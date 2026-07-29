Streamer colombiano pidió a padres de familia que no dejen a sus hijos ingresar a famoso videojuego en línea: “Pasan cosas muy perturbadoras”

Mr. Stiven lanzó advertencia a los padres sobre Roblox: “No dejen jugar a sus hijos menores de 14 años” - crédito @mrstiventc/IG

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El creador de contenido y streamer colombiano Mr. Stiven generó conversación entre sus seguidores luego de pronunciarse, durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, sobre la crianza de los niños y los riesgos que, en su opinión, enfrentan los menores dentro de algunas plataformas digitales, especialmente en el popular videojuego Roblox.

En medio de la conversación con su audiencia, el influenciador respondió a un seguidor que afirmaba que las nuevas generaciones son “más estúpidas” y aprovechó para defender la idea de que el comportamiento de los niños depende, principalmente, de la educación que reciben en casa.

A partir de esa reflexión, pidió a los padres prestar mayor atención a los videojuegos que utilizan sus hijos y lanzó una advertencia específica sobre Roblox.

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“Todo depende de la crianza que usted le dé a ese niño. Porque si usted a su hijo desde pequeño le enseña el arte de respetar a las demás personas y el arte de no envidiar, sino más bien admirar, su hijo va a ser un caballero toda la vida. Va a ser una persona correcta toda la vida. Lastimosamente desde las envidias es donde nacen la mayoría de los problemas, la mayoría de los inconvenientes, los problemas de dinero, de amores y de desamores. Todos los problemas, en su mayoría, nacen por la envidia”, dijo en primer lugar el streamer colombiano.

El streamer colombiano sostuvo que las conductas negativas no son innatas y que se desarrollan según el entorno de la infancia - crédito @stiven.tc/Instagram

El streamer insistió en que, desde su perspectiva, los valores adquiridos durante la infancia influyen directamente en la forma en la que una persona se relaciona con los demás durante la vida adulta. En ese sentido, sostuvo que los niños no nacen con conductas negativas, sino que estas pueden desarrollarse dependiendo del entorno en el que crecen.

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“Eso es algo que se aprende desde pequeño. Si a usted su papá, su mamá o la persona que lo haya criado no le inculcó esos valores, toda la vida va a quedar así y toda la vida usted va a ser una persona negativa. Por eso es que realmente los niños no nacen malos, se vuelven malos. Ese cuentico de que dicen: ‘No, es que el niño me salió malo’, eso no es así. Eso es por culpa de su crianza”, expresó durante la transmisión.

Las declaraciones del creador de contenido estuvieron acompañadas de una reflexión sobre los desafíos que, según él, enfrentan actualmente las familias para educar a sus hijos en un entorno marcado por el acceso permanente a internet y las redes sociales.

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Para Mr. Stiven, la tecnología ha abierto nuevas posibilidades, pero también ha incrementado los riesgos para los menores de edad, especialmente cuando utilizan plataformas en línea sin supervisión.

Durante la transmisión, el creador de contenido señaló que en Roblox pueden circular mensajes, pornografía y otros contenidos para niños - crédito @stiven.tc/Instagram

“Hoy en día esta sociedad está llena de pura corrupción por donde usted la mire. Es complicado criar un niño cuando le gustó un videojuego y por ahí, dentro del mismo juego, le están mandando mensajes, pornografía o cualquier cantidad de cosas. Simplemente por estar dentro de un juego”, aseguró.

Fue entonces cuando mencionó directamente a Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes, recomendando que los menores de cierta edad no tengan acceso a ella.

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“Un ejemplo muy claro es Roblox. Me he dado cuenta de que en Roblox pasan cosas muy perturbadoras. Le recomiendo a todos los padres de familia que niños menores de, diría yo, catorce años, no los dejen jugar Roblox. A todos los padres que estén viendo este clip o este video les recomiendo que no dejen jugar a sus hijos Roblox, al menos que tengan catorce años en adelante”, manifestó.

El streamer explicó que eligió esa edad porque considera que, a partir de ese momento, los adolescentes cuentan con una mayor capacidad para identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones con más criterio.

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Durante la transmisión, el influenciador también hizo referencia a delitos que afectan a menores de edad y relacionó esos riesgos con la importancia de que los padres supervisen las actividades digitales de sus hijos. Entre sus afirmaciones mencionó la desaparición de niños y el tráfico ilegal de órganos, aunque no presentó evidencia de una relación entre esos delitos y el videojuego.

“Cosas muy negativas. Niños que los desaparecen por muchas razones. Entre esas está el robo de órganos. Por si ustedes no saben, los órganos hoy en día siguen siendo un negocio muy lucrativo. Todos los días hay millonarios enfermándose, todos los días hay millonarios con ganas de un riñón, de un corazón o de un hígado. Y realmente no los juzgo, porque al final esos millonarios quieren, con su dinero, salvar a esa persona tan querida que tienen”, concluyó.

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“Yo siento que catorce años en adelante es una edad donde usted ya piensa un poquitico, es un poquito más consciente y un poquito más maduro. De pronto uno ya entiende el peligro y la gravedad de las cosas. Tal vez cuando uno tiene diez, once o doce años es un ser humano mucho más inocente y más propenso a que le pasen cosas negativas”, comentó.