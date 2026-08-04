Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Alejandro Ordóñez, quien sancionó a Gustavo Petro cuando era Procurador, será el embajador de Abelardo de la Espriella ante la OEA

El abogado conoce bien el cargo, puesto que entre 2018 y 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, desempeñó labores diplomáticas ante la misma organización internacional

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, se encuentra en un centro hospitalario en Washington D.C. Foto: Colprensa.
Alejandro Ordóñez, quien sancionó a Gustavo Petro, será embajador de Abelardo de la Espriella ante la OEA - crédito Colprensa
Guardar

A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se conoció que el exprocurador Alejandro Ordóñez sería nombrado por el próximo gobierno como embajador.

El ex alto funcionario que en 2013, destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la crisis del modelo de basuras en la capital del país, representará al país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó Blu Radio.

Con la representación del exprocurador Alejandro Ordóñez, embajador en la OEA. El Consenso está firmado por 36 países que se oponen al aborto. Foto: Twitter @A_OrdonezM
El exprocurador conoce bien el cargo, puesto que entre 2018 y 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, desempeñó labores diplomáticas ante la misma organización internacional - crédito @A_OrdonezM/X

Cabe recordar que Ordóñez conoce bien el cargo, puesto que entre 2018 y 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, desempeñó labores diplomáticas ante la misma organización internacional. Durante ese período encabezó la posición del país en debates regionales sobre defensa de la democracia, la crisis de Venezuela y derechos humanos.

PUBLICIDAD

Ese antecedente es uno de los elementos centrales de su posible nombramiento: no se trataría de un debut diplomático, sino del retorno de un funcionario con experiencia previa en el mismo organismo. La señal política también sería nítida: el nuevo gobierno escogería para un cargo estratégico a una figura ya probada en ese escenario.

Gustavo Petro y Alejandro Ordóñez
El ex alto funcionario que en 2013, destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la crisis del modelo de basuras en la capital del país - crédito Camila Díaz/Colprensa

Ordóñez es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y ha ocupado varios cargos en el sector público. Fue concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado y procurador general de la Nación entre 2009 y 2016.

Su paso por la Procuraduría General de la Nación estuvo marcado por una intensa actividad disciplinaria y por decisiones de alto impacto político. Esa gestión le dio respaldo en sectores afines, pero también generó controversias por el alcance de sus determinaciones.

PUBLICIDAD

La posible designación refuerza el perfil conservador del nuevo gobierno

En 2016, el Consejo de Estado anuló su reelección como procurador al considerar que hubo irregularidades en el proceso mediante el cual fue escogido para un segundo período. Esa decisión puso fin a su permanencia en el Ministerio Público.

A lo largo de su trayectoria, Ordóñez ha sido identificado por posiciones conservadoras sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y el proceso de paz con las extintas Farc. Esas posturas lo convirtieron en una figura influyente dentro de sectores políticos y religiosos cercanos a esa visión.

Procuraduría exige a exprocurador Alejandro Ordóñez el pago de más de $1.000 millones por sanción a Piedad Córdoba

Piedad Córdoba había denunciado al exprocurador Alejandro Ordóñez por señalarla de haber formado parte de las Farc bajo el alias de Teodora. Foto: Colprensa
Piedad Córdoba había denunciado al exprocurador Alejandro Ordóñez por señalarla de haber formado parte de las Farc bajo el alias de Teodora. Foto: Colprensa

El exprocurador Alejandro Ordóñez podría ser condenado a pagar $1.674.000.000 a la Procuraduría por la sanción disciplinaria que impuso en 2010 contra Piedad Córdoba y que después fue anulada por el Consejo de Estado- Este proceso volvió a moverse tras años de inactividad y apunta a una decisión en el primer semestre de 2026.

Una parte central de la disputa es el dinero que ya salió de las cuentas del organismo: $1.435.000.000 consignados el 27 de diciembre de 2017 a la familia de Córdoba. Esa suma corresponde al pago ordenado tras la nulidad de la sanción y es la base que la entidad busca recuperar.

El expediente cobró nuevo impulso cuando el Consejo de Estado envió en dos días cinco oficios a distintas entidades para recaudar pruebas. La lista de destinatarios incluye a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Banco Popular, y el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá.

El objetivo de esas actuaciones es reunir los elementos necesarios para adoptar una decisión definitiva durante el primer semestre de 2026. Aunque en 2021 el caso parecía listo para fallo, una anotación de la apoderada de Ordóñez indicó que todavía faltaban etapas procesales.

La demanda de reparación, presentada por el máximo organismo del Ministerio Público, pide que se declare al exprocurador responsable por culpa grave. En concreto, cuestiona los fallos disciplinarios con los que Ordoñez destituyó e inhabilitó a Córdoba y solicita que sea condenado a reintegrar los $1.674 .000.000 con indexación e intereses.

La defensa de Ordóñez está encabezada por la exmagistrada y exministra de Justicia Ruth Stella Correa. Su postura es agotar todas las instancias legales y rechazar cualquier conciliación, porque aceptar un arreglo equivaldría, según sostiene, a reconocer responsabilidad.

Temas Relacionados

Alejandro Ordóñezembajador de Colombia en la OEAGobierno Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

La artista colombiana compartió días inolvidables junto al grupo de bailarines de Uganda, a quienes agradeció por enseñarle valiosas lecciones sobre la vida y el amor incondicional

Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

Quién era el empresario asesinado por sicarios en exclusivo centro comercial de Envigado: recibió 24 impatos de bala

Por ahora se desconocen los motivos del asesinato y no se posee información sobre amenazas al empresario

Quién era el empresario asesinado por sicarios en exclusivo centro comercial de Envigado: recibió 24 impatos de bala

Presupuesto que dejó el Gobierno Petro para el 2027 está desfinanciado en más de $30 billones, aseguró José Manuel Restrepo: “Una tronera fiscal”

El vicepresidente electo afirmó que las mesas técnicas con el organismo de control identificaron iniciativas que requerirían recursos para completarse y otras que no tendrían recuperación, en el cierre de 62 encuentros

Presupuesto que dejó el Gobierno Petro para el 2027 está desfinanciado en más de $30 billones, aseguró José Manuel Restrepo: “Una tronera fiscal”

Cayeron dos de los delincuentes más buscados por homicidio en Bogotá: habrían asesinado al comandante de un CAI el día que regresó de vacaciones

En una de la empresas criminales conocida como ‘Egolio’ se encuentra un exteniente de la Policía Nacional

Cayeron dos de los delincuentes más buscados por homicidio en Bogotá: habrían asesinado al comandante de un CAI el día que regresó de vacaciones

Ley seca en Cali por la posesión de Abelardo De la Espriella: estas son otras medidas de seguridad que se adoptarán en la ciudad

La restricción para vender y consumir licor regirá solo el viernes 7 de agosto, como parte del operativo de seguridad para la ceremonia prevista en la Arena USC

Ley seca en Cali por la posesión de Abelardo De la Espriella: estas son otras medidas de seguridad que se adoptarán en la ciudad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Deportes

Así le fue a Luis Díaz en su primer amistoso de pretemporada con Bayern Múnich: el colombiano jugó apenas 10 minutos

Así le fue a Luis Díaz en su primer amistoso de pretemporada con Bayern Múnich: el colombiano jugó apenas 10 minutos

El delantero colombiano Luis Sinisterra envió emotivo mensaje tras su operación de muslo en Finlandia: “Volveré más fuerte”

Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto