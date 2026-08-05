Qué son los Bodsu: Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana que implementará Abelardo de la Espriella en 9 ciudades a partir del 7 de agosto

En total serán 2.000 efectivos de la Policía Nacional distribuidos en las nueve ciudades - crédito @generaljmora/X

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El martes 4 de agosto de 2026, y como parte de la serie de encuentros que viene sosteniendo el presidente electo Abelardo de la Espriella antes de su posesión oficial en Cali el viernes 7 de agosto, se inició la coordinación con los alcaldes de las primeras nueves ciudades de Colombia en las que se implementára una nueva política que buscará combatir el multicrimen y la inseguridad: los Bodsu (Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana).

Así lo precisó el ministro de Defensa designado por De la Espriella, el general en retiro (r) Jorge Mora, que desde su cuenta de X compartió las primeras declaraciones luego de la reunión junto los líderes de nueve de las poblaciones más importantes del país para el gobierno De la Espriella.

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“Iniciamos la coordinación con alcaldes para implementar la nueva política de seguridad urbana. Desde el 7 de agosto, recuperaremos el orden y fortaleceremos la autoridad de nuestra Fuerza Pública para proteger a cada colombiano y devolver la tranquilidad al país”, inicia la declaración del general (r) Mora.

Seguido a esto, confirmó que “los BODSU “Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, serán implementados, inicialmente en 9 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibague y Soacha”.

El ministro de Defensa designado por De la Espriella, el general (r) Jorge Mora, confirmó detalles de la reunión que sostuvo junto a los alcaldes de las nueves ciudades del país en las que se comenzará a implementar el programa - crédito @generaljmora/X

Cuál es la función de los Bodsu

Los Bloques de Defensa que promueve Abelardo De La Espriella fueron presentados como una respuesta “rápida y eficaz” frente a la inseguridad en las principales ciudades del país, en línea con su enfoque de “mano dura” en materia de seguridad.

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Según el documento de su propuesta de plan de gobierno, la iniciativa contemplaba la creación de un “Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”, aunque no precisaba su naturaleza ni cómo operaría.

Dicha medida se anunció por parte del mismo De la Espriella en un mensaje que compartió desde su cuenta de X el 5 de julio de 2026, dos semanas después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Iván Cepeda.

En esa ocasión el mandatario electo dijo: “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”.

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El 5 de julio el presidente electo hizo el anuncio de la implementación de los Bodsu a partir del 7 de agosto, aunque la medida en principio solo se iba a implementar en cinco ciudades, pero al final serán nueve - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la parte final de su publicación, De la Espriella puntualizó los delitos que busca impactar dicho programa. “No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria”, finalizó el mensaje que compartió desde su cuenta de X.

Días después, el general (r) Mora dijo que los Bloques de Seguridad serían “unidades mixtas” integradas por policías y un grupo de fiscales de Unidades de Reacción Inmediata (URI), pero el anuncio provocó reacciones por parte de la oposición, luego de que se señaló que los detalles de esta iniciativa eran algo abstractos, y de hecho algunas posiciones recordaron lo que fueron las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Vigilancia Rural, entre 1995 y 1996), y que se expidió durante el gobierno de César Gaviria mediante el Decreto Ley 356 de 1994, señaló un informe de la Fundación Paz & Reconciliación.

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Esto dijeron los alcaldes de Bogotá y Soacha, luego de la reunión

En diálogo con la emisora Bluradio, los alcaldes de Bogotá (Carlos Fernando Galán) y del vecino municipio de Soacha, en Cundinamarca (Julián Sánchez Jr.), se mostraron satisfechos con lo que fue el encuentro con el gobierno entrante.

Sánchez Jr. hizo una explicación sobre la medida y confirmó que en total son 2.000 efectivos de la Policía que van a estar distribuidos en las nueve ciudades atendiendo operaciones directas, operaciones que tengan ya relevancia y niveles investigativos claros, oportunos, blancos de oportunidad en los delitos que más aquejan a las ciudades de Colombia".

De la Espriella continúa con su serie de reuniones previas a la posesión presidencial que se llevará a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali - crédito @generaljmora/X

Uno de los delitos que sirvió como ejemplo fueron los delitos de extorsión y homicidio, a lo que se sumaron “bandas criminales ya plenamente identificadas, cabecillas de estas bandas criminales plenamente identificados y adelantados todos sus niveles de investigación”, agregó el alcalde de Soacha.

