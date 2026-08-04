Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

El comediante no contuvo las lágrimas debido a una situación que presenta por las constantes críticas de Lina Tejeiro - crédito @masterchefcelebrityco/IG

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El desenlace del reto creativo en la cocina de MasterChef Celebrity dejó una imagen inesperada: Iván Marín no logró contener el llanto al finalizar el tiempo de preparación. Este momento no solo sorprendió a sus compañeros, sino que encendió las redes sociales, donde las opiniones sobre la causa se multiplicaron en cuestión de minutos.

A lo largo del episodio, las tensiones no estuvieron ausentes. Antes de iniciar la competencia, el público fue testigo de un intercambio de palabras entre Lina Tejeiro y el comediante. La actriz dejó claro que prefería no trabajar con él, comentario que generó una ola de reacciones entre los participantes y los seguidores del programa.

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Las razones detrás del llanto de Iván Marín

Al concluir el reto, Marín manifestó una mezcla de alegría e incredulidad al ver el resultado de su plato junto a Tuto Patiño.

“Me pongo muy feliz cuando nos dicen manos arriba y veo que está como lo planeamos. Me hace llenar de mucha emoción al ver que estoy haciendo cosas que nunca me imaginé ser capaz de realizar”, confesó el comediante, visiblemente afectado por el esfuerzo y la presión del desafío.

Iván Marín sufrió dos cortes durante el reto inaugural, lo que obligó a la intervención de los paramédicos en la cocina del programa - crédito cortesía Canal RCN

El momento de vulnerabilidad de Iván Marín se produjo tras una jornada marcada por la incertidumbre sobre su desempeño. Durante el reto, expresó: “Ellos se burlan de mí por mis pocos conocimientos culinarios y, pues, sería absurdo de mi parte desconocerlo”.

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A pesar de la inseguridad, aseguró que intentaría aprovechar la oportunidad para demostrar que podía sobresalir sin depender de la “buena suerte” que, según él, ha acompañado a Lina Tejeiro.

Para quienes se preguntan qué motivó el llanto de Iván Marín en MasterChef, la respuesta se encuentra en la combinación de presión, autopercepción y la necesidad de probarse a sí mismo frente a sus pares. El propio participante reconoció que, al ver el plato terminado, sintió una satisfacción inesperada por superar sus propias expectativas.

El cruce con Lina Tejeiro y la dinámica del equipo

Lina Tejeiro se ha mantenido alejada de Iván Marín por su mala participación en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

La decisión de no trabajar junto a Iván Marín no fue unilateral. En palabras de la presentadora Milena López: “Yo aquí sí estoy haciendo un poquito de fuerza porque yo ya he cocinado dos veces con Iván y yo como: ‘Oye, compañeros, ayúdenme también, cocinen ustedes también con Iván’. No puedo cargar con Iván yo siempre”.

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En ese contexto, la presentadora Claudia Bahamón preguntó a Marín si prefería cocinar solo. Su respuesta fue directa: “Eh, sí, para demostrarle a Lina que sí puedo”. Este intercambio, acompañado de risas y comentarios de los demás concursantes, evidenció una dinámica de compañerismo cruzada por la competencia y las inseguridades individuales.

Tuto Patiño, quien finalmente fue el compañero de Marín, mostró una actitud de apoyo, animándolo a seguir adelante y a confiar en sus capacidades. “A todo el mundo le puede salir el tiro por la culata. Entonces, me encantó que me hayan puesto con Marín”, dijo Patiño, reforzando el espíritu de equipo.

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Consejos y reflexiones tras el reto

Iván Marín, comediante, es consciente de que sus habilidades culinarias no son las mejores - crédito Canal RCN

El episodio también dejó espacio para la reflexión. Belén Alonso aconsejó a Marín: “Lo único que te voy a invitar a ti, Iván, es que dejes a un lado lo que la gente diga y que piense y que te valga... Mira, te tienes que bañar todos los días con un poquito de mantequilla”.

Marín, por su parte, respondió con humor y determinación, con una frase que tulizaba mucho en el colegio: “Soy de palo, no oigo nada. Soy de palo, no oigo nada. Y lo voy a aplicar, de verdad”.

El apoyo de los compañeros y la autoafirmación marcaron el cierre de la jornada. Marín, agradecido por el resultado, concluyó: “Mire lo que presentamos”, señalando el esfuerzo compartido.

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