imita a la entidad financiera o al sistema de pagos y solicita claves, datos personales o códigos de verificación.

La Secretaría de Seguridad advirtió que, una vez entregada esa información, se pueden ejecutar movimientos fraudulentos y vaciar las cuentas. El riesgo aumenta porque Bre-B no tiene aplicación propia y opera solo desde las plataformas oficiales de los bancos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional reciben denuncias por estafas con enlaces fraudulentos<b> </b>

La denuncia formal por fraude bancario puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional en Colombia - crédito Fiscalía General de la Nación

En Colombia, si un enlace falso provoca un fraude bancario, la primera medida es contactar de inmediato a tu entidad financiera para bloquear productos y claves, conservar pruebas del engaño y formalizar una denuncia por delitos informáticos ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.

Así mismo, las autoridades sugieren pedir el código o número de radicado del reporte interno y reportar el número de celular, el enlace o el chat de WhatsApp como suplantación o fraude.

Para respaldar el caso, se deben guardar capturas de pantalla del mensaje de texto o la conversación, con el número del remitente y el enlace. También conviene conservar comprobantes o notificaciones de transacciones no autorizadas y anotar la fecha y la hora exactas del mensaje y del reporte al banco.

PUBLICIDAD

La denuncia formal puede presentarse en la página oficial de la Fiscalía mediante la opción de denuncia virtual o en la seccional de Delitos Informáticos de la Policía. Si el banco no responde por fallas de seguridad, se puede presentar una solicitud o demanda de protección al consumidor ante la Superintendencia Financiera de Colombia.