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Asimismo, la función de los Bodsu serán “complementar y fortalecer todo lo que venimos haciendo durante estos dos años y medio de trabajo, en donde de manera propia hemos garantizado la seguridad en los territorios e inversiones en lo respectivo, en esas luchas contra la criminalidad y la delincuencia en nuestras ciudades.

“Es una gran noticia que el Gobierno, inclusive antes de asumir el cargo de presidente, nos convoque a dialogar sobre los retos que tenemos en seguridad y anuncie estos grupos especiales para las ciudades, para la seguridad urbana”, expresó por su parte Galán al comienzo de su intervención.

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Sin embargo, Galán comentó que “la problemática de seguridad no se limita a algunas ciudades, es un tema generalizado en Colombia los retos en seguridad. Algunas ciudades más que otras, inclusive hay ciudades a las que les ha aumentado el homicidio un 100% en los últimos años”.

El alcalde de Soacha Julián Sánchez Jr. destacó que con los Bodsu la Presidencia, la fuerza pública y los territorios podrán "combatir la delincuencia" - crédito @JulianPericoJr/X

Por lo anterior, el mandatario distrital expuso que los gobernantes “tenemos un reto nacional en seguridad y eso requiere que trabajemos en llave los alcaldes con el Gobierno nacional (de De la Espriella)”, pero aprovechó la ocasión y le ‘lanzó un dardo’ al jefe de Estado Gustavo Petro, al precisar: “Y eso no pasó en este gobierno saliente”.

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Galán expresó que desde su administración se trabajó con “la Policía, con el Ejército, con la Fiscalía, pero con el Gobierno era muy difícil”, y en otra pulla hacia el mandatario saliente, recordó: “Nunca nos sentamos con el presidente Gustavo Petro a dialogar el tema de seguridad”.

Como parte de las medidas que busca impulsar Galán desde la capital del país hacia el gobierno entrante, señaló que en días pasados él le pidió a los ministro de Justicia y al ministro del Interior designados por De la Espriella “trabajar, y eso va en sintonía con lo que yo he planteado, en previsualizar qué reformas se pueden hacer para mejorar las investigaciones, para luchar de manera efectiva contra la reincidencia, para garantizar que le damos más herramientas a Fiscalía, a jueces, y obviamente a Policía Judicial en las investigaciones”, detalló el alcalde capitalino.

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Galán expresó que vienen “trabajando con magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, magistrados, exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, magistrados, por ejemplo de la Corte Suprema, de la otra sala también, para encontrar qué caminos se pueden implementar que permitan rápidamente mejorar los procesos investigativos”.

En el caso de Bogotá, el alcalde confirmó que “la primera medida de grupos especiales de coordinación, para Bogotá serán 400 (uniformados)”, pero puntualizó que le pidió “al presidente (De la Espriella) trabajar en fortalecer el pie de fuerza”, al comparar que en otras grandes poblaciones como Ciudad de México, Nueva York o Lima superan a Bogotá en el número de agentes que patrullan sus calles, y con un número menor de habitantes frente a la capital colombiana.

Galán aseguró que hubo disposición desde su admnistración para trabajar en la seguridad, pero señaló que faltó iniciativa desde el Gobierno nacional de Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Eso hay que cambiarlo, y Bogotá está dispuesta, estuvo dispuesta y está dispuesta a trabajar en fórmulas innovadoras que permitan inclusive financiar con recursos propios el fortalecimiento del pie de fuerza”, detalló Galán.

En otra pulla hacia el presidente Petro, Galán señaló que desde su administración siempre hubo disposición a trabajar de forma mancomunada con el Gobierno nacional en el objetivo de aumentar el pie de fuerza, pero no se concretó.

“Nosotros planteamos, en principio del gobierno del presidente Petro, financiar también la contratación de policías, financiar el salario de los policías para aumentar el pie de fuerza de Bogotá. Eso lo planteamos. El Gobierno no quiso. Nosotros nos hemos ido por otras vías. Entonces yo creo que hay que dar esa discusión porque efectivamente este país necesita tener más pie de fuerza, que no es la única solución. Se requieren otras herramientas de justicia, de prevención”, concluyó Galán.