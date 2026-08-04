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El delantero colombiano Luis Sinisterra envió emotivo mensaje tras su operación de muslo en Finlandia: “Volveré más fuerte”

El atacante sufrió un tirón en medio del partido ante Botafogo al minuto 36, lo que obligó a que fuera sustituido por el el volante Wanderson Sousa

La lesión de Luis Sinisterra obliga a Cruzeiro a revisar su plan en el Brasileirao y en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo-crédito Cris Mattos/REUTERS
La lesión de Luis Sinisterra obliga a Cruzeiro a revisar su plan en el Brasileirao y en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo-crédito Cris Mattos/REUTERS
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El 26 de julio de 2026, el atacante colombiano Luis Sinisterra sufrió una fuerte lesión en el juego de la Serie A de Brasil que Cruzeiro y Botafogo enfrentaban en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

En medio de esta situación, Cruzeiro confirmó que el delantero Luis Sinisterra debió someterse a una cirugía en el muslo izquierdo, según los resultados de los exámenes médicos realizados recientemente. La intervención, elegida como el mejor tratamiento tras un acuerdo entre el jugador y el club, se realizó el 3 de agosto de 2026 en Turku, Finlandia. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Lasse Lempainen, considerado una autoridad en lesiones musculares.

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El atacante publicó en su cuenta de Instagram confirmando su operación en territorio finlandés-crédito @luissinisterra/Instagram
El atacante publicó en su cuenta de Instagram confirmando su operación en territorio finlandés-crédito @luissinisterra/Instagram

En medio de lo que fue la recuperación tras la cirugía el 3 de agosto de 2026, el atacante con paso en el Feyenoord de Países Bajos y la selección Colombia publicó la confirmación de su procedimiento quirúrgico, y envió un emotivo mensaje a sus seguidores en su cuenta de Instagram:

“Gracias a Dios la cirugía fue un éxito; muchas gracias al Dr. @lasselempainen por la excelente atención. Agradecido por este nuevo comienzo y no tengo dudas de que volveré más fuerte que nunca 🙏🏾✅💪🏾⚽️❤️“, dijo.

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