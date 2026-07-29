Gustavo Bolívar expresó su decepción por los escándalos de corrupción y exigió acciones al comité de ética del Pacto Histórico: “Está manchando un proyecto”

El político alertó sobre la amenaza que representan los recientes escándalos y llamó a priorizar los principios del movimiento frente a quienes buscan beneficios personales - crédito Colprensa

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El dirigente político Gustavo Bolívar expresó su inconformidad y preocupación por los recientes casos de corrupción que afectan la imagen del Pacto Histórico.

A través de mensajes públicos y una columna de opinión, hizo un llamado a la organización para tomar medidas inmediatas, señalando que la ambición personal está dañando un proyecto político de larga construcción.

En su publicación en la red social X, Bolívar manifestó sentir pesar por el impacto negativo que los escándalos generan en todos los miembros del movimiento.

Gustavo Bolívar expresó su inconformidad y preocupación por los recientes casos de corrupción que afectan la imagen del Pacto Histórico - crédito Presidencia de la República - Colombia/YouTube

Expresó también rabia por el hecho de que quienes actúan de manera honesta soportan las consecuencias del desprestigio. En ese contexto, lamentó que la ambición de algunos empañe el trabajo colectivo y señaló que “lo que hicimos muchos con las manos ellos lo están borrando con las patas”.

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El exsenador demandó la activación inmediata del comité de ética del movimiento, con el objetivo de aplicar controles más estrictos.

Planteó la necesidad de evitar el ingreso de personas que, según sus palabras, carecen de escrúpulos y buscan beneficios personales a través del poder público.

“Urge el comité de ética en el partido para extremar los filtros para que no se sigan colando estos personajes sin escrúpulos, ávidos de riqueza mal habida y de poder”, afirmó en sus mensajes.

Bolívar recordó que el Pacto Histórico es resultado de un proceso político de seis décadas, que ha costado la vida a muchos de sus integrantes.

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En ese sentido, advirtió que este proyecto no debería verse amenazado por quienes, a su juicio, solo buscan ventajas personales. Describió a los implicados como “cascareros” que, por aparentar lo que no son, ponen en riesgo una construcción política de largo aliento.

Gustavo Bolívar recordó que el Pacto Histórico es resultado de un proceso político de seis décadas, que ha costado la vida a muchos de sus integrantes - crédito @GustavoBolivar/X

En su columna titulada “Los corruptos nublan el legado de Petro”, el dirigente diferenció entre las noticias que provocan indignación y aquellas que generan dolor. En este caso, señaló que las denuncias contra las hermanas Guerrero, actualmente bajo investigación, afectan la percepción sobre la gestión del presidente Gustavo Petro.

Para Bolívar, la relevancia de estos episodios radica en que se presentan en un gobierno que prometió combatir la corrupción, lo que agrava la decepción.

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El excongresista sostuvo que, si las investigaciones corroboran las pruebas conocidas hasta el momento, se estará ante un hecho que requiere reproche moral y sanción judicial. Aclaró que la gravedad no depende del monto involucrado, al compararlo con otros casos de corrupción en el país, sino de que ocurre durante una administración comprometida con la transparencia.

A lo largo de su texto, Bolívar indicó que no existe justificación para relativizar la gravedad de los hechos en función del color político de los involucrados. Insistió en la necesidad de aplicar el mismo estándar para todos los casos de corrupción, sin considerar afinidades partidistas. “La corrupción es corrupción, venga de donde venga”, escribió.

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Para el dirigente, estos casos afectan con especial fuerza a quienes han dedicado su carrera a denunciar prácticas irregulares. El golpe se produce también sobre la esperanza de millones de ciudadanos que apoyaron el proyecto de cambio representado por el Pacto Histórico. Bolívar consideró que nadie esperaba que personas cercanas al movimiento fueran acusadas de transformar el ejercicio del poder en una oportunidad de enriquecimiento personal.

En su análisis, propuso sostener dos afirmaciones simultáneamente: que cualquier responsable debe responder ante la justicia sin privilegios ni cálculos políticos, y que un acto de corrupción no puede invalidar por completo los logros de un gobierno. Planteó que en Colombia suele juzgarse a las administraciones enteras por los delitos de uno o unos pocos de sus integrantes, en detrimento de políticas públicas que benefician a la población.

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Al abordar el fenómeno de la corrupción, Bolívar la describió como un problema estructural presente en todos los sectores políticos del país. Afirmó que han cambiado los protagonistas y los discursos, pero persisten las redes clientelistas y el tráfico de influencias. Por esta razón, recalcó que quienes prometieron combatir esas prácticas enfrentan una responsabilidad mayor.

Gustavo Bolívar la describió como un problema estructural presente en todos los sectores políticos del país - crédito @GustavoBolivar/X

Advirtió que un proyecto político pierde legitimidad cuando opta por proteger a quienes incurren en actos irregulares en vez de defender los valores fundacionales.

Para finalizar, Bolívar consideró que el Pacto Histórico debe actuar con mayor rigor ante las personas de reputación dudosa, recordando que la presunción de inocencia es un principio fundamental, pero que existen evidencias suficientes para no ignorar los riesgos que enfrenta el movimiento.

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