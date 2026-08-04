Ministro de Defensa confirmó amenaza de explosivos en Cali antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “Como un atentado terrotista”

Sánchez explicó que la cúpula militar viajó desde el día anterior para revisar un dispositivo ya ordenado semanas atrás y que el jueves anterior estuvieron en Cali mandos militares, la Policía y la viceministra encargada para ajustar el esquema de seguridad con autoridades nacionales y locales - crédito @mindefensa/X

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El ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que existe una amenaza con explosivos en Cali a tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, pero evitó respaldar la afirmación de Gustavo Petro sobre la existencia de “decenas de toneladas” en la ciudad. El Gobierno desplegó un operativo de más de 11 mil integrantes de la fuerza pública para blindar la transición del próximo 7 de agosto.

En entrevista con Blu Radio, Sánchez explicó que la cúpula militar viajó desde el día anterior para revisar un dispositivo ya ordenado semanas atrás y que el jueves anterior estuvieron en Cali mandos militares, la Policía y la viceministra encargada para ajustar el esquema de seguridad con autoridades nacionales y locales.

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Petro había asegurado en X: “sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali” y vinculó esa amenaza con un supuesto intento de provocar una conmoción interior que favoreciera al presidente electo. Al ser consultado por esa cifra, Sánchez respondió: “Aquí yo creo que más que decir la cantidad es que hay una amenaza con explosivos allá, allá en Cali”.

Petro afirmó en X que Iván Cepeda ganó la presidencia y denunció una supuesta manipulación de casi dos millones de votos en 1665 puestos electorales - crédito X

Sánchez detalló que existe información sobre un posible intento de afectar la posesión con explosivos camuflados, ataques con drones y actos de vandalismo. Confirmó el riesgo terrorista, pero no validó el volumen de explosivos mencionado por Petro.

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El Ministerio de Defensa identificó tres riesgos para la posesión: “El primero es el terrorismo, con reportes sobre explosivos que podrían ser ocultados donde más sutilmente pasen, donde más sea difícil detectarlos”. Sánchez recordó atentados previos en Cali y mencionó métodos de camuflaje usados por grupos armados: “Hemos conocido información de algunos explosivos que los intentarían camuflar como lo han hecho cuando hacen un atentado terrorista”.

El segundo riesgo son los drones. Según Sánchez, el Estado desplegó sus mejores capacidades antidrones y un refuerzo en la zona del evento.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que existe una amenaza con explosivos en Cali a tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio de Defensa

El tercer riesgo son los actos de vandalismo asociados a protestas. El ministro señaló que en Colombia hay en promedio 33 protestas sociales por día y remarcó que la movilización es legal, pero no los hechos violentos.

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Sobre los posibles responsables, Sánchez atribuyó la amenaza a disidencias de alias Mordisco y al “cartel del terrorismo” del ELN. Al ser preguntado si la amenaza se cernía sobre la ceremonia, afirmó: “Muy seguramente, o sea, porque es un evento trascendental”. Añadió que estos grupos “tienden a mostrar poder en eventos de este tipo” y que la posesión eleva el nivel de exposición del acto.

Respecto al despliegue militar en el Valle del Cauca, Sánchez señaló: “Allá desplegamos tres” fuerzas de despliegue rápido, en comparación con el promedio de una por división del Ejército.

La principal diferencia con Petro estuvo en la cantidad de explosivos. Cuando se le preguntó por la frase de Petro sobre “decenas de toneladas”, Sánchez respondió: “Investigación, lo que tenemos en este momento, ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza de explosivos y ya con el esquema de inteligencia, las capacidades, determinaremos qué cantidad sería”.

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La Cámara de Representantes de Colombia da luz verde a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Europa Press

Esa respuesta fijó la posición oficial del Ministerio de Defensa: el riesgo existe, pero la dimensión material de los explosivos todavía no está definida por las labores de inteligencia.

Sánchez defendió el tamaño del operativo por dos razones: el traslado del acto desde Bogotá hacia Cali, que exige “una mayor coordinación y esfuerzo de seguridad”, y los antecedentes recientes de violencia en la ciudad, recordando atentados terroristas previos, incluso con vehículos escolares y camiones camuflados.

A pesar del diagnóstico de riesgo, el funcionario aseguró que todo está dispuesto para que la posesión se realice “con total seguridad”. Como antecedente, mencionó que en las elecciones de este año, con una participación de más del 63%, hubo “cero atentados” y “cero alteraciones de orden público durante el evento electoral”.

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