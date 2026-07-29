Nairo Quintana estaría en duda para la Vuelta a España 2026: “La desesperación por los resultados pueden llevar a medidas drásticas”

Movistar evalúa cambios en su alineación para la Vuelta a España tras una temporada sin victorias de etapa en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia-crédito Europa Press

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El ciclista Nairo Quintana apunta a la Vuelta a España 2026 como cierre de su carrera profesional, pero su presencia en la ronda española no está asegurada porque su equipo Movistar evalúa cambios en la alineación tras una temporada sin victorias de etapa en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia.

El colombiano, de 36 años, anunció meses atrás que se retirará al final de este año y quiere que esa prueba, que ganó en 2016, sea su despedida del ciclismo profesional después de más de 15 años de trayectoria.

Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias y desde entonces no soltó el primer lugar de la clasificación general - crédito Movistar Team/ Sprint Cycling/ X

La incertidumbre aparece en un momento de revisión interna del equipo. Según informó Ciclismo Internacional, el 29 de julio de 2026, la falta de resultados puede empujar a decisiones drásticas de cara a la carrera de casa, con una plantilla diseñada para intentar corregir una campaña que el medio describió como discreta.

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“La desesperación por los resultados puede llevar a medidas drásticas. Y eso podría hacer Movistar de cara a la próxima Vuelta a España. Sin top 10 y sin victorias de etapa tanto en el Giro d´Italia como en el Tour de Francia, el equipo español volverá a apostar a la carrera de casa para intentar revertir una temporada que viene muy discreta. Y eso podría provocar que Nairo Quintana, que tenía previsto encarar La Vuelta a España como su último grande antes del retiro, quede sin un lugar", explicaron.

Quintana integra la preselección de la escuadra española, pero su cupo no estaría garantizado. La formación tendría previsto presentar a Enric Mas y Cian Uijtdebroeks como líderes, acompañados por Pablo Castrillo, Raúl García Pierna e Iván Romeo, lo que dejaría dos plazas por definir para la Vuelta a España.

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El portal especializado detalló que Movistar Team duda de contar con el corredor boyacense como líder para la Vuelta a España-crédito @ciclismo_inter/Instagram

“Para La Vuelta, Movistar tiene planeado llevar en un co-liderazgo a Mas y Uijtdebroeks. Además la lista que informó el diario As incluye a Castrillo, García Pierna, Romeo como seguros, y a Arcas como un corredor con “alta probabilidad”. Entre esos seis seguros no está Quintana y deberá pelear por las dos plazas restantes que aún no fueron definidas. Una de ellas, dependiendo de cómo se recupere de su accidente en la etapa 19 del Tour de France, será para Einer Rubio, quién ya tenía planificado hacer las tres grandes en el mismo año", explicaron.

Movistar revisa su nómina después de una temporada sin triunfos de etapa

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias regresando a la víctoria en su carera luego del anuncio de su retiro como profesional - crédito @Movistar_Team/X

La posibilidad de que Quintana quede fuera surge del balance competitivo del equipo en las grandes vueltas más recientes.

El conjunto telefónico no consiguió victorias parciales ni en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia que terminó el 26 de julio de 2026, un dato que llevó a sus dirigentes a estudiar ajustes para evitar un nuevo resultado sin impacto en la tercera gran vuelta del calendario.

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Citado por Ciclismo Internacional, el análisis dentro del equipo apunta a una apuesta fuerte por la Vuelta a España para revertir ese panorama. En ese escenario, la presencia del colombiano, que proyectaba esa competencia como su última gran carrera antes del retiro, pasaría a depender de la definición final de la plantilla.

La situación deja una respuesta concreta sobre su panorama inmediato: Nairo Quintana quiere correr la Vuelta a España, está entre los seleccionados preliminares y todavía debe disputar uno de los lugares disponibles. La decisión final no está confirmada.

El colombiano prepara agosto con la Vuelta como objetivo central

El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar,en foto de archivo de Siu Wu. EFE

Desde que comunicó que se retirará al final de la temporada, Quintana fijó esa carrera como meta principal. En una entrevista con Caracol TV, confirmó que competirá primero en la Clásica de San Sebastián, sobre un recorrido de 221 kilómetros, y luego en la Vuelta a Burgos, programada del 4 al 8 de agosto.

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Durante esa conversación, el boyacense insistió en que su intención es llegar a la ronda española para despedirse en una cita de máxima categoría. También reconoció que debe sostener su candidatura con rendimiento deportivo en las semanas previas.

“Estamos muy contentos, entrenando aquí junto a los compañeros en Andorra y en preparación para la Vuelta a España. Es posible que pueda estar también entre los nombres que podamos estar en la Vuelta”, dijo el colombiano al medio.

Luego precisó cuál sería su papel dentro del plan del equipo:

“La Vuelta a España es muy importante para el equipo y desde luego para mí para este fin de año. Estamos algunos corredores entre los seleccionados, está claro que para el equipo es muy importante y hay que estar en muy buena forma. Todos estamos preparando al máximo para estar muy bien y acompañar a Enric Mas, que es el hombre con el que se tiene el objetivo principal de llevarlo al podio”, expresó.

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