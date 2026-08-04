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Así le fue a Luis Díaz en su primer amistoso de pretemporada con Bayern Múnich: el colombiano jugó apenas 10 minutos

El colombiano jugará un segundo partido de pretemporada en Hong Kong, antes de regresar a Alemania para el primer reto oficial de la temporada

Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich
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FC Bayern venció 2-1 a Jeju SK FC en su primer amistoso del Audi Summer Tour, en un partido jugado con temperaturas de más de 30 °C y definido por los goles de Felipe Chávez, Lee Changmin y Bastian Assomo.

El equipo de Múnich abrió el marcador a los 11 minutos, pero el local igualó casi de inmediato: Chávez anotó el 0-1 tras una pelota suelta en el área y Changmin empató a los 15 con una definición tras una asistencia de Matheus Aias. El 1-2 llegó a los 41, cuando Assomo volvió a poner en ventaja a Bayern con un remate potente antes del descanso.

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En el segundo tiempo bajó el ritmo y el arquero Jonas Urbig sostuvo a su equipo con una atajada ante Choi. A la hora, el entrenador Vincent Kompany hizo siete cambios, y Bayern buscó el tercero sin éxito: Josip Stanišić tuvo un cabezazo que fue contenido, Maycon Cardozo remató apenas desviado y los intentos de Arijon Ibrahimović y Luis Díaz, que entró faltando 10 minutos en el lugar ocupado por Bastian Assomo, autor del gol, fueron bloqueados.

Resultado del partido del Bayern Múnich contra el Jeju SK, el primero en la gira por Asia - crédito Bayern Múnich
Resultado del partido del Bayern Múnich contra el Jeju SK, el primero en la gira por Asia - crédito Bayern Múnich

El encuentro se disputó ante 22.519 espectadores y fue dirigido por el árbitro Shin Yong-jun. Bayern recibió amonestaciones para Hiroki Ito y Tom Bischof. El entrenador del equipo bávaro, Vincent Kompany, en la rueda de prensa aseguró que el jugador colombiano está listo para la alta competencia, luego de regresar de sus vacaciones tras la temporada 2025-2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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“Creo que los jugadores que jugaron 30 minutos hoy podrán jugar 60 minutos el viernes. Y aquellos que jugaron 60 minutos hoy jugarán 30 el viernes. Lucho Díaz, Laimer y Stanišić aún no están listos para eso. Pero los internacionales alemanes, Minjae e Itō están listos. Tipos como Bischof e Ibrahimović, que hicieron toda la preparación con nosotros, pueden hacer un poco más. Queremos rendir y conseguir un resultado”, respondió.

El extremo del Bayern Múnich firmó varios autógrafos en camisetas con su nombre - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz respondió al cariño expresado por los habitantes en la isla de Jeju, Corea del Sur, firmando varios autógrafos en el aeropuerto luego de su llegada. Además, las redes sociales del Bayern Múnich mostraron al colombiano bailando como artista de K-Pop.

Los próximos partidos de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la pretemporada

Luis Díaz tuvo varios días de vacaciones luego de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz tuvo varios días de vacaciones luego de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bayern Múnich

La presencia de Luis Díaz en Jeju marcó el inicio formal de su pretemporada con el Bayern: el colombiano se reincorporó el 1 de agosto tras sus vacaciones, que comenzaron después de la eliminación de la selección de Colombia del Mundial de 2026 el 7 de julio ante Suiza por penales.

El conjunto bávaro volverá de Asia, después de enfrentar a Aston Villa en Hong Kong el viernes 7 de agosto, para continuar la preparación con dos amistosos: frente a RB Leipzig el 15 de agosto en el Allianz Arena y ante Heidenheim el 18 de agosto como visitante. Cuatro días después jugará su primer partido oficial, la Supercopa de Alemania, con una visita a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

Díaz afronta este tramo del calendario en un momento clave para el ataque del equipo, ya que varios jugadores recibieron descanso adicional tras disputar las fases finales del Mundial. La defensa del título de la Bundesliga empezará el 28 de agosto, cuando el Bayern reciba al Stuttgart en el Allianz Arena, en lo que será su estreno liguero en la temporada 2026-27.

El extremo llega al nuevo curso tras una primera campaña con el club en la que ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania. En ese periodo sumó 26 goles, cerca de una veintena de asistencias y jugó más de 50 partidos.

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