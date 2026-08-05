Nequi se separó de Bancolombia: estos son los nuevos canales donde los clientes podrán realizar sus transacciones

Nequi mantendrá los retiros gratis en cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia después de la separación corporativa del 1 de septiembre - VisualesIA

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La plataforma financiera digital Nequi anunció que mantendrá los retiros sin costo en cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia después de su separación corporativa, prevista para el 1 de septiembre, un cambio administrativo con el que pasará a operar como entidad bancaria independiente sin alterar el uso cotidiano de la aplicación.

La transformación convertirá al neobanco en el más grande de Colombia, con más de 27 millones de usuarios. Según informó la compañía, la escisión no cambiará las condiciones para quienes ya usan la plataforma ni modificará el acceso a sus servicios habituales.

La principal duda de los clientes era qué ocurriría con el retiro de dinero. Nequi aclaró que ese servicio seguirá disponible en los mismos puntos que hoy: los cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia, y además continuará siendo gratuito.

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La empresa también indicó que el resto de sus funciones no tendrá cambios. Los usuarios podrán seguir enviando y recibiendo dinero, haciendo recargas, pagando por PSE, solicitando créditos y utilizando los canales de atención de siempre.

La reorganización se hará mediante la cesión de activos, pasivos y contratos vinculados con Nequi. La firma sostuvo que ese proceso no traerá nuevas condiciones para los clientes.

La separación corporativa convertirá a Nequi en una entidad financiera independiente sin cambios en el uso cotidiano de la aplicación - crédito Bancolombia

A partir del 1 de septiembre, Nequi operará como una empresa de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. También seguirá integrada al Grupo Cibest, el nuevo nombre del holding financiero antes conocido como Grupo Bancolombia.

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La entidad confirmó además que los depósitos de los usuarios estarán protegidos por el seguro de depósito de Fogafín. Ese respaldo cubre los recursos administrados por las entidades financieras sometidas a vigilancia.

Junto con el anuncio, el neobanco pidió a sus usuarios extremar cuidados ante posibles fraudes asociados al cambio corporativo. La recomendación central fue no atender solicitudes de información confidencial relacionadas con la transición.

La compañía advirtió que no pedirá hacer trámites por la separación de Bancolombia. También señaló que nunca solicitará claves, códigos de seguridad ni información financiera de sus clientes.

La información oficial, precisó la empresa, solo llegará por la aplicación, por el correo institucional y por sus canales oficiales. Nequi agregó que no usa terceros ni enlaces externos para pedir datos personales.

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La advertencia final fue directa: si un usuario recibe llamadas, mensajes o enlaces sobre el proceso, no debe compartir información confidencial.

CEO de Nequi afirmó que la entidad procesa cerca de un millón de remesas mensuales y más de un millón de créditos

Nequi avanza para operar como compañía de financiamiento independiente en Colombia, sin cambios para sus usuarios ni en su relación con Bancolombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Nequi avanza para operar como compañía de financiamiento independiente en Colombia, tras una década de evolución desde billetera digital, sin cambios en la experiencia de sus usuarios ni en su relación operativa con Bancolombia.

El neobanco ya suma cerca de 30 millones de usuarios en el país y reporta que aproximadamente siete millones de personas lo usan para recibir ingresos por actividades independientes o negocios propios, según el CEO Andrés Vásquez en una entrevista con Valora Analitik.

Más de 400.000 usuarios reciben su nómina a través de la aplicación, y unas 23.000 empresas utilizan la plataforma para pagar salarios, de acuerdo con el directivo.

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En financiación y pagos internacionales, la empresa señaló que más de un millón de personas han accedido a créditos en su ecosistema y que procesa cerca de un millón de remesas mensuales.

En paralelo, consolidó alianzas para facilitar inversiones con trii y trabaja en nuevas funciones para la gestión del dinero, con el foco puesto en ampliar alternativas de inversión y rentabilidad.

Qué son las compañías de financiamiento en Colombia, figura que tomará Nequi después de su separación de Bancolombia

Las compañías de financiamiento comercial ampliaron su operación al quedar habilitadas para captar recursos mediante cuentas de ahorros o a la vista - cortesía Nequi

Las compañías de financiamiento comercial se parecen a los bancos porque pueden captar recursos y otorgar crédito, pero se distinguen por un portafolio más limitado, una operación de menor escala y una mayor disposición a prestar a clientes que no siempre cumplen las exigencias mínimas de la banca, una diferencia que explica su expansión entre personas y micro, pequeñas y medianas empresas.

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Estas entidades tienen como función principal captar recursos a término fijo para realizar operaciones activas de crédito orientadas a facilitar la comercialización de bienes y servicios. La publicación señaló que antes no podían ofrecer cuentas de ahorros, pero ahora sí están habilitadas para captar recursos mediante cuentas de ahorros o a la vista.

Eso significa que hoy pueden recibir depósitos con disponibilidad inmediata, es decir, fondos que el cliente puede retirar en cualquier momento. Esa posibilidad las acerca a algunos servicios tradicionales de la banca, aunque no elimina las diferencias entre ambos tipos de entidad.

La diferencia principal con los bancos está en la escala de su operación y en la variedad de productos. Las compañías de financiamiento comercial suelen tener un músculo operativo menor, por lo que su portafolio es más reducido.

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Un rasgo concreto marca esa distancia: no ofrecen cuentas corrientes con cheques. Los bancos sí prestan ese servicio, de modo que la ausencia de ese producto funciona como una frontera clara entre una y otra figura dentro del sistema financiero.

Las compañías también suelen asumir un riesgo más alto al prestar dinero. Con frecuencia conceden créditos a personas que no cumplen los requisitos mínimos que un banco sí exige.

Esa exposición las lleva a pedir respaldos adicionales para asegurar la operación. Entre esas garantías pueden solicitar letras, títulos o incluso un inmueble, según el caso.

Uno de los productos más importantes de estas entidades es el arrendamiento financiero o leasing. Ese mecanismo permite que una persona o una empresa venda a una entidad financiera un bien o activo que posee para obtener recursos destinados a necesidades de capital, trabajo o inversión.

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En esa operación, la compañía de financiamiento actúa como intermediaria y arrienda el bien a cambio de un canon que puede pagarse de forma mensual, trimestral o anual. El esquema combina acceso a financiación con uso continuado del activo durante el plazo pactado.

Al final del contrato, cuando se han pagado todas las cuotas, la persona o la empresa puede ejercer la opción de compra sobre el bien que la compañía le arrendó. Ese diseño convierte al leasing en una herramienta central dentro de la oferta de estas entidades, que operan con menos productos que un banco pero con mayor flexibilidad para ciertos perfiles de cliente.

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