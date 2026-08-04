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ISA gana $1,3 billones, pero Moody’s baja su nota por riesgos ligados a Ecopetrol

La utilidad subió 9 % en el primer semestre, mientras la calificadora rebajó la nota de Baa2 a Baa3 por la exposición de ISA a Ecopetrol

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Isa en la sede de la empresa en Medellín, Colombia, 27 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta
FOTO DE ARCHIVO. El logo de Isa en la sede de la empresa en Medellín, Colombia, 27 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta
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Las utilidades de ISA crecieron durante el primer semestre de 2026, pero el buen resultado financiero quedó atravesado por una decisión clave de Moody’s Ratings: la calificadora rebajó la nota crediticia de la compañía de Baa2 a Baa3 y mantuvo una perspectiva negativa por los riesgos asociados a su relación con Ecopetrol.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, ISA reportó una utilidad neta de $1,3 billones entre enero y junio, lo que representó un crecimiento de 9 % frente al mismo periodo del año pasado. El balance estuvo impulsado por la entrada en operación de nuevos proyectos, mayores inversiones y el desempeño de sus negocios de energía y vías en América Latina.

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Sin embargo, Moody’s explicó que la rebaja no responde a un deterioro propio del desempeño operativo de ISA, sino al impacto de la degradación de la calificación de Ecopetrol, empresa que posee el 51,4 % de la compañía. Para la agencia, esa relación incrementa la exposición de ISA a riesgos financieros por la influencia de la petrolera sobre su gobernanza y su política financiera.

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la firma de calificación crediticia Moody's. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. El logo de la firma de calificación crediticia Moody's. REUTERS/Luisa González

Moody’s mira el riesgo desde Ecopetrol

La calificadora advirtió que Ecopetrol enfrenta mayores presiones de liquidez, un elevado ciclo de inversiones y un escenario que podría llevarla a aumentar su endeudamiento o a buscar mayores dividendos de sus subsidiarias, entre ellas ISA.

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Ese punto es central porque, según Moody’s, ISA no cuenta con restricciones contractuales significativas que limiten un mayor apalancamiento o distribuciones extraordinarias de utilidades. Por eso, aunque la compañía conserva una operación sólida, la nota quedó atada al perfil crediticio de su accionista mayoritario.

La agencia también redujo la evaluación crediticia base de ISA y la calificación de sus bonos senior. Aun así, reconoció fortalezas relevantes de la empresa, como la estabilidad de los ingresos provenientes del negocio de transmisión, la diversificación geográfica de sus operaciones y un perfil de liquidez considerado adecuado.

Al cierre del primer trimestre de 2026, ISA contaba con una posición de caja cercana a $3,6 billones y vencimientos de deuda relativamente bajos para lo que resta del año. La preocupación está hacia adelante, por las necesidades de financiación que exigirá su plan de expansión.

Inversiones y proyectos sostienen las ganancias

Mientras la nota crediticia recibió un golpe, ISA destacó que sus resultados reflejan el avance de su estrategia de crecimiento. Entre enero y junio, la compañía destinó $3,1 billones al desarrollo de sus negocios, un aumento de 16 % frente al mismo periodo de 2025.

Solo en el segundo trimestre ejecutó inversiones por $1,7 billones, 23 % más que en el mismo lapso del año anterior. Los recursos se concentraron principalmente en infraestructura energética y proyectos estratégicos en la región.

Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

En materia operativa, ISA avanzó en 32 proyectos de transmisión de energía y tres concesiones viales. Entre los hitos del semestre estuvieron la entrada en servicio de dos proyectos de renovación de infraestructura en Colombia y la culminación del proyecto Piraquê, en Brasil, entregado 16 meses antes del plazo previsto por el regulador, con ocho subestaciones y más de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión.

La empresa también fortaleció su portafolio al adjudicarse proyectos por cerca de 2.500 millones de dólares durante el semestre. Entre ellos aparecen la consolidación del 100 % de IE Madeira, uno de los sistemas de transmisión en corriente continua más importantes de América Latina, y la concesión vial Río Bueno-Puerto Montt, en Chile, con una inversión de referencia de 821 millones de dólares.

El reto para ISA será sostener ese crecimiento sin que la presión financiera deteriore más su perfil crediticio. Moody’s calcula que el plan de inversiones por $29,7 billones entre 2025 y 2030 exigirá más financiación y presionará los indicadores de la empresa.

Por ahora, la perspectiva seguirá negativa y dependerá menos de los resultados operativos de ISA que de la evolución de Ecopetrol. La compañía gana más, invierte más y mantiene liquidez, pero su calificación queda condicionada por los riesgos de su accionista mayoritario.

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