‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

Prime Video revela fecha de estreno de la nueva temporada de 'Betty la fea' - crédito Prime Video

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El fenómeno de Betty la fea vuelve a la pantalla con una nueva temporada, que se estrenará el 28 de agosto de 2026 en Prime Video y estará disponible en forma simultánea en más de 240 países y territorios.

La serie, ahora bajo el título Betty, la fea: más fea que nunca, promete sorprender tanto a los seguidores de siempre como a quienes se acerquen por primera vez a la historia de Beatriz Pinzón Solano.

Esta tercera entrega marca un momento histórico para la exitosa franquicia colombiana. Todos los episodios estarán disponibles desde el primer día, permitiendo a los fanáticos realizar un maratón de la temporada completa. El regreso de la producción cuenta con un elenco principal encabezado por Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic.

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La temporada arranca en Bogotá, donde Betty asiste al desfile de despedida de Hugo Lombardi. El evento se convierte en punto de reunión para personajes emblemáticos, como el Cuartel de las Feas, que aparece reunido en pleno por primera vez desde la novela original. El regreso de figuras como “El Francés” y “Román” añade nostalgia y dinamismo a la trama, recuperando la esencia que convirtió a la serie en un clásico.

Beatriz Pinzón Solano, ahora con un estilo renovado, se enfrenta a nuevos retos personales y profesionales. La historia explora su proceso de transformación: Betty inicia terapia, estrena apartamento propio y debe enfrentar una grave crisis en Ecomoda, producto de un escándalo de plagio que amenaza la reputación de la empresa, según lo detalló la producción de la serie. Al mismo tiempo, la protagonista se ve envuelta en un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su expareja francesa, lo que reaviva viejas emociones y cambia el rumbo de su vida.

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Sobre el regreso de la serie, Javiera Balmaceda, directora de originales internacionales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, destacó la relevancia global de la producción: “Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado, y llega para sorprender tanto a los fans de siempre como a quienes la descubren por primera vez”.

La dirección de la temporada está a cargo de Juan Carlos Mazo y la producción de RCN Estudios, con la participación de Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín. El guion fue desarrollado por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo, quienes apuestan por una narrativa actualizada que mezcla humor, drama y romance.

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