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Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

El volante del verde de Antioquia jugó los 90 minutos en la victoria 3-0 como visitante, que se vio opacada por los disturbios entre hinchas del Rey de Copas en la tribuna de Occidental

Atlético Nacional derrotó 3-0 a Jaguares en el estadio Jaraguay con una nómina con un promedio de edad de 31 años - crédito Colprensa
Atlético Nacional derrotó 3-0 a Jaguares en el estadio Jaraguay con una nómina con un promedio de edad de 31 años - crédito Colprensa
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Carlos Antonio Vélez cuestionó a Lucas González después del 3-0 de Atlético Nacional sobre Jaguares de Córdoba porque, pese al triunfo en el debut del equipo verde en la Liga BetPlay 2026-II, consideró que el técnico les devolvió poder a varios referentes del plantel y relegó a los juveniles en una alineación con promedio de 32 años.

De los 11 titulares, ocho superaban los 30 años: Franco Armani con 39, Andrés Román con 30, William Tesillo con 36, Milton Casco con 38, Jorman Campuzano con 30, Mateus Uribe con 35, Edwin Cardona con 33 y Alfredo Morelos con 30. Los únicos menores de 30 fueron Andrés Sarmiento con 28, Marlos Moreno con 29 y Simón García con 21.

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El equipo antioqueño resolvió el partido en el primer tiempo. Marlos Moreno abrió el marcador a los ocho minutos, Sarmiento amplió a los 18 y Morelos cerró la cuenta a los 32 en el estadio Jaraguay de Montería, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del campeonato.

La crítica del periodista no estuvo centrada en el resultado, sino en la composición de la nómina titular. En su espacio “Palabras Mayores”, sostuvo que la decisión de González fortaleció a jugadores que, según su lectura, habían perdido peso con el entrenador anterior.

“Cuando vi la alineación y vi esos tótems ahí, los capos del vestuario, a los que el anterior DT había relegado, resulta que ahora este señor los empodera. Le volvió a entregar la capitanía a Cardona. Esos jugadores en el camerino son un peligro”, afirmó Vélez, citado por Semana.

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El periodista también cuestionó que futbolistas como Juan Rengifo o Nicolás Rodríguez comenzaran en el banco. Su reparo fue directo a la edad de la formación elegida por el entrenador de Atlético Nacional, más que al desarrollo táctico del compromiso.

“Nómina llena de viejos con un promedio de 32 años”, dijo Vélez al referirse al equipo que salió a la cancha en Montería. Esta opinión del director de Planeta Fútbol no fue bien tomada por la plantilla del Verde de Antioquia y fue Jorman Campuzano quien le habría contestado al periodista a través de las stories de Instagram.

Post de Jorman Campuzano presuntamente en contra de Carlos Antonio Vélez - crédito Instagram
Post de Jorman Campuzano presuntamente en contra de Carlos Antonio Vélez - crédito Instagram

El volante de 30 años subió una fotografía de él en el partido que se jugó en el estadio Jaraguay. La postal iba acompañada del emoji de un sujeto sin pelo, una mano mostrando el dedo medio, haciendo “pistola” y las siglas C.V. Además, musicalizó su publicación con la canción “Todos quieren a Raymond” de Daddy Yankee, destacando la siguiente estrofa: “Gente humilde. Gente estúpida, gente chismosa, gente morona. Parásitos que les gusta hacerle daño a otras personas”.

  • Aunque el jugador no nombra directamente a Carlos Antonio Vélez, los hinchas del verdolaga asumieron que el mensaje tenía a él como receptor: “Tranqui la historia de Campuzano contra Carlos Antonio Vélez. Contexto: el calvo dijo que Lucas ya lo había decepcionado por alinear un equipo lleno de viejos y que por darle la capitanía a Cardona. Que ya estaba demostrando que le había entregado el vestuario a los veteranos” @JhonARM91_
  • “@velezfutbol un saludito de parte Campuzano” @84Tobon
  • “La historia en IG de Campuzano contra CAV jajajaja, ojalá esas palabras hayan sido gasolina de avión para los experimentados” @MadelnMDE

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