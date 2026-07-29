La casa de Joe Arroyo será convertida en museo para preservar su legado musical: sus hijas lo anunciaron con un sentido mensaje

La familia de Joe Arroyo confirmó que la casa donde el cantante vivió gran parte de su carrera abrirá sus puertas al público como museo, iniciativa que busca proteger y difundir el patrimonio del artista entre nuevas generaciones - crédito @fundacionjoearroyo/ Instagram

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A 15 años del fallecimiento del cantante Joe Arroyo, su familia anunció la transformación de la emblemática vivienda del artista en un museo abierto al público, con el propósito de resguardar y difundir el legado de uno de los grandes íconos de la música tropical en Colombia.

La noticia fue presentada por sus hijas, Eykol y Nayalibe Arroyo Alonso, y su exesposa Mary Luz Alonso, quienes compartieron detalles del proyecto durante la conmemoración del aniversario luctuoso del intérprete.

La residencia, ubicada en Barranquilla, fue el escenario donde Álvaro José Arroyo González, conocido como Joe Arroyo, compuso y desarrolló una parte fundamental de su carrera. Las hijas del artista recorrieron la casa en un mensaje dirigido a sus seguidores, evocando recuerdos personales y la profunda huella que su padre dejó en la música nacional.

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“Hola, mi negro. Hace mucho no te escribía, pero hoy se cumplen quince años desde la última vez que te vimos y no sabes cuánto te extrañamos”, expresó Eykol Arroyo en una carta pública que refleja el sentimiento familiar.

El hogar de Joe Arroyo se transforma en museo para honrar su memoria y obra musical - crédito @fundacionjoearroyo/ Instagram

El proyecto de la casa museo busca convertir el espacio en un lugar de encuentro para fanáticos, investigadores y nuevas generaciones interesadas en conocer la historia del artista. La vivienda ha sido cuidadosamente preservada durante más de una década. En su interior se conservan objetos personales, reconocimientos, fotografías inéditas, trajes de escena y la instrumentación original que acompañó al compositor en sus creaciones.

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Entre los elementos más valiosos que formarán parte de la exposición destacan los Congos de Oro obtenidos en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, así como material gráfico y documentos que dan cuenta de la trayectoria del artista. “Hoy te escribo desde tu casa, la misma donde soñaste tus más grandes sueños. Sigue igualita y con tu Mari la hemos cuidado”, relató Eykol, haciendo referencia al esmero con el que la familia ha mantenido el patrimonio.

El museo albergará objetos personales, galardones y recuerdos que narran la vida y carrera del cantante cartagenero - crédito @fundacionjoearroyo/ Instagram

La casa del Joe Arroyo se suma así a los homenajes urbanos e institucionales que existen en Barranquilla, como la estatua en el Parque de los Músicos, donde se lo representa sosteniendo ‘la clave’, y la estación Transmetro que lleva su nombre. Estos espacios han convertido la memoria del artista en un símbolo permanente para la ciudad y para quienes celebran la música tropical.

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Aunque Joe Arroyo nació en Cartagena, fue en Barranquilla donde consolidó su propuesta artística y su vida personal. En ‘La Arenosa’, desarrolló el estilo conocido como ‘joesón’, resultado de la fusión de salsa, ritmos africanos, soca y sonoridades folclóricas colombianas. “Ahora todo el que pasa dice: ‘Esa es la casa del Joe Arroyo’. Y sí, estamos trabajando para abrirla al mundo. Sé que te encantaría compartirla con tus joesoneros. Barranquilla nunca te olvida”, expresó la familia en el mensaje conmemorativo.

La familia aún no ha definido la fecha de apertura, pero reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado del ‘Centurión de la Noche’ - crédito @fundacionjoearroyo/ Instagram

La relevancia de la obra de Arroyo sigue vigente. Temas como La rebelión, En Barranquilla me quedo y Tumbatecho continúan sonando en celebraciones y festividades, y han sido redescubiertos por nuevas generaciones. El impacto de su música ha trascendido fronteras, llegando a públicos internacionales y siendo adaptado por jóvenes intérpretes en géneros como la champeta y el urbano. “Si supieras, hace poco te hiciste viral. Esa canción que soñabas que fuera la del carnaval, por fin lo logró. Décadas después, se escuchó por todas partes y aún te llaman el rey del carnaval”, recordaron sus hijas.

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La iniciativa de la familia Arroyo Alonso apunta a consolidar la casa museo como un espacio de referencia tanto para el estudio académico como para el disfrute de los admiradores. Se espera que el lugar se convierta en un punto de encuentro para quienes deseen acercarse a la figura de Joe Arroyo y comprender su influencia en la cultura popular del Caribe colombiano.

Barranquilla fue el escenario donde el artista forjó su estilo musical y consolidó su carrera, según recordó su familia - crédito @don_alirio/X

Por el momento, la familia no ha anunciado la fecha de apertura ni los protocolos de ingreso, ya que el proceso de adecuación y museografía continúa en marcha. Las hijas del artista, junto a Mary Luz Alonso, reiteraron su compromiso de mantener viva la memoria del ‘Centurión de la Noche’ y de compartir con el público la historia y los tesoros de una de las figuras más queridas de la música nacional. “Mi negro, mi centurión, quiero que sepas que el mundo nunca te olvida. Nosotras tampoco. Tu Tatico y tu Peloti también”, concluyó el mensaje familiar.

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