José Manuel Restrepo aseguró que el programa Colombia Mayor está desfinanciado y Gustavo Petro le hizo recomendación a Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro respondió a José Manuel Restrepo sobre el programa Colombia Mayor - crédito Andrea Puentes/Presidencia -José Manuel Restrepo/Facebook

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El presidente electo Abelardo de la Espriella alertó que recibe el programa Colombia Mayor con un faltante de 3,2 billones de pesos para cubrir los subsidios de agosto a diciembre, y acusó al gobierno saliente de haber agotado los recursos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral.

“Estoy recibiendo el programa Colombia Mayor absolutamente desfinanciado. El gobierno irresponsable y ladrón que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año”, afirmó De la Espriella en una transmisión en redes sociales el domingo 2 de agosto.

Petro abre la puerta al diálogo, pero pone una condición

El presidente Gustavo Petro no rechazó la promesa de De la Espriella de subir el subsidio a 400.000 pesos mensuales, pero advirtió que cumplirla exige encontrar 7 billones de pesos adicionales cada año para pasar el presupuesto del programa de 8 billones a 15 billones.

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El presidente saliente respondió a los señalamientos de José Manuel Restrepo y el desfinanciamiento del programa Colombia Mayor - crédito @petrogustavo/X

“Ya les dije que si Abelardo quiere cumplir la promesa del bono pensional a 400.000 pesos mes, hay que lograr que la Corte Constitucional deje aplicar la ley aprobada ya de reforma pensional”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario saliente explicó que, si se adopta un sistema integrado entre los flujos de cotización de los fondos privados y los pagos del presupuesto nacional, “automáticamente se liberan los 7 billones” que hoy se destinan a pensiones y podrían redirigirse a Colombia Mayor.

Qué es Colombia Mayor y cuántos colombianos dependen de él

Colombia Mayor es un subsidio dirigido a adultos mayores que no cuentan con pensión o viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

Petro reaccionó nuevamente a las declaraciones del vicepresidente electo con un mensaje en X - crédito @petrogustavo/X

A finales de 2025, el programa amplió su cobertura de 1,7 millones a cerca de tres millones de beneficiarios, y elevó la transferencia mensual de 80.000 a 230.000 pesos para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65.

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El costo anual del programa asciende a 8,4 billones de pesos, financiados desde tres fuentes: el Presupuesto General de la Nación, el Fondo de Solidaridad Pensional y el Ministerio del Trabajo.

La Contraloría le da respaldo al diagnóstico del gobierno entrante

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo reforzó la alarma con los resultados de 62 mesas técnicas adelantadas con la Contraloría General de la República durante julio. Según el diagnóstico del órgano de control, el Estado solo tiene cubierto el 25% de los subsidios programados para 2026, lo que deja sin financiación el 75% restante.

“No existen los recursos para financiar el programa Adulto Mayor por casi 3,2 billones de pesos”, dijo Restrepo, quien calificó los hallazgos como “aberrantes” y los enmarcó en un panorama fiscal más amplio que incluye una brecha de cerca de 30 billones de pesos en el presupuesto de 2027.

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La respuesta del gobierno Petro: los recursos están garantizados

SuperGiros y SuRed gestionan la entrega de los beneficios en más de 31.000 puntos urbanos y rurales en los 1.108 municipios de los 32 departamentos - crédito Prosperidad Social

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) salió al paso de las declaraciones y negó que el programa esté desfinanciado.

Su director, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que los recursos para toda la vigencia 2026 están definidos y comprometidos mediante el Conpes 4176 de 2025, y que los ministerios de Hacienda y Trabajo trabajan en un convenio para garantizar los 12 ciclos de pago anuales.

Según el DPS, hasta la fecha se han ejecutado seis ciclos y el séptimo ya tiene recursos asegurados: “No es cierto que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

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Pese al cruce de cifras, De la Espriella garantiza los pagos

El presidente electo instruyó a la directora designada del DPS, Sandra Suárez, y al ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez Martínez, para adelantar las gestiones presupuestales desde las primeras semanas de gobierno.

La Unión Temporal de Pago Postal, conformada por Matrix-Sured y Supergiros, garantizará la operación de pagos a través de 31.800 puntos en 32 departamentos - crédito Prosperidad Social

Prometió que los subsidios no se interrumpirán y pidió paciencia a los beneficiarios mientras su equipo económico hace los ajustes. “Les digo con la mano en el corazón: les voy a cumplir. Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos un poco la casa en orden”, afirmó.

El aumento a 400.000 pesos mensuales, reiteró, no será inmediato: llegará solo una vez que su gobierno estabilice las finanzas públicas.