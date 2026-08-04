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Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

La artista colombiana compartió días inolvidables junto al grupo de bailarines de Uganda, a quienes agradeció por enseñarle valiosas lecciones sobre la vida y el amor incondicional

“Fueron días llenos de amor inexplicable”: Shakira revela su emotiva despedida de los Ghetto Kids - crédito @shakira/ Instagram
“Fueron días llenos de amor inexplicable”: Shakira revela su emotiva despedida de los Ghetto Kids - crédito @shakira/ Instagram
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La cantante Shakira concluyó uno de los capítulos más emotivos de su carrera reciente con un mensaje de despedida dirigido a los Ghetto Kids, el grupo de jóvenes bailarines de Uganda con quienes compartió escenario en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La artista colombiana, reconocida por su capacidad de conectar con nuevas generaciones y por su compromiso con causas sociales, utilizó sus redes para expresar sus sentimientos tras convivir durante varios días con los niños, quienes regresaron a su país luego del evento deportivo.

La colaboración entre Shakira y los Ghetto Kids se convirtió en uno de los momentos más recordados del espectáculo de medio tiempo del Mundial. Juntos interpretaron la canción Dai Dai, logrando una actuación que unió el carisma de la barranquillera con la energía y destreza de los bailarines ugandeses, lo que recibió elogios tanto del público presente en el estadio como de la audiencia internacional. Esta experiencia, sin embargo, no se limitó al escenario. Tras la final, la cantante invitó a los niños a compartir más tiempo juntos y a vivir nuevas experiencias fuera del foco mediático.

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La artista compartió en redes sociales sus vivencias junto al grupo de Uganda y la conexión que crearon durante su estadía - crédito @shakira / Instagram
La artista compartió en redes sociales sus vivencias junto al grupo de Uganda y la conexión que crearon durante su estadía - crédito @shakira / Instagram

En una publicación que acompañó con varias fotografías, Shakira relató algunos de los momentos más significativos de su convivencia con los Ghetto Kids. “Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable”, escribió la cantante, abriendo el mensaje con un tono de profunda emoción. “Los llevé a la playa por primera vez en sus vidas, y pasamos tiempo juntos cada día junto a familia y amigos, todos admirados viendo cómo transforman cada lugar al que van y cómo tocan a cada persona que encuentran”, continuó.

La despedida resultó especialmente difícil para la artista, quien remarcó la capacidad de los niños para dar y recibir cariño. “Fue muy duro decirles adiós porque saben dar y recibir amor de una manera que nunca había visto antes y eso no solo iluminó nuestros días, sino que también nos mostró el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos el corazón para hacer lo mismo”, expresó Shakira en su mensaje.

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En su mensaje, Shakira recordó las experiencias compartidas, como la primera visita de los niños a la playa y la admiración que despertaron en su entorno - crédito @shakira / Instagram
En su mensaje, Shakira recordó las experiencias compartidas, como la primera visita de los niños a la playa y la admiración que despertaron en su entorno - crédito @shakira / Instagram

La cantante también reflexionó sobre la importancia de la empatía y la unión más allá de las diferencias culturales o geográficas. “Nos demostraron que podemos amarnos sin importar de dónde venimos, independientemente de lo que tengamos o no”, escribió. “Y aunque ustedes son de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos y este tiempo con ustedes me hizo darme cuenta, una vez más, que todos los niños del mundo deberían ser tratados y amados como si fueran nuestros”.

En su mensaje, Shakira subrayó la responsabilidad colectiva que siente por la infancia. “Los niños llegan a este mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos y nos pertenecen a todos”, señaló, destacando su visión sobre la protección y el cuidado global de los niños.

La publicación concluyó con palabras de agradecimiento personalizadas para cada integrante del grupo. “Iván, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra, gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella”, escribió la barranquillera. Y cerró con una declaración de afecto: “¡Los amaremos siempre y para siempre!”.

Los Ghetto Kids respondieron desde Uganda mostrando su gratitud y celebrando la experiencia vivida junto a la artista colombiana - crédito @shakira / Instagram
Los Ghetto Kids respondieron desde Uganda mostrando su gratitud y celebrando la experiencia vivida junto a la artista colombiana - crédito @shakira / Instagram

La respuesta de los Ghetto Kids no se hizo esperar. A través de sus propias redes sociales, compartieron imágenes de su regreso a Uganda y mostraron su gratitud hacia la artista. El encuentro entre los jóvenes y Shakira ha sido celebrado por los seguidores de la cantante, quienes destacaron el mensaje de solidaridad, inclusión y cariño que se transmitió a través de esta experiencia.

Hasta el momento no se ha confirmado una nueva colaboración entre Shakira y los Ghetto Kids, aunque el grupo expresó su deseo de recibir a la colombiana en Uganda en un futuro cercano. La vivencia ha dejado huella tanto en la trayectoria de la artista como en la historia de los niños ugandeses, reforzando la imagen de Shakira como promotora de la integración y la empatía a través de la música.

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