Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 5 de agosto

Colombia dominó las pruebas del All Around en la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia sumó siete medallas el martes 4 de agosto en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con tres oros, dos platas y dos bronces que le permitieron sostenerse en la segunda posición del medallero general, impulsada por una jornada de alto rendimiento en atletismo, gimnasia artística y ecuestre.

La cosecha del día incluyó dos dobletes en pruebas individuales y un título por equipos. En gimnasia artística, Ángel Barajas ganó el concurso completo individual masculino con 81.100 puntos y Keynher Camilo Vera fue segundo con 79.800, después del oro por equipos que ambos habían obtenido dos días antes.

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El otro uno-dos llegó en el lanzamiento de jabalina femenino. Flor Denis Ruiz se quedó con el oro con 67.34 metros y además fijó récord de los Juegos al superar los 63.80 que ella misma había establecido en Veracruz 2014, mientras Valentina Barrios obtuvo la plata con 58.14.

La actuación colombiana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez también dejó un bronce de Pedro Marín en los 5.000 metros, con 14:02.80. En esa misma final, Carlos Sanmartín terminó séptimo con 14:39.29 y firmó su mejor registro de la temporada.

Flor Denis Ruiz ganó la medalla de oro e impuso nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

En las pruebas de campo, Arnovis Dalmero añadió otra medalla de bronce al terminar tercero en salto largo con 7.82 metros. Ese resultado completó una de las jornadas más productivas para el atletismo colombiano en Santo Domingo.

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En ecuestre, el tercer oro del día llegó en la prueba de salto por equipos. El cuarteto formado por Simón Arango, Jorge Andrés Barrera, Juan Pablo Betancourt y Roberto Terán terminó primero con 14.82 puntos, por delante de México, que registró 16.91, y de Venezuela, que cerró con 29.23.

Fuera del medallero del día, Colombia aseguró presencia en la disputa por el oro del fútbol femenino tras eliminar a Venezuela. El equipo dirigido por Angelo Marsiglia perdía 2-0, pero reaccionó con goles de Melanin Aponzá a los 40 minutos y Mariana Zamorano a los 53 para igualar 2-2 y llevar la definición al tiempo extra y luego a los penales.

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En la tanda, la selección colombiana ganó 4-3 con aciertos de Ana Mile González, María Viafara, Sara Martínez y Michelle Vásquez. La arquera Natalia Giraldo atajó el cobro de Anggely Muñoz y Melanie Chirinos falló el último disparo venezolano.

Colombia va por las medallas en atletismo, boxeo, skateboarding, squash y tenis de mesa

Las pruebas de atletismo cerrarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

El skateboarding street también dejó a dos colombianos en carrera por las medallas. Jazmín Álvarez fue segunda en la ronda preliminar femenina con 65.58 puntos, solo por detrás de la puertorriqueña Esmeralda Butler, que marcó 71.57, mientras Jhancarlos González encabezó la clasificación masculina con 81.33.

En squash, Colombia metió a sus tres parejas en semifinales. Juan Camilo Vargas y Matías Knudsen vencieron 2-0, con parciales de 11-3 y 11-0, a los guyaneses Daniel Ince y Samuel Ince-Carvalhal; Lucía Bautista y Miguel Ángel Rodríguez derrotaron 2-0 a los dominicanos Indhira Navarro y Amado Hernández por 11-4 y 11-3; y Laura Tovar con Paula Tovar avanzaron tras imponerse 2-0 a las trinitenses Kimberley Farah y Marion Faith Gillezeau por 11-2 y 11-6.

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En tenis de mesa, Ana María Isaza avanzó a los octavos de final del cuadro principal de sencillos después de vencer 4-3 a la puertorriqueña Alondra Rodríguez, con parciales de 9-11, 14-12, 6-11, 11-8, 7-11, 11-3 y 11-9. Gabriela Campo también siguió en competencia tras derrotar 4-1 a Amanda Jiménez, de Costa Rica, y luego 4-0 a María Araya, también costarricense.

En atletismo, nueve competencias tendrán entrega de medallas, en donde Colombia puede ser protagonista. En la categoría masculina habrá finales en: lanzamiento de martillo, 1.500 metros, 110 metros vallas, lanzamiento de disco y 400 metros planos; en la categoría femenina estas son las pruebas que tendrán premiación: 1.500 metros, salto largo, 100 metros vallas y 400 metros.

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Por último, el boxeo tendrá cuatro semifinales en donde Colombia puede asegurar una nueva medalla. En la categoría de 60 kilogramos, Camila Camilo enfrentará a la venezolana Krisandy Ríos; en la categoría de 70 kilogramos, Shirleidis Orozco enfrentará a la puertorriqueña Stephanie Pineiro; en la categoría de 75 kilogramos, Angie Solano buscará la final ante Mayerlis Yriza de Venezuela; el único hombre en competencia será Jhojan Caicedo en la categoría de 90 kilogramos; su paso a la final lo definirá contra el dominicano Cristian Pinales.

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La delegación de esgrima ganó dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

México: 123 medallas de oro; 84 medallas de plata; 71 medallas de bronce. Colombia: 61 medallas de oro; 68 medallas de plata; 50 medallas de bronce. Cuba: 33 medallas de oro; 26 medallas de plata; 35 medallas de bronce. Venezuela: 22 medallas de oro; 39 medallas de plata; 68 medallas de bronce. Puerto Rico: 19 medallas de oro; 26 medallas de plata; 31 medallas de bronce. República Dominicana: 18 medallas de oro; 18 medallas de plata; 50 medallas de bronce. Guatemala: 12 medallas de oro; 21 medallas de plata; 26 medallas de bronce. El Salvador: 6 medallas de oro; 4 medalla de plata; 9 medallas de bronce. Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 12 medalla de bronce. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.