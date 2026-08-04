Abelardo de la Espriella anuncia ‘Plan Tenderos’ con Fenalco: busca modernizar más de 500.000 tiendas de barrio

El Gobierno electo anunció el Plan Tenderos, una estrategia que busca fortalecer las tiendas de barrio, panaderías y pequeños negocios mediante procesos de modernización e innovación. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la construcción del ‘Plan Tenderos’, una estrategia nacional que desarrollará en conjunto con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) para fortalecer las tiendas de barrio, las panaderías y los pequeños negocios del país.

De acuerdo con la información divulgada por la Oficina de Prensa del presidente electo, la iniciativa será liderada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, y beneficiará a más de 500.000 tenderos mediante herramientas para modernizar sus establecimientos, incorporar innovación y tecnología, mejorar la seguridad, aumentar la productividad y fortalecer la rentabilidad de estos negocios.

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Gobierno electo y Fenalco iniciaron la construcción del Plan Tenderos

Según el comunicado oficial, por instrucción de Abelardo de la Espriella, Mauricio Gómez Amín sostuvo una reunión con el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, con el objetivo de iniciar la construcción del Plan Tenderos.

La estrategia estará dirigida a fortalecer las tiendas de barrio, las panaderías y otros pequeños establecimientos comerciales que hacen parte del canal tradicional en Colombia.

Durante el encuentro, además, se acordó desarrollar una agenda conjunta entre el Ministerio de Comercio y Fenalco para promover políticas públicas relacionadas con el comercio, el turismo, la competitividad y el crecimiento de la economía popular, de acuerdo con el comunicado.

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La Oficina de Prensa del presidente electo también indicó que el Gobierno trabajará con los gremios y el sector productivo durante los próximos cuatro años con el propósito de impulsar el comercio como uno de los sectores generadores de empleo y crecimiento económico.

El Gobierno electo informó que la construcción del Plan Tenderos comenzará con una agenda de trabajo liderada por el Ministerio de Comercio y el sector comercial. - crédito @defensoresco/X

El estudio de Fenaltiendas reportó una reducción en la rentabilidad de los negocios

El anuncio del Plan Tenderos se conoce después de que Fenaltiendas publicara, el 12 de mayo, su más reciente estudio sobre el comportamiento económico del canal tradicional en Colombia, en el que presentó un diagnóstico sobre la situación de las tiendas de barrio.

Entre los principales resultados del informe se encuentra que el 47,27% de los negocios reportó una disminución en sus márgenes de rentabilidad.

Asimismo, el estudio señala que el 50,45% de los tenderos manifestó que sus clientes cuentan con menos disponibilidad de recursos económicos frente al cierre de 2025, mientras que el 45 % indicó que los consumidores solicitan con mayor frecuencia marcas económicas o productos sustitutos de menor precio.

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Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que miles de tiendas de barrio atraviesan una etapa crítica por la caída del consumo y el aumento de costos - crédito Fenalco

Costos operativos, abastecimiento e inseguridad figuran entre las principales dificultades

El informe también identificó que el 60,45% de los tenderos destina más del 10% de sus ingresos mensuales al pago de arriendo y servicios públicos, gastos que representan una parte importante de la operación de estos negocios.

En materia de abastecimiento, el 39,55% de los comerciantes consultados reportó mayores restricciones por parte de los proveedores, entre ellas exigencias de pago de contado, reducción en los plazos de pago y costos financieros adicionales.

Otro de los aspectos incluidos en el estudio corresponde a la seguridad. El 64% de los tenderos afirmó que la inseguridad ha aumentado, situación que, según los resultados, ha llevado a algunos comerciantes a instalar rejas, cámaras o alarmas, modificar sus horarios de atención o limitar los domicilios en determinadas zonas y horarios.

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La digitalización continúa siendo uno de los desafíos del canal tradicional

De acuerdo con el estudio de Fenaltiendas, el 85,45% de las tiendas de barrio no cuenta con sistemas POS, mientras que el 49,55% no utiliza WhatsApp ni redes sociales como canal comercial.

Sobre estos resultados, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que las cifras muestran un sector que enfrenta dificultades derivadas de la caída en la rentabilidad, la presión sobre los costos, las restricciones de liquidez y el menor consumo.

En ese sentido, el dirigente gremial señaló que las tiendas de barrio requieren estrategias que contribuyan a aliviar costos, mejorar el acceso al financiamiento y acelerar la adopción tecnológica, aspectos que fueron expuestos como parte de las conclusiones del estudio presentado por Fenaltiendas.

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