Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

El conflicto entre Yaya Muñoz y la prima de Karola Alcendra llega a instancias legales - crédito montaje @dahianlorena @jeidy_x3 @karolalcendra_/ Instagram

Guardar

La presentadora Yaya Muñoz difundió un comunicado oficial donde confirma que sigue adelante con una denuncia legal por injuria contra Jeidy, prima de Karola Alcendra, luego de una serie de declaraciones que se volvieron foco de atención en redes sociales.

El caso, que se originó durante la transmisión de La casa de los famosos Colombia, resurgió tras varios meses de silencio cuando Muñoz decidió actualizar públicamente el estado del proceso.

Los hechos se remontan a semanas atrás, cuando Jeidy, conocida por su presencia en plataformas digitales, realizó afirmaciones sobre el carácter y la vida personal de la presentadora. Entre los señalamientos, Jeidy sugirió que Muñoz desempeñaba actividades de acompañante, lo que provocó una reacción inmediata por parte de la afectada. Muñoz anunció su intención de proceder legalmente para defender su reputación y exigir respeto, decisión que fue respaldada por numerosos seguidores.

PUBLICIDAD

La polémica perdió visibilidad durante un tiempo, pero volvió a la agenda pública tras una publicación reciente en las historias de Instagram de Yaya Muñoz. En el material, la panelista de Tamo en vivo adelantó que tenía noticias positivas y que cualquier información relevante sobre el caso se comunicaría a través de canales oficiales. En una siguiente publicación, Muñoz compartió una imagen del despacho jurídico que la representa, donde se informó que la denuncia formal por injuria contra Jeidy está en curso y que la citación ante las autoridades está programada para el lunes 31 de agosto.

El comunicado emitido por la firma de abogados detalla el marco legal y los procedimientos aplicables a la denuncia. Mientras tanto, Jeidy no ha realizado declaraciones públicas ni ha respondido en sus redes sociales a la citación ni a los señalamientos recientes. La expectativa gira en torno a su posible comparecencia y eventual pronunciamiento sobre las acusaciones.

PUBLICIDAD

La noticia ha generado reacciones diversas entre los internautas. Un sector del público celebró que la denuncia avanzara y valoró la determinación de Yaya Muñoz para exigir justicia y salvaguardar su nombre. Los comentarios destacan la importancia de recurrir a vías legales ante situaciones de difamación en el ámbito digital, en especial cuando las declaraciones afectan la imagen pública de los implicados.

Por ahora, la atención se centra en la fecha de la citación judicial y en posibles novedades que puedan surgir en torno al proceso. Se prevé que las partes involucradas informen sobre cualquier avance a través de sus canales habituales, mientras los seguidores del caso permanecen atentos a la evolución del conflicto.

PUBLICIDAD