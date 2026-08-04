El exfutbolista colombiano Diego Serna Lopera fue capturado en Miami por tráfico de drogas

Diego Serna Lopera capturado por tráfico de drogas en Miami - crédito Miami Diario / Visuales Infobae

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Las autoridades de Estados Unidos detuvieron al exfutbolista colombiano Diego Serna en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que agentes de Aduanas identificaran en su equipaje siete frascos con aproximadamente 9.000 pastillas de hidrocodona con acetaminofén. El hallazgo ocurrió tras su arribo en un vuelo procedente de Medellín.

La Fiscalía federal lo señaló por importación y conspiración para importar hidrocodona, un opioide de control federal. Según el medio La Patria, el colombiano enfrentó una inspección secundaria motivada por una alerta de las autoridades colombianas a sus pares estadounidenses. Este aviso fue clave para que los agentes prestaran especial atención a su equipaje al llegar a Miami.

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En el desarrollo de la investigación, Serna manifestó su disposición a colaborar con los agentes. Bajo supervisión federal, participó en una entrega controlada del cargamento, al citar a una mujer en la zona de salidas del aeropuerto. La mujer, que llegó para recoger la mochila, fue detenida tras el intercambio.

Diego Serna fue liberado bajo una fianza de USD 100.000 tras comparecer ante el tribunal federal de Miami, con restricciones de movilidad y la obligación de entregar su pasaporte - crédito archivo El Tiempo

De acuerdo con la versión de Serna, un conocido habría financiado su pasaje de avión a cambio de transportar los frascos con los medicamentos. Tras su detención, el exfutbolista compareció ante un tribunal federal, donde obtuvo la libertad bajo una fianza de USD 100.000. La audiencia de lectura de cargos quedó fijada para el 20 de agosto.

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Según conoció el medio Local 10 News el exfutbolista, de 52 años y nacido en Medellín, arribó en un vuelo de American Airlines sin equipaje facturado, únicamente con dos mochilas negras. Los agentes de aduanas decidieron remitirlo a una revisión secundaria tras detectar irregularidades en su equipaje.

Durante la inspección, Serna asumió la responsabilidad de lo que transportaba en las mochilas: siete frascos de vitaminas que, en realidad, contenían cerca de 8.975 pastillas. Las autoridades identificaron las tabletas como presunta hidrocodona/acetaminofén, un analgésico opioide que previamente se comercializaba bajo la marca Vicodin. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de opiáceos.

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Las autoridades incautaron cerca de 8.975 pastillas que Serna intentó transportar desde Colombia, identificadas como presunta hidrocodona/acetaminofén, un potente analgésico opioide - crédito AP/Chris Matula

El procedimiento continuó con la declaración de Serna, quien explicó que un amigo de nombre Sebastián, del que no conocía el apellido, le había entregado las pastillas en su apartamento en Colombia. Bajo supervisión de los agentes, Serna contactó al remitente a través de WhatsApp para informarle de su llegada a Miami, según la denuncia policial.

La instrucción siguiente fue que entregara el contenido a una persona específica en la Puerta 10 de Salidas del aeropuerto. Al poco tiempo, una mujer se presentó en vehículo para recoger la mochila. Según la denuncia, Serna le mostró los frascos, cerró la bolsa y la entregó. Tras el encuentro, los agentes detuvieron a la mujer y decomisaron los narcóticos.

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Los funcionarios detallaron que, durante la detención, el teléfono de la mujer recibió repetidas llamadas de un contacto identificado como “Sebastián hijo”. El caso pasó a jurisdicción federal, donde Serna compareció ante un tribunal en Miami. Se conoció Serna debió entregar su pasaporte y limitar su desplazamiento al Distrito Sur de Florida. Además, tiene prohibido ingresar a instalaciones de transporte.

Serna es el máximo goleador histórico del extinto Miami Fusion en la MLS y fue incluido en el Once Ideal de la liga en 2001, consolidando una destacada trayectoria futbolística - crédito Retroverdolaga / Facebook

Trayectoria deportiva de Diego Serna

Antes del incidente, Diego Alonso Serna Lopera se destacó en el fútbol colombiano y estadounidense. Inició su carrera en Cortuluá y Independiente Medellín, y en 1998 llegó a la Major League Soccer (MLS). En el Miami Fusion, fue una presencia constante y estableció récords de partidos jugados, goles, asistencias y puntos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.

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En 2001, Serna integró el MLS Best XI. Además, defendió los colores de equipos como Atlético Nacional, Once Caldas, Deportes Quindío, New York/New Jersey MetroStars, New England Revolution, Los Angeles Galaxy y Colorado Rapids. Su retiro se produjo en 2015, tras un último paso por el Miami Dade FC.