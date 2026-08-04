Influenciadora recomendó los mejores lugares para una primera cita en Bogotá

La influenciadora Camila publica un ranking de tres lugares de Bogotá para una primera cita - crédito Magnific

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Encontrar el lugar ideal para una primera cita puede marcar la diferencia entre una conversación que termina en pocos minutos o una velada que se extiende hasta la madrugada.

Con esa idea en mente, la creadora de contenido Camila compartió con sus seguidores un particular ranking de los que, a su juicio, son los mejores sitios de Bogotá para conocer y compartir con alguien por primera vez.

La influenciadora y emprendedora colombiana presentó la lista asegurando que estaba “comprobada por la DEA (mi novia y yo), la NASA y el FBI”, una frase que, aunque fue en tono de broma, rápidamente llamó la atención de sus seguidores y dio paso a una serie de recomendaciones pensadas para quienes buscan un ambiente relajado, sin gastar demasiado dinero y con la posibilidad de prolongar la cita si la química aparece.

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Antes de revelar los lugares, Camila explicó cuáles fueron los criterios que tuvo en cuenta para elaborar el listado. Según comentó, un buen escenario para una primera cita debe permitir conversar con tranquilidad, pero también ofrecer alternativas para continuar compartiendo si la experiencia resulta positiva.