Paola Jara recordó el incómodo momento que vivió junto a Arelys Henao en un concierto mientras estaba embarazada: “Le tiré los orines encima”

Paola Jara relata el accidente más divertido de su embarazo en un concierto junto a Arelys y Francy - crédito cortesía Prensa

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Paola Jara recordó un episodio inesperado que ocurrió durante una de sus presentaciones en el tour Entre tres que realizó junto a Francy y Arelys Henao, cuando se encontraba en la etapa final de su embarazo.

La cantante de música popular sorprendió a sus seguidores al compartir, con humor y franqueza, uno de los momentos más embarazosos y espontáneos de su vida artística.

El incidente tuvo lugar en 2025, cuando la artista recorría varias ciudades del país junto a Arelys Henao y Francy en una gira que reunió a tres de las voces femeninas más representativas del género. En medio de las exigencias del espectáculo, Jara enfrentaba los típicos síntomas del embarazo, entre ellos la necesidad frecuente de ir al baño, una situación que, según relató, comparten muchas mujeres en esa etapa.

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Durante una dinámica en sus redes sociales, Paola Jara invitó a sus seguidores a contar sus momentos más humildes y, animada por la sinceridad de las respuestas, se animó a relatar su propia experiencia. “¿Cómo les parece que el año pasado en nuestro tour, de Entre tres, con Are y con la Mona (Francy), como yo estaba en embarazo, y muchachas, yo quería vivir orinando. O sea, las mamás, las embarazadas saben de qué estoy hablando. Y obviamente el show era muy largo”, contó la cantante en sus historias de Instagram.

Anticipando las dificultades, solicitó a su equipo que le proveyeran de una vasenilla en el camerino, un recurso poco habitual, pero necesario dada la duración del espectáculo. “Entonces yo tuve la grandiosa idea: en el camerino le pedí a mi equipo que compráramos unas vasenillas y vamos a comprar unas vasenillas, unos patos que llaman una mica”. El equipo organizó todo lo necesario: toallas para cubrirla, pañitos y una papelerita.

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El momento embarazoso ocurrió cuando, en pleno cambio de vestuario y apuro por regresar al escenario, Paola terminó de usar el recipiente y se lo entregó a su asistente, Vane. El apuro y el nerviosismo jugó en contra, pues los flecos del vestuario de Jara se enredaron con la vasenilla y todo el contenido cayó accidentalmente sobre los pies de Arelys Henao, quien también se preparaba para salir a escena. “Yo subiéndome el pantalón, terminándome de vestir, hice así y Vane como me había cogido la mano, le regó la vasenilla con todos los orines a Arelys encima. La pobre Are fue la que chupó porque ella se estaba cambiando también”.

El episodio, lejos de generar malestar, provocó un ataque de risa entre las artistas, que debieron continuar el show con la adrenalina y la complicidad que caracteriza a los músicos en giras intensas. “Literal puedo decir que me oriné en Arelys. Are, perdón, eso no lo vamos a superar jamás. O sea, el ataque de risa, estábamos mejor dicho, aparte de eso, la adrenalina del show del momento. Are pa’ salir con los pies todos orinados. Yo decía: ‘Yo no, no, esto no me pasa a mí y al Chavo’”.

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Paola Jara compartió la anécdota y generó varias reacciones de sus seguidores en redes sociales que disfrutaron de la historia.