Polémica en el clásico Bucaramanga vs. Cúcuta: el delantero Jaime Peralta habría agredido a un trabajador de la logística

Este fue el momento cuando el delantero del Cúcuta Deportivo bajó a los camerinos y lanzó varios gestos ofensivos a la hinchada del Bucaramanga-crédito @armandoaraque11/X

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En el cierre de la fecha 2 de la Liga BetPlay, el 3 de agosto de 2026, Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga empataron en el clásico del Oriente Colombiano.

Pero tras finalizado el partido, se vivieron momentos de tensión entre el delantero Jaime Peralta y la hinchada del Atlético Bucaramanga, y que varios periodistas que cubren la actualidad del cuadro “Leopardo” reportaron en redes sociales.

-crédito @armandoaraque11/X

El primer hecho que se reportó del juego lo dio a conocer el periodista Armando Araque, que a través de un video publicado en su cuenta de X, mostrando a Peralta haciendo gestos ofensivos en contra de la tribuna, recordó el momento cuando el atacante estuvo cerca de llegar al equipo santandereano:

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“Peralta, Jaime no aprende. Es una lástima. Cuando su cabeza entre en razón, ojalá sea pronto, podría convertirse en uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano. Ya ha dejado pasar una docena de oportunidades. En enero incluso estuvo tanteando la posibilidad de llegar a Bucaramanga. en mayo volvió a hacerlo(enviando mensajeros) y, tras el clásico, terminó actuando de esta manera ( la fama ganada de jugador desordenado, incontrolable y grosero con el cuerpo técnico), lo aleja de lo que puede ser. Jaime Peralta pinta como otro gran talento que, al final, podría no llegar a ser todo lo que prometía. Una pena ¿será que levanta, ustedes que creen?“, dijo.

-crédito @arleydeportes/X

En esa misma línea, el programa Arley Deportes informó que el autor del gol para el equipo dirigido por Richard Páez tuvo problemas con uno de los miembros de la logística de seguridad del estadio Américo Montanini:

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“Jaime Peralta, delantero del Cúcuta Deportivo, será reportado por el comisario del partido por haber golpeado en la cara a un trabajador de la logística luego del partido. Adjuntan foto y testimonios que comprueban la denuncia. Seguramente será sancionado" dijo.

Así fue el empate entre Bucaramanga y Cúcuta

El último clásico del Oriente por Liga en el estadio de la capital santandereana se jugó en 2020 - crédito Dimayor

Jaime Peralta quedó en el centro de una nueva polémica tras el 1-1 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, porque al señalamiento por un gesto interpretado como provocación a la hinchada local se sumó una denuncia periodística sobre una presunta agresión a un trabajador del club santandereano que podría derivar en una revisión disciplinaria de la Dimayor.

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El empate en el Estadio Américo Montanini tuvo varios focos de tensión más allá del resultado.

El delantero no solo marcó el primer gol del encuentro, también desperdició una opción clara para ampliar la ventaja. Al minuto 29, tras revisión del VAR, el juez central sancionó un penal a favor de Cúcuta y Peralta cobró al palo izquierdo, pero Fiermarin adivinó la dirección del disparo y desvió el balón al tiro de esquina.

En el segundo tiempo, el arquero Federico Abadía sostuvo al visitante frente a los intentos de Fabián Sambueza y Luciano Pons. El desarrollo del juego quedó además atravesado por varias amonestaciones y por la roja a Duarte, en un partido que también tuvo una jugada final anulada por el videoarbitraje.

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Peralta es considerado uno de los atacantes jóvenes de mayor proyección surgidos de la cantera motilona. En su carrera tuvo pasos por Independiente Medellín y por San Lorenzo de Argentina, aunque también arrastra antecedentes ligados a problemas disciplinarios que han generado preocupación sobre su evolución profesional.

En las próximas horas se espera que la Dimayor revise los informes arbitrales y el reporte del comisario del partido para definir si abre o no una actuación formal por lo ocurrido después del clásico disputado en el Américo Montanini.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

América de Cali: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de g ol de +9) Tolima: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Águilas Doradas: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Medellín: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Bucaramanga; 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Once Caldas: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Llaneros: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Millonarios: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 2 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Santa Fe: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alianza FC: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportivo Pereira: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Cúcuta: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Pasto: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Junior: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Inter de Bogotá: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -2) Jaguares de Córdoba: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Boyacá Chicó: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -7)