Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

El mediocampista explicó que el proyectil permaneció en su cuerpo durante cuatro años y recién fue extraído en 2018.-crédito Un Break/YouTube

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Gustavo Puerta contó que una bala que recibió a los 10 años estuvo a punto de apartarlo del fútbol profesional y permaneció en su cuerpo durante cuatro años, una experiencia que relató después de haberse convertido en una de las revelaciones de Colombia en la Copa del Mundo 2026.

El volante de la Selección Colombia dijo en una entrevista con la periodista Luisa Londoño del portal Un Break que el disparo lo alcanzó cuando salió a hacerle un encargo a su padre. Según relató, iba en bicicleta de regreso después de reclamar un dinero cuando vio que perseguían a un joven al que querían matar y, en medio de esa situación, el proyectil lo impactó.

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Una cirugía realizada en 2015 fue interrumpida porque la bala había llegado hasta la ingle y estaba cerca de la vena aorta- crédito Real Racing Santander

Puerta explicó que la bala no salió de su cuerpo y que recién en 2018 pudieron extraérsela, después de una primera intervención en 2015 que los médicos decidieron interrumpir por el riesgo de desangramiento. El jugador precisó que el proyectil había subido hasta la ingle y estaba cerca de la vena aorta.

“Lastimosamente salía a hacerle un mandado a mi papá, a reclamarle un dinero y en el trayecto de vuelta, porque ya había reclamado el dinero, vienen persiguiendo a un pelado que querían matar, yo voy pasando en la cicla y desafortunadamente, me impacta una bala”, dijo el mediocampista al medio.

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En ese mismo relato, describió la secuencia posterior al disparo: “Yo alcanzo a tirar la cicla, me tiro a un pastal y cuando me voy a tirar siento el impacto de la bala, pero no sentí nada en el momento. Cuando ya han pasado como 20 o 30 segundos, veo la pantaloneta y tengo un hueco enorme”.

El futbolista recordó que entonces tenía 10 años y que el efecto físico apareció casi de inmediato.

“Un niño con 10 años y ver eso fue algo difícil y la bala no me salió, porque cuando pegan un tiro la bala sale, pero esta me quedó ahí, se me enfrió en la pierna y era como si estuvieran quemando la carne, por dentro”.

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Puerta agregó que logró acercarse a una ventana para pedir ayuda y que después perdió el conocimiento por el dolor.

“Ahí ya me fui hasta una ventana, golpeé y vinieron a ayudarme. Me desmayé del dolor, pero lo más lindo es que cuando llegue al hospital, lo primero que pregunto era si podía volver a jugar fútbol, eso era lo que me preocupaba”.

La extracción del proyectil se demoró hasta 2018 por el riesgo quirúrgico

Gustavo Puerta está avaluado en 20 millones de euros luego del Mundial 2026 - crédito Real Racing Santander

El volante explicó que el recorrido de la bala dentro de su cuerpo condicionó las decisiones médicas. “Gracias a Dios la bala impactó primero en el suelo y luego en la cicla y llegó sin tanta fuerza, o sino me hubiera fracturado el fémur, y ahí hubiera sido otra historia”.

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En la entrevista, detalló que convivió con el proyectil hasta 2018.

“La bala me duró hasta el 2018, duró 4 años ahí. En 2015 me hicieron una cirugía, la bala me alcanzó a subir hasta la ingle, y estaba cerca a la vena aorta, y al ver que estaba cerca, podía desangrarme”.

Esa cercanía con la vena llevó a los médicos a cerrar de nuevo y postergar la extracción. Según su testimonio, la operación definitiva llegó tres años más tarde y le permitió seguir con su carrera deportiva.

“Entonces decidieron volver a cerrar y esperar una cirugía más adelante. En 2018, me pueden abrir y me lograron sacar el proyectil. Era difícil competir con eso. En el frio o con la luna llena me dolía mucho”, afirmó Puerta.

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Antes de esa revelación, el mediocampista ya había quedado marcado como una de las apariciones más destacadas de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Tras su actuación con el Racing de Santander, varios equipos se interesaron en ficharlo y el jugador ya regresó a los entrenamientos con el club español.

El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España

Gustavo Puerta tiene opciones de ser transferido a Alemania, Italia o Inglaterra - crédito Real Racing

Gustavo Puerta volvió a entrenamientos con Racing de Santander, el 3 de agosto de 2026, en plena pretemporada de la temporada 2026/27 de Primera División en España, mientras crecen los rumores sobre una posible transferencia impulsada por su actuación con la selección Colombia en el Mundial de 2026 y por el interés de clubes de Italia, Alemania y Portugal.

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El regreso se produjo después de unas vacaciones ampliadas por su participación en la Copa del Mundo, en la que el volante fue titular en los cinco partidos de Colombia hasta los octavos de final. En ese torneo, la selección empató 0-0 con Suiza en esa instancia y quedó eliminada por penales, tras caer 4-3 en la tanda.

el futbolista reapareció en un plantel que ya completa cuatro semanas de pretemporada y que este viernes tiene programados dos amistosos: uno frente a Sporting de Gijón y otro ante Deportivo Alavés. El debut oficial del conjunto cántabro será el 16 de agosto contra Villarreal en los Campos de Sport de El Sardinero.

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Puerta y Jorge Salinas, una de las figuras de la selección sub-19 de España, fueron los últimos en reincorporarse al grupo. El club difundió imágenes del retorno del colombiano tras el descanso extendido.

La explicación oficial también apareció en la web del equipo. Racing de Santander señaló:

“La principal novedad de la sesión matinal del cuadro cántabro fue la vuelta de Gustavo Puerta y Jorge Salinas, que vieron ampliadas sus vacaciones de verano tras haber disputado -respectivamente- el Mundial de México y Estados Unidos con la Selección de Colombia y el Campeonato de Europa Sub-19 con España, que se alzó con el título”.

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