Quién era el empresario asesinado por sicarios en exclusivo centro comercial de Envigado: recibió 24 impatos de bala

La víctima del sicariato fue el empresario Julián Escobar - crédito Julián Escobar / LinkedIn

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El asesinato de Julián Escobar Jiménez estremeció a la comunidad empresarial de Envigado durante la mañana del lunes 3 de agosto. Un ataque a quemarropa en el parqueadero del Mall Viva Las Palmas terminó con la vida del empresario, quien recibió 24 impactos de bala en el rostro y el pecho mientras intentaba abordar su vehículo tras dejar a sus hijos en una guardería cercana.

La acción de los sicarios, que emplearon un Renault Logan con placa falsa, quedó registrada en cámaras de seguridad. Los atacantes, que llevaban cascos de motocicleta y actuaron en cuestión de segundos, abandonaron el automóvil cerca de la glorieta de Sancho Paisa, a un kilómetro del sitio del crimen, y escaparon en un bus intermunicipal hacia El Retiro, descendiendo en una de las veredas para despistar a las autoridades.

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Investigación y primeras hipótesis

Las autoridades de Envigado emprendieron de inmediato la búsqueda de pistas, apoyándose en testimonios y material forense. “En la reacción policial se logra encontrar el vehículo donde se movilizaban los sicarios. De igual manera, hay bastantes pruebas técnicas, de huellas y testigos presenciales. Con esto esperamos que las autoridades judiciales y policiales logren un esclarecimiento pronto de este evento”, detalló el secretario de Seguridad, Ricardo Vásquez González.

El hombre fue asesinado en el parqueadero del centro comercial vía Las Palmas - crédito Mi Oriente Noticias

Hasta el momento, las investigaciones no han determinado el móvil exacto del asesinato. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por El Tiempo, “se está verificando un lío societario y posibles amenazas en su contra”. Además, la revisión de cámaras y la recolección de pruebas técnicas constituyen la principal vía para esclarecer los hechos.

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Trayectoria y empresas vinculadas

Escobar Jiménez, de 38 años, era conocido por su participación en el sector agroindustrial. Fue fundador de la exportadora Coltrópicos SAS, con sede en Guarne, dedicada al comercio internacional de aguacate hass.

En solo dos años, la empresa alcanzó la exportación de cerca de 300 contenedores a mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Una fuente del entorno empresarial confirmó que el empresario “estaba planeando su llegada al mercado asiático”, ampliando así su espectro comercial.

El empresario de 38 años era exportador de aguacate y se desconoce si tenía amenazas - crédito Julián Escobar / LinkedIn

La planta de Coltrópicos es reconocida localmente por su enfoque en eficiencia sostenible y por emplear a más de 100 personas, con una mayoría femenina, lo que la posiciona como un referente en la industria agroalimentaria de Antioquia.

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Aparte de sus actividades en Coltrópicos, Escobar Jiménez figuraba como representante legal de Grupo Coex, dedicado al comercio mayorista de productos alimenticios, y de Frutaxcol SAS, empresa orientada al cultivo y procesamiento de frutas tropicales, legumbres y hortalizas. Ambas compañías forman parte del entramado empresarial que el exportador consolidó con socios y familiares.

Procesos legales y posibles conflictos

El historial legal del empresario incluye su vinculación a una demanda reciente y a un litigio ante la Supersociedades, en el que una empresa del sector solicitaba la desestimación de la personería jurídica de Frutaxcol SAS, que se encuentra en liquidación. Este proceso fue archivado, pero fuentes judiciales no descartan que los conflictos societarios puedan estar relacionados con el crimen.

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Escobar era fundador de la empresa de exportaciones Coltrópicos - crédito Coltropicos

Un socio de Escobar Jiménez en Coltrópicos, consultado por El Tiempo, aseguró que “hasta ahora está solicitando a las autoridades información sobre qué fue lo que pasó” y que ignora si la víctima había recibido amenazas previas.

Cronología del día del crimen

La última conversación que tuvo Escobar Jiménez con un familiar se registró hacia las 7:00 a. m. En ese intercambio por WhatsApp, el empresario relató los planes que tenía para ese día. Horas después, cámaras de seguridad captaron cómo estacionaba su camioneta, se dirigía a un cajero automático, retiraba dinero y regresaba a su vehículo. Apenas abrió la puerta del conductor, los sicarios descendieron del Renault Logan y abrieron fuego.

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De acuerdo con la información recolectada por las autoridades, Escobar Jiménez había acudido al Mall Viva Las Palmas para cumplir una cita de trabajo, según explicó una fuente judicial. El ataque ocurrió minutos después de su llegada, lo que sugiere que los responsables conocían sus movimientos y horarios.