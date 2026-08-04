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Qué es el “vocímetro”, la iniciativa del metro de Bogotá que se definirá con los votos de los ciudadanos: “Ayúdanos a decidir”

Mediante la página web, los ciudadanos decidirán los mensajes y sonidos del futuro sistema

El Estudio de Percepción de Cultura Ciudadana 2026 indicó que 9 de cada 10 bogotanos sienten optimismo por el Metro de Bogotá y que el 95% cree que el proyecto ya es una realidad - crédito Metro de Bogotá
El Estudio de Percepción de Cultura Ciudadana 2026 indicó que 9 de cada 10 bogotanos sienten optimismo por el Metro de Bogotá y que el 95% cree que el proyecto ya es una realidad - crédito Metro de Bogotá
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La Empresa Metro de Bogotá ha lanzado una innovadora convocatoria que invita a los ciudadanos a involucrarse en la definición de uno de los componentes más personales del futuro sistema de transporte: las voces, los sonidos y los mensajes dentro de los trenes.

Bajo el nombre de Vocímetro, la iniciativa ofrece una plataforma digital donde los bogotanos pueden elegir cómo desean ser recibidos en las estaciones, qué mensajes consideran adecuados y qué sonidos reflejan mejor la identidad de la ciudad. Además de la votación en línea, habrá jornadas presenciales en distintos puntos de Bogotá para recoger opiniones directas de los futuros usuarios.

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La estrategia pretende ir más allá de la infraestructura, integrando a la ciudadanía en decisiones que influyen directamente en la experiencia diaria de quienes usarán el metro. Según la Empresa Metro, la elección de voces y sonidos será clave para orientar a los pasajeros, facilitar la convivencia y fortalecer el sentido de pertenencia hacia el nuevo sistema de transporte.

Mediante la página web de Vocimetro los bogotanos podrán elegir las voces y mensajes que acompañaran al sistema de transporte - crédito Secretaría de Educación de Bogotá / Facebook
Mediante la página web de Vocimetro los bogotanos podrán elegir las voces y mensajes que acompañaran al sistema de transporte - crédito Secretaría de Educación de Bogotá / Facebook

La convocatoria estará disponible durante un mes. Quienes participen podrán escuchar los cuatro tonos y tipos de voz propuestos, priorizar mensajes y responder una encuesta que ayudará a identificar el perfil de quienes toman parte en esta consulta.

El proceso de participación ciudadana también busca sentar las bases de la llamada cultura Metro, promoviendo que la apropiación del sistema incluya elementos simbólicos y de identidad local.

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Es así que el Vocímetro incluye preguntas acerca de la convivencia dentro del sistema, este dispositivo presenta frases como: “Casi todas las personas en el Metro usan audífonos. Gracias por sumarte”, o “Con audífonos, tu música te acompaña a ti, y la tranquilidad acompaña a quien la necesita”. El objetivo es que la convivencia dentro del Metro se construya desde ahora, además, pregunta a los futuros usuarios sobre la manera como desean recibir los mensajes.

El vocímetro promueve el uso de audífonos y mensajes de convivencia antes de la apertura del Metro de Bogotá - crédito captura de pantalla / Vocímetro
El vocímetro promueve el uso de audífonos y mensajes de convivencia antes de la apertura del Metro de Bogotá - crédito captura de pantalla / Vocímetro

La voz del Metro, lejos de ser un aspecto técnico secundario, se convierte en un símbolo de apropiación colectiva. El vocimetro también pregunta cuál estilo de saludo consideran más auténtico para la ciudad. Entre las opciones figuran expresiones formales, saludos coloquiales como: “¡Quiubo! Bienvenidos al Metro de Bogotá. Nos alegra tenerlos a bordo. ¡Que les rinda el viaje!”, y alternativas inclusivas que buscan reflejar la diversidad local.

En paralelo, se consulta sobre la música y los sonidos que acompañarán los trayectos. Destaca la propuesta de incluir el canto del copetón, ave reconocida de la capital, como parte de la ambientación sonora. Así, se busca que cada usuario perciba el Metro no solo como un medio de transporte, sino como un espacio que dialoga con su entorno y tradiciones.

Para el 19 de julio de 2026, el proyecto reportó que cuenta con 16 kilómetros de viaducto y un avance general del 80,37%, logrado a finales de junio. Aunque la marcha blanca, la etapa de pruebas sin pasajeros, está planeada para septiembre de 2027, la construcción física y cultural del Metro avanza en paralelo.

La ciudadanía participa en la elección de voces, saludos y sonidos que definirán la identidad sonora del sistema - crédito captura de pantalla / Vocímetro
La ciudadanía participa en la elección de voces, saludos y sonidos que definirán la identidad sonora del sistema - crédito captura de pantalla / Vocímetro

Entre los avances presentados durante el primer semestre de 2026, se reportó que la ciudadanía también participó en la elección de nombres para tres estaciones emblemáticas: Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel. Asimismo, la estación de Transmilenio Calle 26 – Atrio se encuentra completamente habilitada, marcando un primer hito en la operación de la Línea 1.

Sumado a esto, el estudio de Percepción de Cultura Ciudadana 2026 respalda este enfoque participativo: nueve de cada diez bogotanos expresan optimismo frente al futuro del Metro y el 95% afirma que la obra ya forma parte de la realidad urbana. Así, la voz del Metro de Bogotá comienza a moldearse desde la obra misma, anticipando el espíritu de la ciudad que espera recorrerlo.

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