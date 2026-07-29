Este es el otro canal donde se pueden ver algunos partidos del fútbol colombiano: no es Win Sports

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por varios canales - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

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El canal Fox Deportes empezó a transmitir partidos del fútbol colombiano en Estados Unidos, además de la señal de Win Sports, en un movimiento que aparece mientras el contrato de derechos de televisión del torneo vence el 31 de diciembre de 2026 y crece la disputa por el próximo esquema de reparto.

La novedad se conoció durante la noche del 28 de julio de 2026, en una jornada en la que se jugaron tres partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Colombia. La información tomó relevancia porque ocho equipos ya plantearon que no quieren continuar con el mismo método de distribución en el nuevo contrato.

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Un conflicto entre los ocho equipos más importantes de la Liga BetPlay, junto a los 28 restantes y Win Sports está generando la división por los derechos de TV- crédito creada con IA

Win Sports conserva una ventaja en esa negociación: puede igualar cualquier oferta que presente otro canal para quedarse con la próxima adjudicación de los derechos de transmisión del fútbol colombiano. En ese escenario apareció la señal que ya emite encuentros del campeonato para el público hispano en territorio estadounidense.

Fox Deportes ya transmite la liga colombiana y también la Copa Colombia para quienes viven en Estados Unidos. La revelación surgió de Camilo Barreto, periodista del programa de YouTube Y Canal Uno La Titular. Barreto explicó:

“Preguntan y esta es una información de Estados Unidos, que también me enteré esta semana, que se están transmitiendo los partidos del fútbol colombiano por el canal ‘Fox Deportes’, que es el canal mexicano que transmite para acá en Estados Unidos. Digamos que es el hispano para Estados Unidos. Toda la liga, y la Copa también porque hoy estaba pasando el partido del Tolima y Quindío, para quienes viven en Estados Unidos la van a pasar por ‘Fox Deportes’”, dijo de entrada.

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La transmisión en Estados Unidos forma parte de una concesión del operador actual

Fox Deportes se está encargado de transmitir los partidos del fútbol colombiano en medio de los debates que hay por los derechos de TV de la Liga Betplay-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La emisión de esos partidos, de acuerdo con lo informado, se realiza de manera legal. El periodista Germán Arango sostuvo en el mismo programa que la presencia del torneo colombiano en esa señal responde a concesiones del operador actual dentro de paquetes de entretenimiento. Arango lo describió así:

“Fox está transmitiendo esos partidos porque son concesiones que hace el actual operador de ciertos paquetes de entretenimiento en donde el fútbol colombiano va acompañado de la novela, el reality y las series. ¿Sí me entiende?”.

La explicación se completa con la plataforma en la que se distribuye esa señal en Estados Unidos. Según detalló Barreto, Fox Deportes aparece dentro de Fubo, un servicio de streaming que, en su ejemplo, funciona de forma equivalente a DirecTV en Colombia.

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“En ‘Fox Deportes’ en una plataforma, digamos como si fuera ‘DirecTV’ en Colombia, acá se llama ‘Fubo’ que es por streaming y tiene lo que usted dice: ‘Canal RCN’ y ‘RCN Internacional’. Y en este caso como no tiene Win, pasa los partidos. Entonces, debe ser la concesión de la que habla Germán”.

El nuevo contrato de TV del fútbol colombiano vence el 31 de diciembre de 2026

Los 8 equipos de la Liga BetPlay comienzan a exigir más dinero en la transmisión de los derechos de TV - crédito Millonarios FC

La aparición de esa señal ocurre en medio de una discusión más amplia por el futuro de los derechos audiovisuales del torneo. El contrato actual termina el 31 de diciembre de 2026 y ya hay diferencias abiertas sobre cómo deben distribuirse los ingresos en la próxima etapa.

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Ocho equipos (Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Junior FC, Once Caldas e Independiente Medellín) quieren modificar el sistema vigente y advirtieron que no están dispuestos a mantener el mismo método en la renegociación. Ese conflicto es el marco en el que se interpreta la irrupción de otro canal con partidos del FPC para la audiencia de Estados Unidos.

El caso mencionado en la jornada del 28 de julio de 2026 fue el partido entre Tolima y Quindío, correspondiente a la Copa Colombia, que estaba siendo emitido por esa señal para el mercado hispano estadounidense.

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