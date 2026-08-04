Gustavo Bolívar presentó nuevas pruebas sobre el supuesto fraude electoral de las elecciones del 21 de junio: “Esta coincidencia es casi imposible”

Gustavo Bolívar advirtió posible fraude digital en elecciones, señaló manipulación en bloques de mesas - crédito Carlos Ortega/EFE

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El exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, publicó nuevos señalamientos sobre presuntas irregularidades en el reciente proceso electoral del 21 de junio de 2026, donde Abelardo de la Espriella se consolidó como nuevo presidente.

A través de la red social X, Bolívar siguió insistiendo que existen evidencias de una presunta manipulación sistemática en los resultados de 1.350 puestos de votación en el país, donde se detectaron patrones anómalos que, según él, solo serían posibles mediante la intervención de un software.

Bolívar describió que, en esos puestos, “la votación de los candidatos se alterna de manera increíble”. Explicó que, en varias mesas, los resultados favorecieron de manera consecutiva a dos aspirantes: “en la mesa 1 a la 12 gana Abelardo, de la 13 a la 24 gana Cepeda”; en otra, “de la 1 a la 10 gana Abelardo y de la 11 a la 21 gana Cepeda”.

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El mismo patrón se repite en diferentes configuraciones, alternando bloques de mesas donde se impone uno u otro candidato.

Gustavo Bolívar denunció patrón de votos “imposible” en 1.350 puestos y exigió revisión de urnas - crédito @GustavoBolivar/X

Según el exsenador, la probabilidad matemática de que estos bloques se organicen por azar es “casi imposible”. Sostiene que “solo un algoritmo puede hacer algo semejante”.

El exdirigente insistió en que, en las mesas donde Abelardo de la Espriella resultó ganador, la cantidad de votos obtenidos supera a la de su rival, lo que refuerza la sospecha de manipulación digital.

Bolívar afirmó que los “testigos digitales” han aportado “el nombre de cada uno de estos 1.350 puestos” como soporte de la demanda interpuesta ante la justicia electoral. Destacó que corresponde a los jueces decidir la apertura de las urnas para verificar los hechos.

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“A los jueces solo les corresponde ordenar la apertura de esas urnas para saber la verdad”, escribió en su publicación. La denuncia, difundida bajo el llamado “Las pruebas del fraude, Parte III”, vuelve a poner en discusión la transparencia del proceso y la necesidad de investigar posibles fraudes digitales en los comicios presidenciales de la segunda vuelta.

Gustavo Bolívar identificó irregularidades en votos y pidió a jueces abrir urnas para esclarecer resultados - crédito @GustavoBolivar/X

Gustavo Bolívar denunció cambios en el manejo de formularios E-14

En la segunda entrega de su denuncia “Las pruebas del fraude”, Bolívar explicó cómo los cambios en la gestión de los formularios E-14, utilizados para el escrutinio de votos, han generado dudas sobre la fiabilidad de los resultados.

Según Bolívar, hasta las elecciones de 2022, la Registraduría Nacional publicaba los formularios E-14 en una sola imagen. De esta manera, cualquier ciudadano podía ver en un mismo documento los datos del puesto de votación, el registro de los votos por candidato y la sección de firmas de los jurados electorales.

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“Hasta 2022, la Registraduría subía los E-14 a la plataforma en una sola tirilla”, señaló Bolívar. Sin embargo, a partir de los comicios regionales de 2023, la entidad optó por separar estos elementos en dos archivos: uno con la información del puesto y los votos, y otro, aparte, con las firmas.

Bolívar calificó como “muy grave” esta decisión, ya que, en su opinión, al separar las firmas se facilita la manipulación de los documentos. A esto sumó otro cambio relevante: la eliminación de los metadatos que antes permitían rastrear cuándo y cómo se creaba o modificaba cada archivo.

Gustavo Bolívar denunció cambios en el manejo de los formularios E-14 y alertó sobre vulnerabilidad electoral - crédito @GustavoBolivar/X

“No sabemos cuándo se genera el archivo, ni la hora en que se crea, ni la hora y la fecha en que se modifica”, advirtió. Para Bolívar, esta ausencia de huella digital expone el proceso a modificaciones de último minuto sin posibilidad de verificación.

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El exsenador también cuestionó que la administración de los datos electorales permanezca en manos privadas, a pesar de un fallo del Consejo de Estado que ordenaba lo contrario. “La gobernanza de los datos electorales está en manos privadas desde hace más de dos décadas”, subrayó.

Bolívar sostuvo que la modificación del sistema se implementó tras la victoria de Gustavo Petro en 2022, cuando aún era posible auditar los archivos gracias a la metadata. “Apenas supieron que les habíamos descubierto la forma, eliminaron la metadata y separaron las firmas de los jurados”, sostuvo.