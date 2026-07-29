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Exministra de Petro cuestionó que el Pacto Histórico no asistaa la posesión de De la Espriella: “Quiero saber qué excusa van a usar”

Cecilia López, exministra de Agricultura, recordó las cuatro excusas que permite la ley y abrió un choque jurídico con la bancada oficialista, que planea movilizaciones en varias ciudades durante la ceremonia en Cali

La exministra de Agricultura sostuvo que la bancada opositora podría incurrir en una infracción legal - crédito Colprensa
La exministra de Agricultura sostuvo que la bancada opositora podría incurrir en una infracción legal - crédito Colprensa
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La intención de la bancada del partido Pacto Histórico de ausentarse para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia sigue generando reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura en el gobierno de Gustavo Petro, que, en su cuenta de X, sostuvo que las razones expuestas por esa bancada no encajan en las causales que permite la normatividad vigente para ausentarse de una plenaria del legislativo.

Así mismo, la exsenadora del Partido Liberal recordó las causales expuestas en el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) para que los miembros del Senado y la Cámara de Representantes desistan de participar en las sesiones.

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“Los Congresistas del PH siguen diciendo que no van a la posesión del presidente electo… ¿será que no saben que solo pueden ausentarse de una plenaria con excusa médica, por Comisión Especial, por permiso de la mesa o por caso fortuito? (...) ninguna de las razones que les oigo cumplen con una de esas cuatro”, escribió López en la red social,

La respuesta llegó desde el propio Pacto Histórico. El representante Gabriel Becerra dijo que López “mete miedo” con ese planteamiento y rechazó que exista fundamento para hablar de pérdida de investidura, prevaricato por omisión o responsabilidad disciplinaria.

Becerra explicó que la bancada ejercerá “su derecho político y constitucional de no asistir al acto de posesión presidencial” y sostuvo que no existe pérdida de investidura porque el artículo 183 de la Constitución solo la prevé por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis plenarias en las que se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura. A su juicio, una sesión solemne de posesión presidencial no encaja en ese supuesto.

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La intervención de Cecilia López reavivó la discusión sobre si la ausencia a la sesión solemne puede acarrear consecuencias legales o disciplinarias.

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